Със 134% са скочили чуждестранните инвестиции в имоти в Индия

Чуждестранните инвестиции в недвижими имоти в Индия са нараснали със 134% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г., достигайки 1,4 млрд. щатски долара. Международните инвеститори отново заемат водеща позиция на пазара след четири последователни тримесечия, през които местният капитал доминираше. Това показват данните от последния доклад Capital MarketBeat на международната консултантска компания Cushman & Wakefield.

Общият обем на институционалните инвестиции в сектора е достигнал 2,1 млрд. долара между юли и септември, което представлява увеличение от 20% спрямо същия период на предходната година и 12% спрямо второто тримесечие на 2026 г.

Чуждестранните инвеститори са осигурили 68% от вложенията, докато индийските институционални инвеститори са участвали със 700 млн. долара, или 32% от общия обем.

На тримесечна база чуждестранните инвестиции са се увеличили с 64%, докато местните са намалели с 34%. На годишна база спадът при индийските инвеститори достига 39%, след сравнително високите нива на инвестиционна активност през предходните периоди.

Центровете за данни изпревариха традиционните имоти

Най-голям интерес сред инвеститорите предизвикват центровете за данни, които са привлекли 52% от всички институционални инвестиции през третото тримесечие. Това съответства на приблизително 1,1 млрд. долара.

Секторът се изкачва на първо място сред инвестиционните сегменти, изпреварвайки традиционните офис площи и хотелските имоти.

Основните двигатели на този растеж са бързото развитие на изкуствения интелект, увеличаващото се използване на облачни услуги и необходимостта от съхранение и обработка на все по-големи обеми информация.

Хотелският сектор е привлякъл 15% от институционалните инвестиции, докато офис недвижимите имоти са получили 9%.

Според анализаторите на Cushman & Wakefield нарастващият интерес към центровете за данни отразява увереността на инвеститорите в дългосрочния потенциал на цифровата инфраструктура на Индия.

Инвестициите достигнаха 5,5 млрд. долара за девет месеца

За периода януари–септември 2026 г. общият обем на институционалните инвестиции в недвижими имоти в Индия е достигнал 5,5 млрд. долара, което е с 11% повече спрямо съответния период на 2025 г.

Въпреки завръщането на чуждестранния капитал през третото тримесечие, местните инвеститори запазват лек превес за първите девет месеца на годината. На тях се падат 52% от всички вложения, докато международните инвеститори формират останалите 48%.

Инвестициите на индийските институции са нараснали с 15% на годишна база, а тези на чуждестранните инвеститори – с 8%.

Данните показват, че въпреки глобалната икономическа несигурност индийският пазар на недвижими имоти продължава да привлича значителни капитали.

Мумбай и Делхи остават водещи инвестиционни центрове

Инвеститорите все по-често предпочитат сделки, обхващащи недвижими имоти в няколко града, вместо да концентрират капитала си само в един пазар.

Подобни инвестиции са представлявали 76% от общата активност през третото тримесечие.

Сред отделните градски пазари Мумбай е привлякъл 9% от вложенията, следван от столичния регион Делхи с 6%.

Тази тенденция показва стремеж към диверсификация на инвестиционните портфейли и ограничаване на риска чрез придобиване на активи в различни икономически центрове.

Фондовете за дялово инвестиране са били основният източник на институционален капитал, като са осигурили 88% от вложенията. Останалите 12% са реализирани чрез инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT).

Според Соми Томас, изпълнителен управляващ директор „Капиталови пазари“ в Cushman & Wakefield, индийският пазар демонстрира устойчивост въпреки международната икономическа несигурност.

Той посочва, че инвеститорите продължават да подхождат избирателно, като насочват капитала си към проекти с голям мащаб и перспективи за дългосрочен растеж.

Засиленото участие на чуждестранните инвеститори потвърждава привлекателността на индийския пазар и разнообразието от инвестиционни възможности в отделните сегменти.

От Cushman & Wakefield очакват фондовете за дялово инвестиране и инвестиционните тръстове за недвижими имоти да продължат да разширяват портфейлите си чрез стратегически придобивания.

Особено перспективни остават центровете за данни, офис сградите и другите видове търговски недвижими имоти, които се възползват от развитието на индийската икономика и нарастващото търсене на модерна инфраструктура.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg