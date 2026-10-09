Газовите запаси в ЕС може да паднат до 11% през зимата

Запасите в подземните газови хранилища на Европейския съюз могат да спаднат до 11% до края на отоплителния сезон при комбинация от студена зима, прекъсване на руските тръбопроводни доставки и ограничена наличност на втечнен природен газ. Това показва зимният анализ на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) за периода от 1 октомври 2026 г. до 31 март 2027 г.

Посоченото равнище съответства на стратегическите резерви на ЕС. ENTSOG уточнява, че тези количества не са свободно достъпни на пазара при нормални условия и могат да бъдат използвани основно за ограничаване на недостига и защита на потребителите.

Европа влиза в зимата със средно запълнени на 72% газохранилища към 1 октомври. Това се равнява на около 811 тераватчаса, или приблизително 74 млрд. куб. м газ. За сравнение, година по-рано равнището е било 83%, което показва по-ниска начална наличност преди отоплителния сезон.

Недостигът на втечнен газ е ключовият риск

При стандартна зима и минимизирани руски доставки запасите могат да достигнат 29% в края на март при нормална наличност на втечнен природен газ. Ако доставките на втечнен газ са ограничени, равнището може да се понижи до 13%.

При студена зима натискът върху системата се увеличава рязко. В сценариите на ENTSOG запасите падат до 11%, докато потреблението, което няма да бъде покрито или ще изисква ограничаване, достига около 7% при нормална наличност на втечнен газ и около 12% при ограничени доставки. За да се запази средно 20% запълненост в края на сезона, ще са нужни около 1364 TWh, или 124 млрд. куб. м втечнен природен газ.

При пълно прекъсване на оставащите руски тръбопроводни доставки необходимостта от ограничаване на търсенето при студена зима може да достигне 9% при нормална наличност на втечнен газ и 15% при ограничена наличност. Рискът е по-голям за държавите без излаз на море в Централна, Източна и Югоизточна Европа, където достъпът до допълнителни доставки е по-ограничен.

Системата остава гъвкава, но запасите трябва да се пазят

ENTSOG оценява европейската газова инфраструктура като достатъчно гъвкава за покриване на търсенето, включително чрез увеличаване на вноса на втечнен природен газ. Капацитетът за регазификация в Европа е около 1600 TWh за зимния сезон, или приблизително 145 млрд. куб. м.

„Влизайки в зимата, този анализ показва, че всяка допълнителна молекула газ, налична днес — в хранилищата или чрез втечнен природен газ — укрепва позициите на Европа не само през следващите месеци, но и през следващия сезон за нагнетяване“, заяви генералният директор на ENTSOG Пьотр Куш.

Европейската комисия също посочи, че газовата система на ЕС може да покрие търсенето през зимата, но подчерта значението на постоянните доставки на втечнен природен газ и внимателното управление на запасите. Комисията уточни, че реалното използване на хранилищата ще зависи от пазарните решения, температурите и наличността на вносни количества.

ENTSOG изрично отбелязва, че разгледаните варианти не са прогноза за действителното развитие на пазара, а оценка на потенциални рискове. При ниски запаси в края на зимата може да се затрудни и повторното им запълване през следващото лято, дори при по-голяма наличност на втечнен газ.

Източници: entsog.eu, energy.ec.europa.eu