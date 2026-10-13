SpaceX може да струва повече от цялата световна икономика

Илон Мъск смята, че космическата му компания SpaceX може един ден да струва многократно повече от цялата световна икономика. Амбициозната прогноза, публикувана от милиардера в социалната мрежа X, предизвика реакции сред финансовите анализатори, които поставят под съмнение реалистичността на подобна оценка.

„Това ще прозвучи напълно налудничаво, но виждам възможност SpaceX да струва с порядъци повече от сегашната световна икономика“, заяви Мъск на 8 октомври, цитиран от Business Insider и Yahoo Finance.

Според прогнозата на Международния валутен фонд от април стойността на световното икономическо производство през 2026 г. ще достигне приблизително 126 трилиона долара. Ако SpaceX стане поне 100 пъти по-скъпа от тази сума, пазарната ѝ капитализация би надхвърлила 12 квадрилиона долара.

За сравнение, към момента на изявлението компанията е оценявана на около 2,2 трилиона долара. За да достигне посочения от Мъск мащаб, стойността ѝ трябва да се увеличи приблизително 5500 пъти.

Впоследствие милиардерът уточни, че не представя подобно развитие като сигурно. По думите му наличието на възможен път към такава оценка не означава висока увереност, че тя действително ще бъде постигната, а единствено че вероятността не е нулева.

Финансовите резултати на SpaceX показват бърз растеж, но и значителни разходи. През второто тримесечие на 2026 г. приходите на компанията са достигнали 7,8 млрд. долара, което представлява увеличение с 92% на годишна база. Нетната загуба е намаляла до 541 млн. долара спрямо около 1 млрд. долара година по-рано.

През август Мъск е заявил пред анализатори от Уолстрийт, че вътрешните прогнози на SpaceX предвиждат приходи от 1 трилион долара през 2030 г. Според него съществува вероятност тази граница да бъде достигната още през 2029 г.

Въпреки това разликата между очакваните приходи и предполагаемата бъдеща оценка остава огромна. Дори ако годишните приходи на SpaceX достигнат 100 трилиона долара, тази сума би представлявала под 1% от минималната пазарна капитализация, която предполага изказването на Мъск.

Инвестиционният директор на AJ Bell Ръс Моулд допуска, че визията на милиардера е свързана с бъдещото създаване на човешки колонии извън Земята и използването на космически ресурси. Според него обаче подобни проекти ще бъдат съпроводени от огромни разходи, технологични препятствия и значителни рискове.

Старшият анализатор на Swissquote Bank Ипек Йозкардеская също обръща внимание на финансовата страна на подобни амбиции. Според нея Мъск говори за потенциалните възможности, без да посочва колко би струвало тяхното реализиране.

Още по-скептичен е инвестиционният стратег на Saxo UK Нийл Уилсън, който определя прогнозата като характерна за Мъск демонстрация на амбиция и публичен спектакъл. Той предупреждава, че компанията е изложена и на рисковете, свързани с евентуално спукване на балона около изкуствения интелект, както и със зависимостта от дългово финансиране.

Според анализаторите SpaceX безспорно има потенциал за растеж благодарение на космическите технологии, сателитните комуникации и развитието на изкуствения интелект. Превръщането ѝ в компания, по-скъпа от цялата световна икономика, обаче остава хипотетичен сценарий, за който засега няма убедителна икономическа обосновка.