Предложената от Европейската комисия санкция за България не е свързана с приемането на еврото, заявиха от Комисията в отговор до Българското национално радио. Причината е очакваният прекомерен бюджетен дефицит, а процедурата може да бъде приложена към всяка държава членка, независимо дали е част от еврозоната.

„Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. Всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит“, се казва в отговора на ЕК.

ЕК разделя двете решения

От Комисията подчертават, че през юни 2025 г. България е била оценена като изпълняваща критериите за приемане на еврото. Страната се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., след като оценката е била направена по правилата на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Според ЕК анализът е бил основан на данни, потвърдени от Евростат, и е допълнен с конвергентен доклад на Европейската централна банка, публикуван през юни 2025 г. Така Комисията разграничавa изпълнението на критериите за еврото от последвалата процедура за публичните финанси.

Дефицитът е прогнозен за 5% от БВП

По отношение на бюджета Комисията посочва, че още през пролетта е очаквала дефицитът на сектор „Държавно управление“ в България през 2026 г. да надхвърли референтната стойност. Прогнозата, публикувана на 17 ноември, предвижда дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт при европейски праг от 3%.

На 24 ноември ЕК препоръча на Съвета на ЕС да заключи, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката от юли. Тя се основава на есенната икономическа прогноза и на проекта на бюджетен план на страната за 2027 г.

В официалните документи мярката е описана като засилване на процедурата при прекомерен дефицит, а не като автоматично наложена глоба. ЕК посочва, че при следваща стъпка може да предложи спиране на средства от Европейския съюз, но това не означава автоматично прекратяване на финансирането.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Поводът са коментари на премиера

Отговорът на Комисията е даден след коментари на премиера Румен Радев, който обвини предишни управляващи, че са заблуждавали ЕК, за да бъде въведено еврото. По-късно той изрази съмнение, че зад приемането на България в еврозоната може да има политически, а не икономически мотиви.

Следващото решение е в ръцете на Съвета на ЕС. Дотогава процедурата остава свързана с изпълнението на бюджетните препоръки и с доказването на ефективни мерки за ограничаване на дефицита, а не с промяна на статута на България в еврозоната.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg