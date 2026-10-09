Украйна трябва да плати на МВФ $170 млн. на 9 октомври

Украйна трябва да плати на Международния валутен фонд около 170,2 млн. долара на 9 октомври. Плащането е за 125 737 500 специални права на тираж – разчетната единица на фонда – и е по инструмента за бързо финансиране RFI.

Според актуализирания график на МВФ общите задължения на Украйна към фонда за 2026 г. възлизат на 527 432 828 специални права на тираж. При използвания за изчисленията курс това е приблизително 719 млн. долара. В сумата са включени плащания по главница, такси, лихви и надбавки.

Преди плащането на 9 октомври Украйна е имала и задължение от 61 170 833 специални права на тираж на 5 октомври, или около 82,2 млн. долара. След октомврийските преводи в графика остават плащания през ноември и декември.

Остават плащания през ноември и декември

На 1 ноември са предвидени няколко плащания по такси и лихви, чиято обща стойност е над 152 млн. специални права на тираж. На 24 ноември следва погашение от 62 500 000 специални права на тираж по стендбай споразумение, а на 9 декември – още 125 737 500 специални права на тираж по RFI.

МВФ изрично уточнява: „Проектираните такси, лихви и падежи са предварителни“. Това означава, че крайните стойности могат да бъдат променени според условията по програмите и изчисленията на фонда.

Плащанията са свързани с няколко кредитни инструмента

Украйна обслужва задължения по различни договорености с МВФ, сред които RFI, стендбай споразумение и разширеното споразумение за финансиране EFF. През юли изпълнителният съвет на фонда одобри първия преглед по новата четиригодишна програма EFF, което позволи отпускането на 503 млн. специални права на тираж, или около 690 млн. долара. Общият размер на програмата е около 8,1 млрд. долара за периода 2026-2029 г.

„Навременната и предвидима външна подкрепа остава жизненоважна“ за изпълнението на програмата и възстановяването на дълговата устойчивост на Украйна, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

До края на годината Киев трябва да осигури средства не само за предстоящите плащания към фонда, но и за обслужване на останалите си държавни задължения. Конкретният размер на плащанията към МВФ остава зависим от актуализациите на графика и курса между специалните права на тираж и щатския долар.

Източници: kommersant.ru, en.interfax.com.ua