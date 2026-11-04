Рекордни милиарди за изборите в САЩ: Кой плати най-много?

Междинните избори в САЩ през 2026 г. се превърнаха в едни от най-скъпите в американската история. Разходите за политическа реклама достигат рекордни равнища, като особено ожесточена е финансовата битка за местата в Сената, съобщава австралийското издание The Age.

Според данни на компанията за анализ на политическата реклама AdImpact общите разходи за предизборни реклами през този изборен цикъл се очаква да достигнат 11,6 млрд. долара. Само кампаниите за Сената са привлекли приблизително 3,4 млрд. долара.

Огромните суми отразяват политическия залог на изборите, проведени на 3 ноември, когато американците гласуваха за обновяване на състава на Конгреса по средата на втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Тексас счупи рекордите по предизборни разходи

Най-скъпата надпревара се проведе в Тексас, където републиканецът Кен Пакстън се изправи срещу демократа Джеймс Таларико.

Според прогнозните данни на AdImpact разходите за политическа реклама в щата могат да достигнат 573 млн. долара, което би превърнало надпреварата в най-скъпата сенатска кампания в историята на САЩ.

Таларико е събрал приблизително 134 млн. долара, основно от индивидуални дарения. Неговият съперник обаче се възползва от значителна финансова подкрепа от външни политически организации и богати дарители.

Сред най-влиятелните участници във финансирането е милиардерът Илон Мъск, чиито дарения в подкрепа на републиканците привлякоха особено внимание.

Таларико определи политическата надпревара като сблъсък между Давид и Голиат, подчертавайки огромната финансова мощ на организациите, подкрепящи неговия опонент.

Над половин милиард долара за битката в Охайо

Другата изключително скъпа надпревара беше в Охайо, където републиканецът Джон Хъстед се изправи срещу бившия сенатор демократ Шерод Браун.

Разходите за кампанията надхвърлиха 500 млн. долара, превръщайки щата в един от основните центрове на политическата рекламна битка.

Доналд Тръмп лично подкрепи Хъстед, докато демократите се опитаха да използват общественото недоволство от разширяването на центровете за данни и последиците им за местните общности.

Особено оспорвана беше и надпреварата в Мичиган между републиканеца Майк Роджърс и демократа Абдул Ел Саед.

Кампанията там беше белязана от сериозни вътрешнопартийни противоречия и огромни разходи за политическа реклама. Ел Саед заяви, че неговите опоненти са похарчили около една трета от милиард долара в опит да го победят.

Богатите дарители променят американската политика

Значителна част от средствата за кампаниите идват от т.нар. Super PAC – политически комитети, които могат да събират неограничени дарения от физически лица, корпорации и други организации за независими предизборни дейности.

Тези структури нямат право да координират пряко разходите си с кандидатите, но могат да финансират рекламни кампании в тяхна подкрепа или срещу политическите им противници.

Според анализите републиканските организации са разполагали с приблизително 700 млн. долара повече средства от демократическите, което им е позволило да изразходват значително по-големи суми в някои от най-оспорваните щати.

Сред активните финансови участници в изборния цикъл са и организации, свързани с криптовалутната индустрия, които се стремят да подкрепят кандидати с благоприятна позиция към регулирането на цифровите активи.

Рекордните разходи повдигат въпроса доколко финансовата мощ на милиардери, корпорации и политически организации влияе върху демократичния процес в САЩ.

Изборите показаха, че борбата за контрол над Конгреса все повече се превръща и в съревнование между големи финансови интереси, като размерът на вложените средства невинаги гарантира изборна победа.