Защо България е важна за европейската транспортна мрежа

Когато се говори за развитието на транспортната инфраструктура, често вниманието е насочено към отделни пътища, железопътни линии или пристанища. Всъщност тези инвестиции са част от много по-голяма система – Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), която свързва държавите членки и улеснява движението на хора и стоки в Европейския съюз.

Благодарение на своето географско положение България е естествена връзка между Европа, Балканите и Черноморския регион. Именно затова страната участва в развитието на няколко основни европейски транспортни коридора, а инвестициите в транспортната инфраструктура имат значение както за националната, така и за европейската свързаност.

Източник: МТС

Чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 се изпълняват проекти за модернизация на железопътната инфраструктура, развитие на пътната мрежа, пристанищата и интермодалния транспорт. Част от тях са определени от Европейската комисия като операции от стратегическо значение, тъй като допринасят за изграждането на основната европейска транспортна мрежа.

Подобряването на транспортната инфраструктура означава по-добри условия за пътуване, по-ефективен превоз на товари и по-добра свързаност между регионите. Това е една от предпоставките за развитието на икономиката, логистиката и международния обмен.

Затова инвестициите по Програма „Транспортна свързаност“ се разглеждат не само като национални инфраструктурни проекти, а като принос на България към развитието на общата европейска транспортна система.

Източник: МТС

Автор на материала: Министерство на транспорта и съобщенията