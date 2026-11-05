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ЕК поиска обяснения от България за разходите през 2027 г

ЕК поиска обяснения от България за разходите през 2027 г

5 Ноември, 2026 19:03 597 15

  • европейска комисия-
  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • гълъб донев-
  • нетни разходи

Нетните разходи се очаква да нараснат с 1,3% през 2027 г., но натрупаното отклонение спрямо 2025 г. остава проблем за Брюксел

ЕК поиска обяснения от България за разходите през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия поиска от България обяснения как ще спази договорените ограничения на разходите през 2027 г. Причината е натрупано отклонение от поетия фискален план, въпреки че прогнозираният ръст на нетните разходи за следващата година е под допустимия праг.

В писмо до българските власти от 26 октомври Комисията посочва, че според представените от страната данни нетните разходи ще се увеличат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен максимум от 4,2%. За 2027 г. прогнозата е за ръст от 1,3% при допустими 3,4%.

Проблемът за Брюксел е натрупаният ефект спрямо базовата 2025 г. Той е изчислен на 1,1% от брутния вътрешен продукт. След като бъдат отчетени гъвкавостта по националната клауза за дерогация и планираните разходи за отбрана, отклонението възлиза на 0,6% от БВП.

Предупреждение за процедурата за прекомерен дефицит

Европейската комисия е поискала информация за факторите, които водят до ръста на нетните разходи през 2027 г., както и гаранции, че препоръките на Съвета на Европейския съюз ще бъдат изпълнени. От българските власти е поискан отговор до 2 ноември.

Комисията предупреждава, че на по-късен етап може да извърши цялостна оценка на предприетите действия. Ако бъде установено, че България не е взела ефективни мерки за овладяване на разходите, процедурата за прекомерен дефицит може да бъде засилена. Европейската комисия определя статута на страната така: „България е в процедура за прекомерен дефицит“.

Какво предлага финансовото министерство

В отговора си финансовият министър Гълъб Донев посочва, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет. Според него това е ограничило възможностите за контрол върху нарастващите разходи.

Като мярка за 2027 г. се предвижда 10% от средствата, заложени за министерства, ведомства и други структури, да бъдат задържани до ноември. Те ще могат да бъдат освободени след този срок само ако това не води до допълнително увеличаване на бюджетния дефицит.

България трябва постепенно да сведе дефицита си под 3% от БВП до 2029 г. Окончателната оценка на Европейската комисия за бюджетния план се очаква на 24 ноември. Тогава ще стане ясно дали представените обяснения и мерки ще бъдат приети или ще са необходими допълнителни ограничения на разходите.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    4 3 Отговор
    абе вие пилота ли ще учите на икомомика , бе???

    Коментиран от #9

    19:05 05.11.2026

  • 2 Радев вън

    4 4 Отговор
    Другите разходи са за пълнене на джобовете.

    19:06 05.11.2026

  • 3 Другарите

    2 3 Отговор
    да обясняват , показват и доказват ! Хитрата сврака - с двата крака ! Да си носят отговорността !

    19:07 05.11.2026

  • 4 12345

    8 0 Отговор
    Ха, ха - нали с еврото ще станем по-богати, а станахме колония без собствено мнение и идея. Не знам защо има БНБ с управиштел и подуправители, когато всичко седиктува от колонизаторите.

    19:08 05.11.2026

  • 5 А ми…

    2 1 Отговор
    …вдигнете данъците, а съм ви отнел БГ гражданството и съм ви напъдил в чужбина -> голяма беля ще ви дойде на главата!

    19:10 05.11.2026

  • 6 Шапкаря

    3 0 Отговор
    Когато бяха предишните подлоги имаше ли процедури за каквото и да било?Няма обратен завой.

    19:12 05.11.2026

  • 7 Пепи

    2 2 Отговор
    Интересен е факта,че тези неправилни разходи са направени до 2025 а ние търсим вина у Радев.Тези новите са от 5-6 месеца,но за всичко са виновни те,някак няма логика.Където се погледне навсякъде има злоупотреби,всичко е прогнило ,и въпреки всичко нагло се обвиняват новите които и магическа пръчка да имат нищо не може да се промени за толкова кратко време.

    Коментиран от #12

    19:15 05.11.2026

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    Що не ги питат за разходите на Франция ?

    19:15 05.11.2026

  • 9 мистър КЕШШ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Чорапената икономика е по-кратка от първата страница на Винету - кеша в плика и продължаваш.

    19:18 05.11.2026

  • 10 Нина

    1 0 Отговор
    От години вече живеем на кредит,дойде времето някой да започне да плаща тези кредити ,защо не се казва нещо.Вината е на управляващите малко по назад.

    19:19 05.11.2026

  • 11 Прогресивно Обедняване

    0 0 Отговор
    Спокойно ще им кажем че не сме имали това в предвид, веки път минава тоя номер. 😉

    19:20 05.11.2026

  • 12 мистър КЕШШ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пепи":

    Бюджетът е за 2027, а разходите били направени 2025? Размърдайте си малко прогресиралите мозъци, народът вече не се хваща на мантрите за сглобки и прочие отминали събития.

    19:20 05.11.2026

  • 13 НИЯ

    1 1 Отговор
    Не се оплаквайте моля Ви,нали искахте в клуба на богатите,и господин Борисов на прави всичко възможно човека да Ви вкара в този клуб,сега пак сте недоволни.Не може да Ви се угоди

    19:26 05.11.2026

  • 14 Асен Василев

    0 0 Отговор
    Айде марш към Брюксел да се обяснявате

    19:31 05.11.2026

  • 15 Никой

    0 1 Отговор
    Военното крило в БСП наречено Прогресивна България трябваше да дадат 690 Е минимална работна заплата за 2027 г по стария механизъм . Дадоха 660 Е по техния механизъм .

    19:33 05.11.2026