ЕК поиска обяснения от България за разходите през 2027 г

Европейската комисия поиска от България обяснения как ще спази договорените ограничения на разходите през 2027 г. Причината е натрупано отклонение от поетия фискален план, въпреки че прогнозираният ръст на нетните разходи за следващата година е под допустимия праг.

В писмо до българските власти от 26 октомври Комисията посочва, че според представените от страната данни нетните разходи ще се увеличат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен максимум от 4,2%. За 2027 г. прогнозата е за ръст от 1,3% при допустими 3,4%.

Проблемът за Брюксел е натрупаният ефект спрямо базовата 2025 г. Той е изчислен на 1,1% от брутния вътрешен продукт. След като бъдат отчетени гъвкавостта по националната клауза за дерогация и планираните разходи за отбрана, отклонението възлиза на 0,6% от БВП.

Предупреждение за процедурата за прекомерен дефицит

Европейската комисия е поискала информация за факторите, които водят до ръста на нетните разходи през 2027 г., както и гаранции, че препоръките на Съвета на Европейския съюз ще бъдат изпълнени. От българските власти е поискан отговор до 2 ноември.

Комисията предупреждава, че на по-късен етап може да извърши цялостна оценка на предприетите действия. Ако бъде установено, че България не е взела ефективни мерки за овладяване на разходите, процедурата за прекомерен дефицит може да бъде засилена. Европейската комисия определя статута на страната така: „България е в процедура за прекомерен дефицит“.

Какво предлага финансовото министерство

В отговора си финансовият министър Гълъб Донев посочва, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет. Според него това е ограничило възможностите за контрол върху нарастващите разходи.

Като мярка за 2027 г. се предвижда 10% от средствата, заложени за министерства, ведомства и други структури, да бъдат задържани до ноември. Те ще могат да бъдат освободени след този срок само ако това не води до допълнително увеличаване на бюджетния дефицит.

България трябва постепенно да сведе дефицита си под 3% от БВП до 2029 г. Окончателната оценка на Европейската комисия за бюджетния план се очаква на 24 ноември. Тогава ще стане ясно дали представените обяснения и мерки ще бъдат приети или ще са необходими допълнителни ограничения на разходите.

Източници: focus-news.net