Актуализират данъчните оценки на три етапа от 2027 година

Актуализацията на данъчните оценки ще бъде заложена в бюджета за 2027 г. и ще се извърши на три стъпки. Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от „Прогресивна България“ Константин Проданов по време на пленарната сесия на Годишната среща на местните власти в Албена.

Проданов уточни, че проектобюджетът все още не е внесен в Народното събрание и затова не може да коментира в детайли предложенията на Националното сдружение на общините в Република България.

По думите на Проданов данъчните оценки не са променяни близо 20 години. Затова той очаква реорганизацията им да бъде поетапна, така че увеличението да не се отрази рязко на гражданите и бизнеса.

Председателят на бюджетната комисия заяви, че оценките трябва да се актуализират по-регулярно, вместо да се изчакват периоди от 10 или 15 години, които могат да доведат до значително еднократно повишение.

„Няма да останат неразплатени проекти, няма да има разкопани улици и всичко ще бъде завършено“, увери Проданов.

Той свърза темата с финансовата децентрализация и с необходимостта общините да разполагат с повече собствен ресурс. Според него държавата трябва да помогне на местната власт да събира по-ефективно местните данъци и такси.

Различен подход към такса „битови отпадъци“

Проданов коментира и новата такса за битови отпадъци, която трябва да се основава на принципа „замърсителят плаща“. Според него не може да има еднакъв модел за всички общини. На хората първо трябва да бъде обяснено за какво плащат. По думите му информационните кампании биха били по-лесни в малките общини, докато в големите градове ще срещнат повече затруднения.

Проданов призова за засилен контрол върху лицата и фирмите, които замърсяват нерегламентирани места, както и за по-строги законови мерки срещу нарушителите.

Нова логика при финансирането на общините

По думите на председателя на бюджетната комисия през последните пет години честата смяна на правителства е затруднила предвидимостта на финансирането. Той обаче посочи, че в инвестиционната програма за общините са предвидени средства.

Проданов каза, че от Министерството на регионалното развитие и благоустройството има уверения, че няма целенасочено забавяне на плащанията и че средствата се изплащат възможно най-бързо.

Той обяви и промяна в подхода към избора на проекти. Вместо финансирането да зависи основно от проектната готовност, по-голяма тежест трябва да имат капацитетът на конкретната община, решаването на дългосрочни проблеми и постигането на измерими резултати.

Източници: novini.bg