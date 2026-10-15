Търсят нови правила за облагане на дигиталния бизнес

Държавите трябва да договорят нови международни правила, които да позволят облагането на приходите от цифрови и трансгранични услуги и в страните, където се намират пазарите и потребителите, а не единствено там, където компаниите са регистрирани. Темата беше обсъдена от представители на финансовите министерства на редица държави на среща в Банкок, посветена на международното данъчно сътрудничество в рамките на ООН.

В центъра на разговорите е подготвяната Рамкова конвенция на ООН за международно данъчно сътрудничество, както и протоколите към нея. Сред ключовите въпроси са данъчното третиране на трансграничните услуги и механизмите за разрешаване на данъчни спорове между държавите.

Русия настоява конвенцията да се превърне в основен международен инструмент за определяне на принципите на данъчното сътрудничество. Страната беше представена на срещата от заместник-министъра на финансите Иван Чебесков.

Според него цифровизацията и трансформацията на икономиката налагат промяна на начина, по който данъчните права се разпределят между държавите. Съществуващите правила до голяма степен са изградени около физическото присъствие и мястото на регистрация на компаниите, докато дигиталният бизнес позволява значителни приходи да бъдат генерирани на даден пазар без традиционно корпоративно присъствие там.

„Държавите, в които се създава стойността, намират се пазарите, действат потребителите и се извлича доходът, трябва да имат право да облагат този доход“, заяви Чебесков, цитиран от руското Министерство на финансите. Според него едновременно с това трябва да бъде запазен балансът с интересите на държавите, в които компаниите са регистрирани.

Именно разпределението на правото за облагане се превърна в един от най-сложните международни данъчни въпроси с разрастването на глобалните технологични компании. Един бизнес може да предоставя цифрови услуги и да реализира значителни приходи от потребители в десетки държави, без да разполага с традиционен офис или друга форма на физическо присъствие във всяка от тях.

Процесът в ООН има по-широко значение и за развиващите се икономики, които от години настояват за по-голяма роля при изработването на глобалните данъчни правила. Работата по конвенцията започна след решение на Общото събрание на ООН за създаване на по-приобщаваща международна система за данъчно сътрудничество.

Преговорите трябва да доведат до изготвяне на рамкова конвенция и протоколи, уреждащи конкретни области. Сред тях е именно облагането на доходи от трансгранични услуги във все по-дигитализираната световна икономика.

Срещата в Банкок се провежда непосредствено преди участието на руския финансов министър Антон Силуанов в годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка и в среща на Г-20 между 15 и 17 октомври.

Важно е обаче, че обсъжданите принципи все още не представляват действащи международни данъчни правила. Те са част от преговорния процес за бъдещата конвенция на ООН, а конкретните задължения и механизмите за прилагането им предстои да бъдат договорени между държавите.