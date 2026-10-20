Amazon инвестира над 16 милиарда евро в Германия

Amazon планира да инвестира над 16 млрд. евро в Германия през 2027 г. Средствата ще бъдат насочени към разширяване на облачните услуги, инфраструктурата за изкуствен интелект, логистиката, сателитния интернет и медийния бизнес на компанията.

Пакетът беше обявен на срещата Invest in Germany Summit в Берлин. Според Ройтерс инвестицията е част от усилията на Amazon да разшири европейските си операции на фона на растящото търсене на услуги с изкуствен интелект и засилващата се конкуренция между технологичните компании.

Най-голямата конкретно посочена сума е 4,8 млрд. евро. Тя ще бъде вложена в разширяване на облачния регион на Amazon Web Services във Франкфурт и в инфраструктура за изкуствен интелект. Компанията ще развива и сателитната си широколентова мрежа Amazon Leo, ще финансира нови логистични проекти и ще увеличи продукциите за Prime Video.

Нови работни места и лаборатория в Берлин

Новите логистични проекти се очаква да създадат над 3000 работни места. Amazon планира още да открие втора изследователска лаборатория в Берлин, посветена на роботиката и изкуствения интелект.

„Искаме германските компании, общности и създатели да разполагат с инфраструктурата и инструментите, от които се нуждаят, за да се конкурират и да растат“, заяви Дейвид Заполски, главен директор „Глобални въпроси и правни въпроси“ на Amazon.

Компанията посочва, че от 2010 г. е инвестирала над 100 млрд. евро в Германия. Amazon има повече от 40 000 постоянни служители в страната, като около 3000 от тях работят в AWS.

След инвестицията от 10 млрд. евро

Новото обещание следва обявената през юни 2024 г. инвестиция от 10 млрд. евро за разширяване на облачната инфраструктура и логистичната мрежа в Германия. От тази сума 8,8 млрд. евро са предназначени за центровете за данни на AWS.

Amazon отчита и растеж на германските малки и средни предприятия, които продават чрез платформата. През 2025 г. те са реализирали над 20 млрд. евро оборот, от който 5,9 млрд. евро са дошли от износ. Данните са посочени от компанията в представянето на инвестиционните ѝ планове.

Източници: reuters.com, channelnewsasia.com, marketscreener.com