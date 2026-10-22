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Китай ще обезсолява вода и ще я изнася

Китай ще обезсолява вода и ще я изнася

22 Октомври, 2026 13:21 568 19

  • китай-
  • обезсоляване на вода-
  • водни технологии-
  • износ-
  • acwa power

Китайските компании вече доставят мембрани, филтри и инженерни услуги на държави в Азия, Близкия изток и Африка

Китай ще обезсолява вода и ще я изнася - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китай се превръща в голям доставчик на технологии за производство на прясна вода, докато намаляващите природни запаси у дома подтикват Пекин да инвестира в обезсоляване и пречистване. Китайски компании вече продават мембрани за обезсоляване на морска вода, филтриращо оборудване и инженерни услуги на Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Доставките често са част от инфраструктурни проекти по инициативата „Един пояс, един път“, която свързва китайски капитал и строителни компании с развиващи се пазари. Дори държави от Персийския залив, които от десетилетия са сред пионерите в обезсоляването, се обръщат към китайски производители заради възможностите им да произвеждат оборудване в големи мащаби.

Износът на оборудване расте

Китай е изнесъл машини за филтриране и пречистване на вода за над 2 млрд. долара през 2025 г. Това е ръст от 25% спрямо 1,6 млрд. долара през 2020 г., показват данни на UN Comtrade.

Китайската компания Vontron Technology съобщава, че през миналата година е доставила над 30 000 мембрани за обезсоляване на морска вода в държави, свързани с инициативата „Един пояс, един път“. Те са достатъчни за повече от 300 000 тона дневен капацитет.

Разширяването на сектора е свързано и с вътрешните нужди на Китай. В края на 2025 г. страната е разполагала със 167 проекта за обезсоляване на морска вода с общ капацитет 3 076 805 тона дневно. Капацитетът е нараснал с 221 283 тона дневно спрямо предходната година. Според китайски държавни медии средната производствена цена е между 4 и 8 юана за кубичен метър.

Натиск върху водните ресурси

Китайският проект за пренос на вода от юг на север премества милиарди кубични метри от басейна на Яндзъ към по-сухите северни райони. Системата обаче е ограничена от високите енергийни разходи и от намаляващите излишъци в затоплящия се басейн на реката.

Салех Ал Хабти, представител на саудитския разработчик ACWA Power за Китай, заявява, че разходите се увеличават, а в някои райони качеството на водата се влошава. По думите му обезсоляването ще се превърне в голяма износна област за китайските производители, подобно на вятърната и слънчевата енергия.

„Веднага щом бъде изградена необходимата база, Китай ще бъде лидерът“, казва Ал Хабти.

Пазарни оценки, цитирани от Ройтерс, предвиждат секторът за обезсоляване в Китай да нарасне от 1,84 млрд. долара през 2024 г. до 4,66 млрд. долара през 2033 г., което съответства на среден годишен ръст от около 11%.

Китайското оборудване привлича чужди компании

ACWA Power посочва, че над 90% от оборудването за възобновяема енергия, което закупува, идва от китайски производители. Компанията придобива около 70% от водното си оборудване в световен мащаб от китайски доставчици.

Саудитският разработчик е поел ангажимент да инвестира до 30 млрд. долара в Китай до 2030 г. Работи с компании като PowerChina и China Energy Engineering Corporation и планира да отделя най-малко 15 млрд. долара годишно през следващите три години за китайско оборудване в областите на възобновяемата енергия, зеления водород и обезсоляването.

Пред сектора остават сериозни препятствия. Изграждането на мрежи за пренос на вода между няколко града изисква мащабни инвестиции и централизирано планиране. Допълнително предизвикателство са обществените нагласи. По думите на Ал Хабти много китайци все още приемат пиенето на обезсолена вода като табу, въпреки че местните власти увеличават капацитета.

Източници: reuters.com, whbl.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска безкрайна

    3 0 Отговор
    коя вода е застояла и коя е прясната?

    откъде иде прясната? дали не от застоялата?

    13:24 22.10.2026

  • 2 българина

    0 6 Отговор
    тук също ще има две такива станции една сза Северна и Южна България. да му мисли скапания ес, такива станции искат много ток!

    Коментиран от #11, #13, #19

    13:25 22.10.2026

  • 3 Бай Гошо

    0 6 Отговор
    Аз живея в апартамент в блок. Понеже апартамента беше построен върху геран, сложихме вода помпа и сега всичките живеещи по апартаментите си имаме не само вода за къпане и пране, но и за пиене. Там в кладенеца отпадъци не влизат. Лошото е само това, че мома Гергана няма как с Менци на рамо да отиде там и да ги напълни и след това да ги разлее пред очите на Юнака в който се е влюбила!
    Защо комунистите унищожиха "ГЕРАНИТЕ - КЛАДЕНЦИТЕ" , които хората имаха по своите собствени земи? Защо в момента ако имаш "Геран - Кладенец" в двора на своят дом трябва да го регистрираш и да плащаш данък? Та изслушайте песента на Мими Иванова - Майчице Свята.... Стара като Земята... твоят сън ме допреди. Майчице Свята чиста като росата... твоят дъх в мене гори... Майчице Свята силна като морето, моят дух ти го крепиш... Майчице Свята топла като лъчите..моят дъх ти озари....

    13:26 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай Гошо

    1 7 Отговор
    Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022г. , не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност. Та то до 1944г ...ние БЪЛГАРИТЕ СМЕ БИЛЕ СВОБОДНИ..... Спомням си като малък на село и нашата къша и съседната имаха един Геран... и там идваше и вадеше от герана най - старият човек, който съм виждал на над 110 г - Баба Герга и се усмихваше... и ми даваше да си пийна бистра водица!

    13:32 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    8 7 Отговор
    Индустриалното обезсоляване произвежда технологична вода с лош вкус и планини от токсична морска сол, която бързо се превръща в прах и унищожава плодородната почва, превръщайки я в солена пустиня. За да се изхвърлят тези планини от морска сол, тя трябва систематично да се транспортира до крайбрежните води, превръщайки местата за депониране в гробища за биоресурси и мъртви зони за плуване. Освен това, обезсоляването на морска вода изисква колосални количества електроенергия, за предпочитане от атомна електроцентрала. Например, в горещия и сух степен район на Крим, Росатом предложи изграждането на специална атомна електроцентрала за обезсоляване на морска вода, но проектът беше отменен и затворен поради екологичната заплаха за Крим и потенциала за значителни последици за здравето.

    Коментиран от #12, #14, #16, #18

    13:46 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хмм

    2 0 Отговор
    Прясна вода има само на сушата. Обезсолената океанска вода не е прясна, тя си е просто обезсолена.😎

    13:56 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    1 4 Отговор
    Всъщност това съобщение е от категорията на фантастичните планове на Анкара да инвестира колосални суми пари в авиацията и класическите индустрии, каквито никога не са съществували в Турция от основаването на Османската империя през 1453 г.

    13:59 22.10.2026

  • 18 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Ами прави си батерии тогава Тиквеняк!

    Всичко в Сингапур и около Сингапур е пустиня ти казвам... ХАХАХА

    14:08 22.10.2026

  • 19 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "българина":

    "такива станции искат много ток"

    Ето го поредният ориенталски пит3кантроп с Дънинг-Крюгер...

    Много ток ли искат бе ТИКВО? Водата в Сингапур не съм чул да е много по-скъпа от вашата...

    14:08 22.10.2026