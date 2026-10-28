Производството на зеленчуци у нас е под световното ниво

Производството на зеленчуци на човек от населението в България вече е с 20-30% под средното равнище за света. Данните представи проф. Божидар Иванов по време на кръгла маса за конкурентоспособността на земеделието, организирана от Българския фермерски съюз.

Според представените анализи зеленчукопроизводството е достигнало толкова ниски нива, че възможностите за нов спад са ограничени. „Нивата, които сме достигнали при производството на зеленчуци, едва ли още могат да паднат, потенциалът за намаление не е толкова голям“, каза проф. Иванов.

Млякото вече е около световното средно ниво

Производството на мляко в България намалява трайно от 2007 г. насам. Страната, която преди е била сред водещите по производство на човек от населението, вече е достигнала средното световно равнище. Очакванията са млекопроизводството да се задържи около сегашните нива и през следващите години.

Месното животновъдство също остава под средното световно ниво, въпреки че производството на човек от населението се е увеличило спрямо равнищата отпреди около 20 години.

Зърното формира три четвърти от продукцията

На фона на проблемите в зеленчукопроизводството и животновъдството зърненият сектор остава над средното световно равнище. От приблизително 4 млрд. евро годишна селскостопанска продукция около 3 млрд. евро са от зърно, посочи доц. д-р Огнян Боюклиев.

По думите му голяма част от зърното се изнася, вместо да се използва за изхранване на животни и производство на храни с по-висока добавена стойност. В същото време значителна част от млякото, използвано за производство на сирене в България, е внос.

Ниска производителност и недостиг на работници

Разрушените напоителни системи и недостигът на работна ръка са сред основните пречки пред земеделието. Преди 1989 г. в сектора са работили над 1 млн. души, докато сега заетите са около 55 хил.

Производството на селскостопанска продукция в България достига 66 евро на декар обработваема земя. За сравнение, в Нидерландия показателят надхвърля 1600 евро на декар. Според проф. Иванов разликата е свързана с по-широкото използване на технологии и иновации.

Данните, представени на форума, показват и по-силен ръст на цените на храните в България. За периода 2020-2025 г. инфлацията при храните в Европейския съюз е 27%, докато в България достига 45%.

Източници: dnes.bg, images.trud.bg, bgonair.bg