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Производството на зеленчуци у нас е под световното ниво

Производството на зеленчуци у нас е под световното ниво

28 Октомври, 2026 14:35 384 8

  • зеленчукопроизводство-
  • земеделие-
  • хранителна инфлация-
  • зърнопроизводство-
  • български фермерски съюз

Земеделието е изправено пред недостиг на работници, проблеми с напояването и ниска добавена стойност

Производството на зеленчуци у нас е под световното ниво - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Производството на зеленчуци на човек от населението в България вече е с 20-30% под средното равнище за света. Данните представи проф. Божидар Иванов по време на кръгла маса за конкурентоспособността на земеделието, организирана от Българския фермерски съюз.

Според представените анализи зеленчукопроизводството е достигнало толкова ниски нива, че възможностите за нов спад са ограничени. „Нивата, които сме достигнали при производството на зеленчуци, едва ли още могат да паднат, потенциалът за намаление не е толкова голям“, каза проф. Иванов.

Млякото вече е около световното средно ниво

Производството на мляко в България намалява трайно от 2007 г. насам. Страната, която преди е била сред водещите по производство на човек от населението, вече е достигнала средното световно равнище. Очакванията са млекопроизводството да се задържи около сегашните нива и през следващите години.

Месното животновъдство също остава под средното световно ниво, въпреки че производството на човек от населението се е увеличило спрямо равнищата отпреди около 20 години.

Зърното формира три четвърти от продукцията

На фона на проблемите в зеленчукопроизводството и животновъдството зърненият сектор остава над средното световно равнище. От приблизително 4 млрд. евро годишна селскостопанска продукция около 3 млрд. евро са от зърно, посочи доц. д-р Огнян Боюклиев.

По думите му голяма част от зърното се изнася, вместо да се използва за изхранване на животни и производство на храни с по-висока добавена стойност. В същото време значителна част от млякото, използвано за производство на сирене в България, е внос.

Ниска производителност и недостиг на работници

Разрушените напоителни системи и недостигът на работна ръка са сред основните пречки пред земеделието. Преди 1989 г. в сектора са работили над 1 млн. души, докато сега заетите са около 55 хил.

Производството на селскостопанска продукция в България достига 66 евро на декар обработваема земя. За сравнение, в Нидерландия показателят надхвърля 1600 евро на декар. Според проф. Иванов разликата е свързана с по-широкото използване на технологии и иновации.

Данните, представени на форума, показват и по-силен ръст на цените на храните в България. За периода 2020-2025 г. инфлацията при храните в Европейския съюз е 27%, докато в България достига 45%.

Източници: dnes.bg, images.trud.bg, bgonair.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    7 0 Отговор
    то земеделие в БГ, няма откак се пръкна демокацията. Всиччко е внос от Гърция, Турция или северна Африка. И ако за северна Африка, мога да си обясня защо е по евтино, то нямам обяснение, защо вноса от Турция или Гърция е по-евтин от родното производство, като цената на горивата и труда е по ниска (поне от Гърция).

    Коментиран от #3

    14:39 28.10.2026

  • 2 Браво на нас

    7 0 Отговор
    Нали според зелените терористи земеделието вреди на природата, ето пазим околната среда.

    14:40 28.10.2026

  • 3 Не се БИЙ с акъл

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Всичко е политика.

    Коментиран от #6

    14:41 28.10.2026

  • 4 Сатана Z

    5 0 Отговор
    А как стои въпроса по производството на инфлуенсъри в България?

    14:41 28.10.2026

  • 5 Елементарно , бе Уотсън !

    5 0 Отговор
    Европейският съюз но наложи ограничителни квоти при влизането в него . Оттогава земеделие и животновъдство - все надолу .Веднъж разрушено , няма как отново да създаваш традиции .

    14:44 28.10.2026

  • 6 ВЪПРОСА Е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не се БИЙ с акъл":

    ЧИЯ ПОЛИТИКА

    14:45 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.