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Потребителското доверие във Великобритания се срина до 10-годишно дъно

Потребителското доверие във Великобритания се срина до 10-годишно дъно

23 Октомври, 2026 10:47 413 1

  • потребителско доверие-
  • великобритания-
  • инфлация-
  • джон хийли-
  • икономика

Домакинствата са по-предпазливи при големи покупки преди приемането на бюджета

Потребителското доверие във Великобритания се срина до 10-годишно дъно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Потребителското доверие във Великобритания се е понижило с 11 пункта през октомври до минус 24, показва индексът на GfK. Това е най-резкият месечен спад от юли 2016 г., ако се изключи периодът на пандемията, и обръща възстановяването на нагласите, отчетено през предходните три месеца.

Всички основни компоненти на показателя са се влошили спрямо септември. Най-силен е спадът при намеренията за големи покупки, който е 14 пункта. Индексът измерва готовността на домакинствата да купуват стоки като мебели, перални и други по-скъпи продукти. Със същия размер се е понижила и оценката за икономическата ситуация през следващите 12 месеца. Индексът за спестяванията се е повишил с един пункт, но той не участва в общия резултат.

„Скоростта на влошаването е тревожна“

„Има извънреден срив в потребителското доверие през октомври“, заяви Нийл Белами, директор „Потребителски анализи“ в GfK. По думите му резултатите са неблагоприятни за правителството, което поставя икономическия растеж сред основните си приоритети.

„Скоростта на това влошаване е тревожна“, каза Нийл Белами.

GfK отчита отслабване на нагласите сред различни доходови, възрастови и полови групи. Това означава, че спадът не е ограничен до една конкретна група домакинства, а се наблюдава по-широко в потребителското поведение.

Инфлацията и бюджетът ограничават възможностите за реакция

Данните излизат на фона на ускоряване на инфлацията във Великобритания. Потребителските цени са нараснали с 3,5% на годишна база през септември спрямо 3,1% през август, което е най-високото равнище за последните 11 месеца. По-високите цени на горивата са сред факторите за ускоряването.

Пазарът на труда също показва признаци на отслабване. Свободните работни места са намалели до 691 000 през периода юли-септември. Според Службата за национална статистика това е най-ниското равнище извън пандемията от юли-септември 2014 г.

На този фон публичният дълг на Великобритания е надхвърлил 3 трилиона паунда за първи път. Правителствените финанси ограничават възможностите за широки мерки в подкрепа на домакинствата, а финансовият министър Джон Хийли трябва да представи бюджета на 28 октомври.

Спадът в доверието поставя под натиск потреблението преди бюджета и ключовия за търговците зимен сезон. Ако домакинствата отложат покупките на по-скъпи стоки, това може да се отрази на оборотите в търговията и на очакванията за икономическия растеж. Данните на GfK показват, че летният оптимизъм е изчезнал, преди правителството да представи новите си финансови мерки.

Източници: dailymail.com, marketscreener.com, apnews.com


Великобритания
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  • 1 Предупреждават ги

    2 0 Отговор
    Да имат храна вода и фенерче та в момента! Нормални ли сте... Пишете те каква е реалността!

    10:54 23.10.2026