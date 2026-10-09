Япония разработи изкуствен интелект за ускоряване рестартирането на АЕЦ

Японската компания TEPCO, която управлява няколко атомни електроцентрали, е разработила система с изкуствен интелект, която би трябвало да помогне за ускоряване на процеса на рестартиране на атомните електроцентрали в страната. Това съобщи вестник Nikkei.

Японските компании, които планират да строят нови атомни електроцентрали, да рестартират спрени реактори или да модернизират оборудване, трябва да преминат през инспекции и да получат одобрение от местните регулаторни органи. Това изисква подготовката на огромно количество документация.

Например, за заявлението за рестартиране на седмия реактор в атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, най-голямата атомна електроцентрала в света, приблизително 100 специалисти на TEPCO са прекарали няколко месеца в подготовка на приблизително 70 000 страници документация.

Системата, разработена от TEPCO и нейните партньори, рационализира този процес. Системата може да бъде предоставена и на други големи енергийни компании.

До пролетта на 2011 г. Япония разполагаше с 54 действащи ядрени реактора, произвеждащи една трета от електроенергията си. След аварията във Фукушима Даичи всички те бяха спрени. В момента страната частично рестартира атомните си електроцентрали, като въвежда нови, засилени мерки за безопасност. В Япония работят четиринадесет реактора и броят им постепенно се увеличава.

В същото време ядрената индустрия на Япония е изправена пред недостиг на работна ръка. Според Nikkei приблизително 70% от компаниите за ядрена енергия няма да могат да наемат необходимия брой служители до 2025 г.