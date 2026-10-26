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Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели
  Тема: Избори

Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели

26 Октомври, 2026 18:49 629 20

  • нихал юзерган-
  • президентски избори-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Депутатът от „Прогресивна България“ очаква по-висока мобилизация на балотажа и заяви, че антивоенно настроените избиратели ще подкрепят Илияна Йотова

Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социологическите прогнози са създали усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това е демобилизирало част от избирателите на „Прогресивна България“. Това заяви депутатът Нихал Юзерган в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.

Според нея по-малката от очакваната преднина на Йотова се дължи на съвкупност от фактори, сред които изграждането на партийните структури, ниската избирателна активност и предварителните прогнози.

„Социолозите за пореден път подведоха избирателите, като ги успаха или успокоиха по някакъв начин, че така или иначе ни е вързана в кърпа тази победа“, заяви Юзерган.

Депутатът подчерта, че отговорността за резултата не може да бъде търсена единствено от „Прогресивна България“, тъй като кандидатурата на Йотова е подкрепена и от БСП. Тя очаква по-сериозна мобилизация на симпатизантите на формацията на балотажа и припомни, че на парламентарните избори на 19 април партията е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели.

Юзерган посочи още, че позициите на ГЕРБ и ДПС вероятно са повлияли върху активността. По думите ѝ част от избирателите на двете формации може да са били демотивирани да гласуват, включително чрез неофициални партийни указания. Тя отчете и недостатъчно активната кампания на „Прогресивна България“ сред българите в Турция.

Очаква антивоенният вот да отиде при Йотова

За втория тур Юзерган заяви, че очаква антивоенно настроените избиратели да подкрепят Илияна Йотова.

„Антивоенно настроените хора в тази страна ще гласуват за Йотова“, каза тя.

Депутатът постави под въпрос позициите на Андрей Гюров по темата за мира, като припомни подписаното от него като служебен министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна. Тя критикува и предизборни послания на Гюров, свързани с регулирането на цените, като заяви, че те излизат извън конституционните правомощия на президента.

Коментар за случая с кмета на Кърджали

В разговора беше обсъден и случаят с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Юзерган заяви, че той не е бил арестуван, а поканен да даде показания, както и при предишен случай в края на май.

„Кметът на Кърджали не беше арестуван. Както и предишния път, в края на май, той беше поканен да даде показания“, подчерта тя.

По думите на Юзерган Мюмюн е бил призоваван два пъти и е отлагал явяването си пред разследващите органи. Попитана дали подозира, че кметът сам е предизвикал публичното си отвеждане, за да привлече внимание и да повлияе на избирателите на ДПС, тя отговори утвърдително.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз държа да спечели Йотова

    4 7 Отговор
    С цялата червена власт ("Вся власти Советам") в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    Коментиран от #16

    18:51 26.10.2026

  • 2 Много са ви "крехки" избирателите,

    4 0 Отговор
    фльорци и меки?

    18:54 26.10.2026

  • 3 ГРАЖДАНИН

    4 2 Отговор
    Просто знаехме ,че ще има и втори тур , и за това решихме да си спестим едно ходене до урните !

    18:54 26.10.2026

  • 4 Йотова е за мир

    1 4 Отговор
    Гюров е за война.

    Машините са за измама.

    ПБ играха в комбина с ППДБ и си вкараха красив автогол, но още отказват да си признаят.

    Да върнем нормалността и нормалното гласуване, така както е по целия свят - дори и в Африка!

    18:54 26.10.2026

  • 5 нннн

    5 3 Отговор
    Имаше скрита кампания против гласуването. Някой има сметка от ниска избирателна активност. Видя се кой...

    Коментиран от #9

    18:56 26.10.2026

  • 6 "Йотова е за мир"?

    4 2 Отговор
    Йотова е за муньо, прилежна секретарка!

    18:56 26.10.2026

  • 7 Това

    5 2 Отговор
    Било Прогресивно. Поредната треторазрядна секретарка. Къде изчезнаха 900 000 , джанъм.

    18:59 26.10.2026

  • 8 Каква мобилизация бе?

    5 1 Отговор
    Да не сме във война. Никой няма на сила и с мобилизации да гласува. Цялата ви изборна програма е дълбоко сбъркана и некомпетентна.

    19:01 26.10.2026

  • 9 Вината е на депутатите,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    които забраниха гласуването по естествения, традиционен и нормален начин в секциите с 300 и повече избиратели.

    Жалко, че сред излъганите камилчета се оказаха и депутатите от "Възраждане" и ПБ, които би трябвало да знаят какво означават репликите на Кирил Петков - за "ала-бала" и "един троянски кон" при машинното гласуване.

    19:03 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Звучно

    2 0 Отговор
    прабългарско име!От рода Дуло!

    19:03 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А бе

    2 1 Отговор
    Имаше и пълнолуние! То още повече повлия и демобилизира "прогресистите".

    Коментиран от #17

    19:11 26.10.2026

  • 15 Какво да каже

    3 1 Отговор
    Радевата слугиня?

    19:12 26.10.2026

  • 16 Вся власт советам е в Брюксел,

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аз държа да спечели Йотова":

    ако случайно не знаеш.

    Също така, в Брюксел няма министри, а КОМИСАРИ.

    Това, за което предупреждаваш и от което се страхуваш, идва от любимите ти евроатлантици.

    Вече са ни забранили да ходим в братска Русия и дори няма полети до там!

    Забранено ни е да гледаме и руска телевизия, за да бъде само една гледната точка на овцете в ЕССР.

    В този ЕССР ние влязохме нато 27 република - от 01.01.2026 г. - без собствени пари и напълно безправни.

    Вече навсякъде цените са ДВА ПЪТИ по-високи, отколкото в началото на 2025 г.

    Вкачайте от радост по жълтите павета!

    Кой не скача е червен!

    19:13 26.10.2026

  • 17 Пък втори тур

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "А бе":

    на Хелуин...

    19:14 26.10.2026

  • 18 Комунягите

    0 0 Отговор
    заизтриваха!

    19:15 26.10.2026

  • 19 Миролюб Прогресов

    0 0 Отговор
    Наведена главица,сабя не я сече!

    19:17 26.10.2026

  • 20 А50

    0 0 Отговор
    Така е, проведоха мероприятие по успиване и се надяват да не се усети народа как го минават с 200

    19:18 26.10.2026

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