Нови такси оскъпяват поръчките от Temu, Shein и AliExpress

Поръчките от Temu, Shein и AliExpress ще бъдат допълнително оскъпени от 1 ноември 2026 г., когато към малките пратки от държави извън Европейския съюз ще се добави такса за обработка от 2 EUR. Тя ще се прилага за пратки на стойност до 150 EUR.

Новата такса идва върху временното мито от 3 EUR, което вече се начислява от 1 юли за стоки, изпращани директно към потребители в ЕС. Така допълнителното оскъпяване може да достигне 5 EUR за артикул или отделна стокова категория в пратката. При няколко различни вида стоки сумата може да бъде по-висока.

Досега пратките под 150 EUR се ползваха от облекчен режим и не подлежаха на стандартно митническо облагане. Новите правила са част от реформата на митническата система на Европейския съюз, насочена към контрола на големия поток от евтини стоки, продавани онлайн от държави извън блока.

Потребителите търсят алтернативи

Български асоциации вече коментират, че се наблюдава промяна в поведението на купувачите. Част от тях започват да сравняват по-активно цените и да търсят предложения от български онлайн магазини.

Европейската комисия посочва, че временната такса от 3 EUR е въведена, за да се изравнят условията между европейските търговци и продавачите от трети страни. От 1 ноември ще се прилага и такса за обработка, предназначена да покрива разходите по митническия контрол на малките пратки.

Очаква се новите разходи да окажат натиск върху бизнес моделите на платформите. Възможно е големите международни компании да променят логистиката си и да развият повече складове в рамките на Европейския съюз. Това би позволило част от стоките да се изпращат от територията на блока, вместо да преминават през режима за малки вносни пратки.