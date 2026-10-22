Китай ще обезсолява вода и ще я изнася

Китай се превръща в голям доставчик на технологии за производство на прясна вода, докато намаляващите природни запаси у дома подтикват Пекин да инвестира в обезсоляване и пречистване. Китайски компании вече продават мембрани за обезсоляване на морска вода, филтриращо оборудване и инженерни услуги на Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Доставките често са част от инфраструктурни проекти по инициативата „Един пояс, един път“, която свързва китайски капитал и строителни компании с развиващи се пазари. Дори държави от Персийския залив, които от десетилетия са сред пионерите в обезсоляването, се обръщат към китайски производители заради възможностите им да произвеждат оборудване в големи мащаби.

Износът на оборудване расте

Китай е изнесъл машини за филтриране и пречистване на вода за над 2 млрд. долара през 2025 г. Това е ръст от 25% спрямо 1,6 млрд. долара през 2020 г., показват данни на UN Comtrade.

Китайската компания Vontron Technology съобщава, че през миналата година е доставила над 30 000 мембрани за обезсоляване на морска вода в държави, свързани с инициативата „Един пояс, един път“. Те са достатъчни за повече от 300 000 тона дневен капацитет.

Разширяването на сектора е свързано и с вътрешните нужди на Китай. В края на 2025 г. страната е разполагала със 167 проекта за обезсоляване на морска вода с общ капацитет 3 076 805 тона дневно. Капацитетът е нараснал с 221 283 тона дневно спрямо предходната година. Според китайски държавни медии средната производствена цена е между 4 и 8 юана за кубичен метър.

Натиск върху водните ресурси

Китайският проект за пренос на вода от юг на север премества милиарди кубични метри от басейна на Яндзъ към по-сухите северни райони. Системата обаче е ограничена от високите енергийни разходи и от намаляващите излишъци в затоплящия се басейн на реката.

Салех Ал Хабти, представител на саудитския разработчик ACWA Power за Китай, заявява, че разходите се увеличават, а в някои райони качеството на водата се влошава. По думите му обезсоляването ще се превърне в голяма износна област за китайските производители, подобно на вятърната и слънчевата енергия.

„Веднага щом бъде изградена необходимата база, Китай ще бъде лидерът“, казва Ал Хабти.

Пазарни оценки, цитирани от Ройтерс, предвиждат секторът за обезсоляване в Китай да нарасне от 1,84 млрд. долара през 2024 г. до 4,66 млрд. долара през 2033 г., което съответства на среден годишен ръст от около 11%.

Китайското оборудване привлича чужди компании

ACWA Power посочва, че над 90% от оборудването за възобновяема енергия, което закупува, идва от китайски производители. Компанията придобива около 70% от водното си оборудване в световен мащаб от китайски доставчици.

Саудитският разработчик е поел ангажимент да инвестира до 30 млрд. долара в Китай до 2030 г. Работи с компании като PowerChina и China Energy Engineering Corporation и планира да отделя най-малко 15 млрд. долара годишно през следващите три години за китайско оборудване в областите на възобновяемата енергия, зеления водород и обезсоляването.

Пред сектора остават сериозни препятствия. Изграждането на мрежи за пренос на вода между няколко града изисква мащабни инвестиции и централизирано планиране. Допълнително предизвикателство са обществените нагласи. По думите на Ал Хабти много китайци все още приемат пиенето на обезсолена вода като табу, въпреки че местните власти увеличават капацитета.

Източници: reuters.com, whbl.com