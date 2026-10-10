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Лозари край Септември отказват да берат гроздето си

Лозари край Септември отказват да берат гроздето си

10 Октомври, 2026 08:53 630 11

  • лозари-
  • грозде-
  • виноградец-
  • изкупни цени-
  • земеделие

Производителите посочват ниските изкупни цени, високите разходи и липсата на купувачи. Част от тях предупреждават, че ще оставят продукцията да изгние по лозята

Лозари край Септември отказват да берат гроздето си - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Производители от района на Септември отказват да берат гроздето си заради ниските изкупни цени, високите разходи и липсата на купувачи. В село Виноградец, където лозарството е основен поминък за много семейства, част от реколтата може да остане по лозята и да изгние.

Димитър Динков отглежда 40 декара грозде край селото. Той е набрал стотици килограми памид, но заявява, че няма да продължи да влиза в масивите, ако не намери купувач.

„Ще останат 4-5 тона на асмите, на кютуците и така. Няма кой да го купи. Няма купувачи. Цената е 30-35 евроцента и то не си заслужава да се бере. След като се плаща на работници да го берат, каква е сметката да го берем?“, казва Димитър Динков.

По данни, цитирани в материала на NOVA, през миналата година изкупната цена е била между 1,40 и 1,60 лева за килограм. Сега производителите посочват цена от 30-35 евроцента, докато само за берач се плащат между 30 и 40 евро на ден.

„10 цента отиват за берача, 20 цента горе-долу ти остават. А има препарати, нафта, пръскане“, обяснява Динков.

Подобна е ситуацията и при Бойко Крушов, който има 13 декара памид.

„Сега го давам на 35 евроцента. 20 давам за бране, 15 - за печалба. И пак не искат да го вземат. Няма купувачи никакви. 13 декара памид ми стоят небрани. И като отида да го обера, няма на кого да го продам. Какво ще го правя?“, казва Крушов.

Производителите посочват и вноса

Лозарите определят като допълнителен проблем вноса на грозде от съседни държави. Ангел Ишев твърди, че от Румъния са внесени над 200 хиляди тона, а продукция се вкарва и от Македония. Производителите подозират, че винени сортове се предлагат като десертно грозде, което допълнително натиска цените на местната продукция.

За част от семействата във Виноградец парите от гроздето са важни за подготовката за зимата. Мария Шутева казва, че доходът им помага да купят дърва, въглища и други необходими неща.

Ангел Шутев заявява, че се отказва от лозарството и продава машините, техниката, щайгите и касетките си.

Министърът: Държавата не може да определя цените

Земеделският министър Пламен Абровски заявява, че държавата не може да се намесва в частноправните отношения по търговията. По думите му е подготвен пакет за подпомагане на производителите.

„Това, което министерството може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, че в частноправни отношения по търговията ние не можем да се месим“, казва Абровски.

Министърът посочва още, че в Хасково и Свиленград е започнало изкупуване на продукция. Според него проблемът е свързан основно с цената, а не с липсата на търсене.

Източници: nova.bg


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    10 1 Отговор
    Ами след като Донев иска да глобява ракиджиите...

    08:58 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 виктория

    4 1 Отговор
    абсолютни лъжи!!! цената е 70-80-90 цента!!!

    09:08 10.10.2026

  • 4 Лилавите

    6 0 Отговор
    ще го оберат без оплаквания и за една нощ.

    09:09 10.10.2026

  • 5 Георги

    5 2 Отговор
    Береш си го сам и прибираш цялата печалба. Ти не може само да гледаш и всички пари при теб да идват. Аман от български манталитет.

    09:09 10.10.2026

  • 6 Депутат

    0 0 Отговор
    Супер! Повече път за вноса на зетя.
    Полудяхте ли?

    09:14 10.10.2026

  • 7 Това е мерзко!

    3 1 Отговор
    Това е толкова мерзко и показва какви земеделци са фалшиви. Някога прадедите ни са благоговеели пред всичко, което земята им дава. А тези не заслужават да отглеждат лозя, или каквото и да е друго!

    09:15 10.10.2026

  • 8 Интересно

    2 1 Отговор
    Така е, докато има прекупвачи.
    Скоро, производителите сами ще почнат да продават на тяхни си борси. Тогава, прекупвачът ще я закъса, а производителят ще се види с печалби.

    09:16 10.10.2026

  • 9 Що за глупост

    2 1 Отговор
    Винени сортове се предлагали за десертни?? А защо не си го бере сам гроздето...не е трудно и сме брали грозде по бригади. А и кой трябва да им гарантира изкупуване на продукцията....данъкоплатеца в лицето на държавата?!

    09:18 10.10.2026

  • 10 Мара Джамбазовата Патка

    1 0 Отговор
    70% от хората не ходят на избори, другите 30% си продават гласа за 2 кебачета и една бира.

    -Е какво очаквате да се случи?

    09:18 10.10.2026

  • 11 Гълъба

    1 3 Отговор
    Този отрасъл си заминава, няма да оцелее нито един заради закона за виното и сега за ракията. На запад е доста по свободно законодателството, което означава че някой в нашата държава желае да е трудно домашното производство. И да не ни баламосват със здравето защото домашната ракия се е правила тук много преди да се освободим от турско робство.

    09:20 10.10.2026