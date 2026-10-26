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Локомотив Пловдив и Славия не си вкараха гол, „смърфовете“ завършиха с 10 души

Локомотив Пловдив и Славия не си вкараха гол, „смърфовете“ завършиха с 10 души

26 Октомври, 2026 19:00 480 0

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Двата отбора имаха своите възможности, но не успяха да стигнат до попадение

Локомотив Пловдив и Славия не си вкараха гол, „смърфовете“ завършиха с 10 души - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив и Славия завършиха наравно 0:0 в двубой от 12-ия кръг на българската Първа лига. Двата отбора имаха своите възможности, но не успяха да стигнат до попадение, а домакините приключиха срещата с човек по-малко.

Още в 4-ата минута Локомотив организира опасна контраатака. Тодор Павлов напредна по левия фланг и комбинира с Парвиз Умарбаев. Капитанът на „черно-белите“ направи двойно подаване с Адриан Кова, след което Умарбаев получи възможност да стреля с левия крак от малък ъгъл. Иван Андонов обаче се намеси успешно. Топката стигна до Юлиан Илиев, чийто мощен удар от границата на наказателното поле премина над вратата.

В 13-ата минута наставникът на Славия Ратко Достанич трябваше да извърши принудителна смяна. Кристиян Стоянов напусна терена, а на негово място се появи Георги Шопов.

„Белите“ отговориха в 20-ата минута. Умаро Балде се освободи от двама противникови футболисти по десния фланг и подаде към Йоан Борносузов. Нападателят задържа топката, изчаквайки включването на Шопов, който получи отляво в наказателното поле, но ударът му с левия крак премина покрай вратата.

Парвиз Умарбаев опита да изненада Иван Андонов с изпълнения на преки свободни удари. В 27-ата минута негов изстрел от сериозна дистанция премина опасно близо над напречната греда. Десет минути по-късно таджикистанецът отново потърси целта от статично положение, този път отдясно на наказателното поле, но топката прелетя над вратата.

След почивката Жуниор Бурбан отне топката от Диего Фераресо в 62-рата минута, но последвалият му удар не намери целта.

Ситуацията за домакините се усложни в 70-ата минута, когато Ивайло Иванов получи втори жълт картон за нарушение срещу Роберто Райчев и Локомотив Пловдив остана с десет души.

Три минути по-късно Емил Стоев стреля от далечна дистанция, но опитът му беше неточен и не затрудни вратаря на домакините Боян Милосавлиевич.

До края резултатът остана непроменен и двата тима си поделиха точките след нулево равенство.


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