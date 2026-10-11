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Цената на тока повиши инфлацията в Гърция до 5% през септември

Цената на тока повиши инфлацията в Гърция до 5% през септември

11 Октомври, 2026 22:35 544 2

  • инфлация-
  • гърция-
  • цени на горивата-
  • енергия

Бензинът надхвърля 2,20 евро за литър на континента и 2,50 евро по островите

Цената на тока повиши инфлацията в Гърция до 5% през септември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в Гърция се ускори до 5,0% през септември спрямо 3,8% през август, показват данните на гръцката статистическа служба. Хармонизираният показател, използван за сравнение между държавите в Европейския съюз, е около 5,1% за месеца, според европейската статистика.

Най-силен натиск върху домакинствата идва от енергията. За една година електроенергията е поскъпнала с 15%, природният газ - с около 56%, а нафтата за отопление - с приблизително 54%. Средната цена на бензина вече е над 2,20 евро за литър в континенталната част на страната и над 2,50 евро по островите.

Горивата остават основният натиск

Поскъпването на горивата се пренася върху транспорта, отоплението и цените на стоките. Правителството увеличи пряката субсидия за дизела до 15 цента на литър, докато общото намаление с отстъпката от рафинериите достига 20 цента. Предстои да бъдат обявени и нови намалени цени за горивото за отопление.

„Предстои ни труден зимен период“, заяви премиерът Кириакос Мицотакис, като посочи международното поскъпване на петрола и натиска върху цените на дизела и отоплението.

Правителството обяснява мерките с ръста на международните цени на петрола и с необходимостта да бъдат ограничени разходите на домакинствата преди зимния сезон.

Храните поскъпват въпреки ограниченията

Цените на хранителните стоки също продължават да се повишават, макар и по-умерено спрямо енергията. Най-голям ръст през септември е отчетен при месото, млечните продукти, яйцата и хляба. В сила остават ограниченията върху търговските надценки, а за определени храни се прилага намалена ставка на ДДС от 13%. Ефектът върху крайните цени обаче е ограничен.

Опозицията настоява за временно намаляване или премахване на акцизите върху горивата. Управляващите отхвърлят мярката като трайно решение и посочват, че подкрепата трябва да бъде насочена към най-засегнатите домакинства и към разходите за отопление.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феичка

    3 1 Отговор
    Много странно, ами то при нас всичко поевтинява, как така в Гърция?

    22:40 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.