Fitch прогнозира отваряне на Ормузкия проток през 2027 година

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings прогнозира, че трайно споразумение за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде постигнато през първото тримесечие на 2027 г. Очакването е част от основния сценарий на агенцията за развитието на икономиките в Близкия изток и Северна Африка на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран.

В анализ, публикуван на 12 октомври, Fitch посочва, че въпреки военните действия и нарушенията на енергийните доставки кредитните рейтинги на държавите в региона засега демонстрират относителна устойчивост. Основните фактори за това са високите цени на петрола, постепенното възстановяване на износа и значителните финансови резерви на част от страните.

Най-сериозно засегнати от конфликта са държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Ирак. Освен периодичните нападения от страна на Иран и свързани с него въоръжени формирования, те са изправени пред затруднения при транспортирането на петрол и природен газ през един от най-важните морски маршрути за световната енергийна търговия.

Катар е сред най-засегнатите държави

Според Fitch ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток създават особено сериозни проблеми за Катар, чийто износ на втечнен природен газ е възпрепятстван от ситуацията в региона.

Катар и емирството Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства остават с негативни перспективи по кредитните си рейтинги заради рисковете, свързани с войната. Двете страни наскоро бяха извадени от списъка за наблюдение с възможност за понижение на рейтинга, в който бяха включени по време на най-интензивните военни действия.

При Рас ал Хайма опасенията са свързани и с потенциалното въздействие на конфликта върху голям туристически проект, който преди това е бил сред факторите за повишаване на кредитния рейтинг.

Израел също запазва негативна перспектива. Fitch очаква държавният дълг на страната да продължи да нараства, докато военните рискове оказват натиск върху икономическия растеж и публичните финанси.

Кредитните рейтинги остават стабилни, но рисковете растат

Средният суверенен кредитен рейтинг на държавите от Близкия изток и Северна Африка не се е променил през последните 12 месеца. Повишението на рейтинга на Оман и понижението на този на Бахрейн са настъпили още преди началото на войната.

Въпреки това балансът на рейтинговите перспективи се влошава. В момента три държави от региона имат негативна перспектива, докато нито една няма положителна. Според Fitch това е най-неблагоприятното съотношение от края на 2021 г.

Същевременно някои икономики успяват да ограничат негативните последици от поскъпването на енергията. Египет и Йордания се възползват от значителна външна финансова подкрепа, Египет отчита бързо развитие на туризма, а Мароко продължава да привлича преки чуждестранни инвестиции.

Умерените фискални реформи също допринасят за стабилизирането на съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт. Правителствата обаче трябва да се съобразяват с рисковете за социалната стабилност.