Предложената от Европейската комисия санкция за България не е свързана с приемането на еврото, заявиха от Комисията в отговор до Българското национално радио. Причината е очакваният прекомерен бюджетен дефицит, а процедурата може да бъде приложена към всяка държава членка, независимо дали е част от еврозоната.
„Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. Всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит“, се казва в отговора на ЕК.
ЕК разделя двете решения
От Комисията подчертават, че през юни 2025 г. България е била оценена като изпълняваща критериите за приемане на еврото. Страната се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., след като оценката е била направена по правилата на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Според ЕК анализът е бил основан на данни, потвърдени от Евростат, и е допълнен с конвергентен доклад на Европейската централна банка, публикуван през юни 2025 г. Така Комисията разграничавa изпълнението на критериите за еврото от последвалата процедура за публичните финанси.
Дефицитът е прогнозен за 5% от БВП
По отношение на бюджета Комисията посочва, че още през пролетта е очаквала дефицитът на сектор „Държавно управление“ в България през 2026 г. да надхвърли референтната стойност. Прогнозата, публикувана на 17 ноември, предвижда дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт при европейски праг от 3%.
На 24 ноември ЕК препоръча на Съвета на ЕС да заключи, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката от юли. Тя се основава на есенната икономическа прогноза и на проекта на бюджетен план на страната за 2027 г.
В официалните документи мярката е описана като засилване на процедурата при прекомерен дефицит, а не като автоматично наложена глоба. ЕК посочва, че при следваща стъпка може да предложи спиране на средства от Европейския съюз, но това не означава автоматично прекратяване на финансирането.
Поводът са коментари на премиера
Отговорът на Комисията е даден след коментари на премиера Румен Радев, който обвини предишни управляващи, че са заблуждавали ЕК, за да бъде въведено еврото. По-късно той изрази съмнение, че зад приемането на България в еврозоната може да има политически, а не икономически мотиви.
Следващото решение е в ръцете на Съвета на ЕС. Дотогава процедурата остава свързана с изпълнението на бюджетните препоръки и с доказването на ефективни мерки за ограничаване на дефицита, а не с промяна на статута на България в еврозоната.
Източници: novini.bg, bnrnews.bg
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