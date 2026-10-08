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Украйна губи над 5 милиарда долара заради затворените пристанища
  Тема: Украйна

Украйна губи над 5 милиарда долара заради затворените пристанища

8 Октомври, 2026 15:21 422 6

  • украйна-
  • пристанища-
  • одеса-
  • износ-
  • аграрна продукция

Търговските кораби избягват Одеса, Черноморск и Южни, а алтернативните маршрути през Дунав покриват ограничена част от износа

Украйна губи над 5 милиарда долара заради затворените пристанища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украйна е загубила над 5 милиарда долара валутни приходи заради прекъсването на работата на черноморските пристанища, сочат изчисления на аг. ТАСС. Престоят в пристанището на Одеса продължава от 22 юли, а търговските кораби избягват и останалите големи терминали в района – Черноморск и Южни.

В трите пристанища акостират само кораби, свързани с украинските въоръжени сили. За търговския износ са използвани алтернативни маршрути през дунавските пристанища Измаил в Украйна и Констанца в Румъния.

Двата порта обаче могат заедно да обработват не повече от една трета от товарите, които преди са преминавали през пристанищата край Одеса. Това ограничава износа и увеличава зависимостта от речен, железопътен и автомобилен транспорт.

Аграрният износ е свит до 44%

Украйна е изнесла 44% от планирания си селскостопански износ през септември. За сравнение, през август делът е бил около 30% от потенциалния обем.

„За първите 20 дни на септември обемът на аграрния износ е 44% от потенциалния обем с оглед на текущото производство“, заяви украинският министър на аграрната политика Тарас Висоцки, цитиран от „Укринформ“. По думите му ситуацията през септември се е подобрила спрямо август, но остава сложна.

Украинското министерство посочва, че алтернативната логистика дава резултат, но не може напълно да замести морските маршрути. Висоцки определя възстановяването на пълноценния износ през пристанищата на Одеса като основна задача наред с развитието на алтернативните направления.

Металургичният износ е спрял

Износът на металургични продукти е спрял напълно до края на септември според изчисленията, цитирани в материала. Селскостопанската продукция и металите заедно формират около 65% от общия износ на Украйна и носят приблизително 26 милиарда долара валутни приходи годишно.

Така прекъсването на корабоплаването засяга едновременно приходите от земеделска продукция, металургията и транспортната инфраструктура. Докато черноморските пристанища останат недостъпни за търговски кораби, дунавските маршрути ще поемат само ограничена част от товарите.


Украйна
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