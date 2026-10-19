Чешка банка планира инвестиция от 450 милиона евро в старчески домове

Чешката банка Česká spořitelna планира да инвестира до 11 млрд. чешки крони, или около 450 млн. евро, в имоти за грижа за възрастни хора. Чрез инвестицията трябва да бъдат създадени приблизително 5000 места за дългосрочна грижа в Чехия през следващите пет години.

Средствата ще бъдат насочени чрез дъщерното дружество Dostupné bydlení České spořitelny, което досега е работило основно по проекти за достъпни жилища под наем. Компанията вече разширява дейността си към инфраструктура за дългосрочна грижа.

Първите проекти са в три района

За началния етап са отделени 2,5 млрд. чешки крони, с които се очаква да бъдат осигурени около 1000 места. Първите три проекта трябва да бъдат представени в рамките на шест месеца. Те се избират в Прага, Моравскосилезкия и Либерецкия край.

Планираните инвестиции могат да включват както придобиване на вече съществуващи имоти, така и ново строителство. Марек Блаха, изпълнителен директор на Dostupné bydlení České spořitelny, заявява пред Hospodářské noviny: „Дългосрочните обществени проблеми се нуждаят освен от публични средства и от частен капитал. Банката може да бъде не само кредитор, но и активен инвеститор и партньор на градовете и общините.“

Недостигът може да нарасне до 35 000 места

Планът идва на фона на недостиг на места за дългосрочна грижа в Чехия. По данни, представени от Česká spořitelna, в страната в момента не достигат над 15 000 места. Очакването е недостигът да нарасне до около 35 000 места до 2035 г., а необходимите инвестиции в допълнителна инфраструктура се оценяват на около 70 млрд. чешки крони.

Банката възнамерява да бъде основно институционален инвеститор в имотите, докато операторите ще отговарят за ежедневното функциониране и предоставянето на грижите. Предвидено е партньорство с общини, строителни компании и оператори на социални услуги.

Компанията планира и независима система за сертифициране на качеството на грижите съвместно с Асоциацията на доставчиците на социални услуги в Чехия.

Разширяване на програмата за достъпни жилища

Новата стратегия стъпва върху досегашната програма на Česká spořitelna за достъпни жилища. До момента в нея са инвестирани около 4 млрд. чешки крони. Завършени и напълно заети са около 700 жилища, а още 300 са в строеж.

С навлизането в сектора на домовете за възрастни банката разширява инвестиционната си дейност от жилищно строителство към дългосрочна социална и здравна инфраструктура.