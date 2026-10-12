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Нови такси оскъпяват поръчките от Temu, Shein и AliExpress

Нови такси оскъпяват поръчките от Temu, Shein и AliExpress

12 Октомври, 2026 09:03 1 245 14

  • temu-
  • shein-
  • aliexpress-
  • митнически такси-
  • онлайн пазаруване

От 1 ноември към малките пратки от държави извън ЕС ще се добавя такса от 2 евро. Тя ще се начислява върху вече въведеното временно мито от 3 евро

Нови такси оскъпяват поръчките от Temu, Shein и AliExpress - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поръчките от Temu, Shein и AliExpress ще бъдат допълнително оскъпени от 1 ноември 2026 г., когато към малките пратки от държави извън Европейския съюз ще се добави такса за обработка от 2 EUR. Тя ще се прилага за пратки на стойност до 150 EUR.

Новата такса идва върху временното мито от 3 EUR, което вече се начислява от 1 юли за стоки, изпращани директно към потребители в ЕС. Така допълнителното оскъпяване може да достигне 5 EUR за артикул или отделна стокова категория в пратката. При няколко различни вида стоки сумата може да бъде по-висока.

Досега пратките под 150 EUR се ползваха от облекчен режим и не подлежаха на стандартно митническо облагане. Новите правила са част от реформата на митническата система на Европейския съюз, насочена към контрола на големия поток от евтини стоки, продавани онлайн от държави извън блока.

Потребителите търсят алтернативи

Български асоциации вече коментират, че се наблюдава промяна в поведението на купувачите. Част от тях започват да сравняват по-активно цените и да търсят предложения от български онлайн магазини.

Европейската комисия посочва, че временната такса от 3 EUR е въведена, за да се изравнят условията между европейските търговци и продавачите от трети страни. От 1 ноември ще се прилага и такса за обработка, предназначена да покрива разходите по митническия контрол на малките пратки.

Очаква се новите разходи да окажат натиск върху бизнес моделите на платформите. Възможно е големите международни компании да променят логистиката си и да развият повече складове в рамките на Европейския съюз. Това би позволило част от стоките да се изпращат от територията на блока, вместо да преминават през режима за малки вносни пратки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС и нейните ръководители

    31 3 Отговор
    Само това могат. Да санкционират, да налагат нови такси. Но не могат да стимулират родното производство, да намалят изискванията към производителите и да започнат да внасят евтини енергоносители.

    Коментиран от #12

    09:18 12.10.2026

  • 2 Васил

    21 4 Отговор
    Един продукт който струва 3 евро в Китай като го поръчаш ще стане 10 евро явно гледат търговците да са добре а не крайните потребители да им е евтино.

    09:31 12.10.2026

  • 3 ккк

    11 2 Отговор
    като спаднат поръчките драстично складовете ще се преместят в Европа и хората пак ще почнат да купуват, просто трябва малко време

    09:49 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    С амазона така ли е 2 ?

    10:02 12.10.2026

  • 6 ....

    6 1 Отговор
    първи признак на некадърното управление - вдигане на глоби, данъци и разни таксички. Разбира се всичко това потъва или в украйна или в нечий джоб

    10:13 12.10.2026

  • 7 Георги

    5 1 Отговор
    аз и всичко ми познато не ме да купуваме от тук. Няма и да започнем. Джунджуриите поръчани от тези сайтове не са важни и по-скоро ще се откажа от тях, от колкото да плащам двойно и тройно за същото нрщо от европейски магазин.

    Коментиран от #9

    10:21 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Съгласен съм. Явно потребителите ще се превъзпитат да купуват неща, които наистина са им необходими. В този ред на мисли и покупките от евромагазини също ще бъдат след размисъл.

    10:36 12.10.2026

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Че то вече наистина става по-евтино да си направя екскурзия до Сърбия.

    10:52 12.10.2026

  • 11 ......-

    0 0 Отговор
    На Урсулите и требват пари за Урка.

    10:57 12.10.2026

  • 12 Като не ти

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС и нейните ръководители":

    Харесва отивай в Китай. Аман от “критици”. Тръмп също въведе мита и такси на вноса

    10:58 12.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    И за БАНАНИТЕ ли ще важи 😀😀😀😀😀
    УрсусLIZA се грижела за хората😉😉😉
    За търгашите се грижи, пак за тях ❗

    Коментиран от #14

    11:01 12.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ако Вие си купите чехли за 5€
    ще платите 5+ 3.60+2= 10.60€ с 5.60€ над цената❗
    Ако търгаш купи 20 чифта чехли
    той ще плати 105.60€, което за него ще е под 0.30€ за всеки чифт❗
    Така той дори да Ви ги предложи на 10€-
    за Вас ще е по-изгодно, а той ще спечели ДВОЙНО ❗

    11:10 12.10.2026