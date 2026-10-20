Германия изостава в глобалната надпревара за високите технологии

Германската индустрия има силна позиция в световните вериги за производство на полупроводници, но изостава при използването на високите технологии на вътрешния си пазар. Това показва проучване на ifo Institute, цитирано от Ройтерс.

Според анализа германската полупроводникова индустрия достига около една седма от мащаба на американската, ако се измери приносът ѝ към задоволяването на световното потребителско и инвестиционно търсене по цялата верига на стойността. По-голямата част от този принос обаче се реализира извън Германия.

При производството на машини и моторни превозни средства глобалният принос на германската индустрия е над пет пъти по-голям от приноса ѝ към вътрешното търсене. При информационните технологии разликата е още по-голяма. Данните показват, че германските компании участват в международни технологични вериги, но страната не създава достатъчно търсене за същите продукти и услуги у дома.

Германия използва изкуствения интелект по-бавно

Около 75% от световния капацитет за високопроизводителни изчисления се намира в Съединените щати, докато Германия разполага само с малка част от него. Това увеличава зависимостта на германската икономика от американската цифрова инфраструктура.

Според данни на Евростат малко над 26% от компаниите в Германия са използвали изкуствен интелект през 2025 г. Така страната заема девето място в Европейския съюз по този показател.

„Разпространението на съвременни технологии, основани на данни, като изкуствения интелект, напредва бавно в Германия“, казва експертката от ifo Анита Вьолф.

Тя посочва, че ясни правила с ниска административна тежест за защитата и използването на данни могат да подпомогнат развитието. По думите ѝ е необходимо и укрепване на стартъпите, както и на пазара на рисков капитал, който остава слабо развит в Германия.

Силна индустрия, но недостатъчно вътрешно търсене

Проучването очертава разминаване между международната специализация на Германия и технологичния капацитет, който се използва вътре в страната. Германската индустрия продължава да има значение за глобалното производство на машини, автомобили и технологични компоненти, но развитието на високотехнологични решения зависи в голяма степен от външни пазари.

В анализа се посочва, че по-слабото вътрешно търсене на високотехнологични продукти ограничава и търсенето на полупроводници. Това може да затрудни разрастването на сектора, ако компаниите не получат по-силни стимули за внедряване на изкуствен интелект и други технологии, основани на данни.