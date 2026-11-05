Индия привлече 78 милиарда долара в имоти

Пазарът на бизнес имоти в Индия навлиза в нов етап на развитие, при който растежът на приходите от наеми и ефективното управление на сградите се превръщат в основни фактори за инвестиционната доходност. От 2014 г. насам страната е привлякла приблизително 78 млрд. USD институционални инвестиции в недвижими имоти, като 46% от капитала е насочен към офисния сегмент, показва нов доклад на международната консултантска компания JLL.

Според анализа, озаглавен A Decade of Change: The Institutionalization of Commercial Real Estate in India, пазарът постепенно преминава от модел, при който инвеститорите печелят основно от повишаването на стойността на имотите, към стратегия, основана на устойчиви парични потоци и дългосрочно управление на активите, съобщава Construction World.

Висококачествените офисни сгради продължават да предлагат потенциал за двуцифрена годишна вътрешна норма на възвръщаемост при типичен петгодишен инвестиционен период, при това без отчитане на ефекта от заемно финансиране. Основните предпоставки са стабилното търсене от корпоративни наематели и увеличаването на нетните оперативни приходи.

През последното десетилетие индийският пазар отбелязва значително понижение на нормите на капитализация, които измерват съотношението между годишния нетен оперативен доход и стойността на даден имот. Между 2016 г. и третото тримесечие на 2026 г. те са намалели с 2,7 процентни пункта при офисите, с 3,2 пункта при търговските площи и с 2,5 пункта при складовите имоти.

Според Лата Пилай, старши управляващ директор и ръководител на капиталовите пазари в JLL India, възможностите за допълнително понижение на нормите на капитализация вече са ограничени. Това означава, че бъдещите печалби ще зависят в по-голяма степен от избора на качествени активи, увеличаването на наемите и подобряването на оперативната ефективност.

Офисният пазар предлага значителен потенциал за растеж. Индия разполага с приблизително 46,5 млн. кв. м офисни площи с институционално качество, както и с още 18,6 млн. кв. м по-нисък клас сгради, които могат да бъдат модернизирани. В процес на изграждане са допълнителни 22,4 млн. кв. м, от които близо 14,9 млн. кв. м са премиум офиси.

Общият обем на офисите от клас А е нараснал повече от два пъти – от около 40,8 млн. кв. м през 2014 г. до 88,4 млн. кв. м през третото тримесечие на 2026 г. Значителна роля за търсенето имат международните центрове за бизнес и технологични услуги, които формират над 40% от наемната активност през последното десетилетие.

Търговските и логистичните имоти също привличат инвеститорски интерес. Близо 60% от съществуващите първокласни търговски площи, възлизащи на около 4,65 млн. кв. м, все още са собственост на неинституционални инвеститори. Това създава възможности за придобивания и професионално управление. До 2030 г. се очаква да бъдат добавени още приблизително 3,7 млн. кв. м търговски площи.

При складовите имоти планираното ново предлагане достига около 30,1 млн. кв. м, като 77% от него ще бъде от клас А. Според прогнозите делът на висококачествените логистични площи ще се увеличи от 57% до 65% до края на десетилетието.

JLL очаква нормите на капитализация при първокласните търговски и основните логистични активи да се доближат до 7%, докато при премиум офисите вероятно ще останат под 8%.

Развитието на инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REIT) и инфраструктурните инвестиционни тръстове (InvIT) допълнително улеснява привличането на капитал и продажбата на активи. Според консултантската компания това ще затвърди позициите на Индия като привлекателна дестинация за дългосрочни институционални инвестиции.

Анализът показва, че бъдещето на индийския пазар на бизнес имоти ще зависи все по-малко от спекулативното поскъпване и все повече от реалните доходи, които сградите могат да генерират за своите собственици.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg