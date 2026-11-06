Собственикът на два мола в София готви мащабна експанзия

Един от най-големите инвеститори в търговски недвижими имоти в Европа – NEPI Rockcastle, който притежава столичните търговски центрове Paradise Center и Serdika Center, обяви планове за значително разширяване на бизнеса си. Компанията си поставя за цел да увеличи стойността на портфейла си до 12–13 млрд. EUR в рамките на пет години, съобщават южноафриканското издание Business Day и британското Retail & Leisure International.

Стратегията беше представена пред инвеститори по време на Деня на капиталовите пазари на NEPI Rockcastle във Варшава. Основният акцент е върху придобиването на нови търговски обекти, развитието на съществуващите имоти и навлизането на перспективни европейски пазари.

В момента групата управлява 60 търговски имота в осем европейски държави на обща стойност 8,4 млрд. EUR. Това я нарежда на първо място сред собствениците на търговски площи в Централна и Източна Европа и на трето място сред публично търгуваните компании в този сегмент в континентална Европа.

При постигане на горната граница на обявената цел стойността на портфейла ще нарасне с близо 55% спрямо настоящото равнище. Разширяването ще бъде осъществено чрез комбинация от придобивания, ново строителство, реконструкции и активно управление на активите.

Главният изпълнителен директор Марек Ноцел посочва, че компанията вижда значителни възможности за растеж извън традиционните си пазари в Централна и Източна Европа. Според него навлизането в Испания е важна стъпка в тази посока, тъй като позволява на групата да използва натрупания опит в управлението на големи търговски центрове и в други европейски държави.

През август 2026 г. NEPI Rockcastle придоби търговския комплекс MegaPark Barakaldo край Билбао за 252 млн. EUR, с което постави началото на експанзията си на испанския пазар. Компанията разглежда Иберийския полуостров като възможност за диверсификация на приходите и разширяване на присъствието си в Западна Европа.

През последните пет години групата е осигурила 3,6 млрд. EUR финансиране от различни източници, използвано за придобивания, строителство и модернизация на търговски имоти. Само инвестициите в обновяване и разширяване на съществуващи обекти достигат близо 500 млн. EUR.

Финансовият директор Елиза Предою подчертава, че компанията запазва консервативна политика по отношение на задлъжнялостта. Съотношението между заемите и стойността на активите е 33,1%, което остава под стратегическия праг от 35%. NEPI Rockcastle притежава инвестиционен кредитен рейтинг BBB+ и поддържа политика за разпределяне на 90% от подлежащата на разпределение печалба като дивиденти.

Важен елемент от бъдещата стратегия е развитието на възобновяемите енергийни източници. Групата инвестира в соларни инсталации, които трябва да ограничат разходите за електроенергия в търговските центрове и да създадат допълнителни източници на приходи.

България остава част от основния инвестиционен портфейл на NEPI Rockcastle. Компанията притежава Paradise Center и Serdika Center в София – два от най-големите търговски центрове в страната.

Според доклада Global Cities Retail Guide 2026 на Cushman & Wakefield | Forton Paradise Center разполага с около 81 000 кв. м отдаваема търговска площ и над 300 наематели. Serdika Center предлага приблизително 52 000 кв. м търговски площи и има над 217 наематели. Заетостта и на двата обекта надхвърля 99%.

Високата заетост на водещите столични молове показва устойчивото търсене на качествени търговски площи от международни и местни марки. За собствениците на подобни имоти това създава възможности за оптимизиране на наемните приходи и модернизация на съществуващите обекти.

Засега NEPI Rockcastle не е обявила конкретни нови инвестиции в Paradise Center или Serdika Center като част от представената петгодишна стратегия. Компанията обаче включва модернизацията и разширяването на действащите търговски центрове сред основните си приоритети.

Плановете за експанзия идват на фона на засилващата се конкуренция между традиционната търговия и онлайн платформите. За да привличат посетители и наематели, собствениците на молове инвестират все повече в развлекателни зони, ресторанти, услуги и подобряване на цялостното потребителско преживяване.

NEPI Rockcastle разчита именно на този модел, като комбинира разширяване на портфейла с повишаване на стойността на съществуващите имоти и оптимизиране на оперативните разходи.

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