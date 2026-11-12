Млад талант на Милан мечтае да последва примера на Балотели

20-годишният Алфаджо Сисе получи първа повиквателна за представителния тим на Италия след силно начало на сезона. Младият футболист, който през февруари се присъедини към Милан, но веднага беше преотстъпен в Катандзаро, има осем гола в 13 мача във всички турнири.

В интервю преди предстоящите двубои на „адзурите“ Сисе разкри кой е неговият футболен идол. „Без съмнение това е Марио Балотели. Той винаги е бил пример за мен, когато става дума за националния отбор“, заяви младият нападател.

Балотели има 14 гола в 36 мача за Италия, а най-паметният момент от кариерата му с националната фланелка остава знаменитият му дубъл срещу Германия на полуфинала на Евро 2012.

Сега Сисе може да направи своя дебют именно на „Сан Сиро“ срещу Франция. „Да се завърна на този стадион с националния отбор би било още по-специално. Много съм амбициозен и за мен е огромна гордост да играя за Италия. Първата ми цел е да дебютирам, а след това ще мисля за останалото“, сподели той.

Италия има седем точки в група А1 на Лигата на нациите. Победа срещу Франция би позволила на „адзурите“ да изпреварят „петлите“ и да излязат начело в класирането, но резултатът срещу Белгия също може да се окаже решаващ за класирането им на четвъртфиналите.