Китай ще обезсолява вода и ще я изнася

Китай се превръща в голям доставчик на технологии за производство на прясна вода, докато намаляващите природни запаси у дома подтикват Пекин да инвестира в обезсоляване и пречистване. Китайски компании вече продават мембрани за обезсоляване на морска вода, филтриращо оборудване и инженерни услуги на Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.
Доставките често са част от инфраструктурни проекти по инициативата „Един пояс, един път“, която свързва китайски капитал и строителни компании с развиващи се пазари. Дори държави от Персийския залив, които от десетилетия са сред пионерите в обезсоляването, се обръщат към китайски производители заради възможностите им да произвеждат оборудване в големи мащаби.
Износът на оборудване расте
Китай е изнесъл машини за филтриране и пречистване на вода за над 2 млрд. долара през 2025 г. Това е ръст от 25% спрямо 1,6 млрд. долара през 2020 г., показват данни на UN Comtrade.
Китайската компания Vontron Technology съобщава, че през миналата година е доставила над 30 000 мембрани за обезсоляване на морска вода в държави, свързани с инициативата „Един пояс, един път“. Те са достатъчни за повече от 300 000 тона дневен капацитет.
Разширяването на сектора е свързано и с вътрешните нужди на Китай. В края на 2025 г. страната е разполагала със 167 проекта за обезсоляване на морска вода с общ капацитет 3 076 805 тона дневно. Капацитетът е нараснал с 221 283 тона дневно спрямо предходната година. Според китайски държавни медии средната производствена цена е между 4 и 8 юана за кубичен метър.
Натиск върху водните ресурси
Китайският проект за пренос на вода от юг на север премества милиарди кубични метри от басейна на Яндзъ към по-сухите северни райони. Системата обаче е ограничена от високите енергийни разходи и от намаляващите излишъци в затоплящия се басейн на реката.
Салех Ал Хабти, представител на саудитския разработчик ACWA Power за Китай, заявява, че разходите се увеличават, а в някои райони качеството на водата се влошава. По думите му обезсоляването ще се превърне в голяма износна област за китайските производители, подобно на вятърната и слънчевата енергия.
„Веднага щом бъде изградена необходимата база, Китай ще бъде лидерът“, казва Ал Хабти.
Пазарни оценки, цитирани от Ройтерс, предвиждат секторът за обезсоляване в Китай да нарасне от 1,84 млрд. долара през 2024 г. до 4,66 млрд. долара през 2033 г., което съответства на среден годишен ръст от около 11%.
Китайското оборудване привлича чужди компании
ACWA Power посочва, че над 90% от оборудването за възобновяема енергия, което закупува, идва от китайски производители. Компанията придобива около 70% от водното си оборудване в световен мащаб от китайски доставчици.
Саудитският разработчик е поел ангажимент да инвестира до 30 млрд. долара в Китай до 2030 г. Работи с компании като PowerChina и China Energy Engineering Corporation и планира да отделя най-малко 15 млрд. долара годишно през следващите три години за китайско оборудване в областите на възобновяемата енергия, зеления водород и обезсоляването.
Пред сектора остават сериозни препятствия. Изграждането на мрежи за пренос на вода между няколко града изисква мащабни инвестиции и централизирано планиране. Допълнително предизвикателство са обществените нагласи. По думите на Ал Хабти много китайци все още приемат пиенето на обезсолена вода като табу, въпреки че местните власти увеличават капацитета.
Източници: reuters.com, whbl.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска безкрайна
откъде иде прясната? дали не от застоялата?
13:24 22.10.2026
2 българина
Коментиран от #11, #13, #19
13:25 22.10.2026
3 Бай Гошо
Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....
13:26 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай Гошо
13:32 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
Коментиран от #12, #14, #16, #18
13:46 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хмм
13:56 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
13:59 22.10.2026
18 хаха
До коментар #10 от "Гориил":Ами прави си батерии тогава Тиквеняк!
Всичко в Сингапур и около Сингапур е пустиня ти казвам... ХАХАХА
14:08 22.10.2026
19 хаха
До коментар #2 от "българина":"такива станции искат много ток"
Ето го поредният ориенталски пит3кантроп с Дънинг-Крюгер...
Много ток ли искат бе ТИКВО? Водата в Сингапур не съм чул да е много по-скъпа от вашата...
14:08 22.10.2026