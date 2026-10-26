Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели

Социологическите прогнози са създали усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това е демобилизирало част от избирателите на „Прогресивна България“. Това заяви депутатът Нихал Юзерган в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.
Според нея по-малката от очакваната преднина на Йотова се дължи на съвкупност от фактори, сред които изграждането на партийните структури, ниската избирателна активност и предварителните прогнози.„Социолозите за пореден път подведоха избирателите, като ги успаха или успокоиха по някакъв начин, че така или иначе ни е вързана в кърпа тази победа“, заяви Юзерган.
Депутатът подчерта, че отговорността за резултата не може да бъде търсена единствено от „Прогресивна България“, тъй като кандидатурата на Йотова е подкрепена и от БСП. Тя очаква по-сериозна мобилизация на симпатизантите на формацията на балотажа и припомни, че на парламентарните избори на 19 април партията е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели.
Юзерган посочи още, че позициите на ГЕРБ и ДПС вероятно са повлияли върху активността. По думите ѝ част от избирателите на двете формации може да са били демотивирани да гласуват, включително чрез неофициални партийни указания. Тя отчете и недостатъчно активната кампания на „Прогресивна България“ сред българите в Турция.
Очаква антивоенният вот да отиде при Йотова
За втория тур Юзерган заяви, че очаква антивоенно настроените избиратели да подкрепят Илияна Йотова.„Антивоенно настроените хора в тази страна ще гласуват за Йотова“, каза тя.
Депутатът постави под въпрос позициите на Андрей Гюров по темата за мира, като припомни подписаното от него като служебен министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна. Тя критикува и предизборни послания на Гюров, свързани с регулирането на цените, като заяви, че те излизат извън конституционните правомощия на президента.
Коментар за случая с кмета на Кърджали
В разговора беше обсъден и случаят с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Юзерган заяви, че той не е бил арестуван, а поканен да даде показания, както и при предишен случай в края на май.„Кметът на Кърджали не беше арестуван. Както и предишния път, в края на май, той беше поканен да даде показания“, подчерта тя.
По думите на Юзерган Мюмюн е бил призоваван два пъти и е отлагал явяването си пред разследващите органи. Попитана дали подозира, че кметът сам е предизвикал публичното си отвеждане, за да привлече внимание и да повлияе на избирателите на ДПС, тя отговори утвърдително.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз държа да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
Коментиран от #16
18:51 26.10.2026
2 Много са ви "крехки" избирателите,
18:54 26.10.2026
3 ГРАЖДАНИН
18:54 26.10.2026
4 Йотова е за мир
Машините са за измама.
ПБ играха в комбина с ППДБ и си вкараха красив автогол, но още отказват да си признаят.
Да върнем нормалността и нормалното гласуване, така както е по целия свят - дори и в Африка!
18:54 26.10.2026
5 нннн
Коментиран от #9
18:56 26.10.2026
6 "Йотова е за мир"?
18:56 26.10.2026
7 Това
18:59 26.10.2026
8 Каква мобилизация бе?
19:01 26.10.2026
9 Вината е на депутатите,
До коментар #5 от "нннн":които забраниха гласуването по естествения, традиционен и нормален начин в секциите с 300 и повече избиратели.
Жалко, че сред излъганите камилчета се оказаха и депутатите от "Възраждане" и ПБ, които би трябвало да знаят какво означават репликите на Кирил Петков - за "ала-бала" и "един троянски кон" при машинното гласуване.
19:03 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Звучно
19:03 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А бе
Коментиран от #17
19:11 26.10.2026
15 Какво да каже
19:12 26.10.2026
16 Вся власт советам е в Брюксел,
До коментар #1 от "Аз държа да спечели Йотова":ако случайно не знаеш.
Също така, в Брюксел няма министри, а КОМИСАРИ.
Това, за което предупреждаваш и от което се страхуваш, идва от любимите ти евроатлантици.
Вече са ни забранили да ходим в братска Русия и дори няма полети до там!
Забранено ни е да гледаме и руска телевизия, за да бъде само една гледната точка на овцете в ЕССР.
В този ЕССР ние влязохме нато 27 република - от 01.01.2026 г. - без собствени пари и напълно безправни.
Вече навсякъде цените са ДВА ПЪТИ по-високи, отколкото в началото на 2025 г.
Вкачайте от радост по жълтите павета!
Кой не скача е червен!
19:13 26.10.2026
17 Пък втори тур
До коментар #14 от "А бе":на Хелуин...
19:14 26.10.2026
18 Комунягите
19:15 26.10.2026
19 Миролюб Прогресов
19:17 26.10.2026
20 А50
19:18 26.10.2026