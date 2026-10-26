Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели

Социологическите прогнози са създали усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това е демобилизирало част от избирателите на „Прогресивна България“. Това заяви депутатът Нихал Юзерган в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.

Според нея по-малката от очакваната преднина на Йотова се дължи на съвкупност от фактори, сред които изграждането на партийните структури, ниската избирателна активност и предварителните прогнози.

„Социолозите за пореден път подведоха избирателите, като ги успаха или успокоиха по някакъв начин, че така или иначе ни е вързана в кърпа тази победа“, заяви Юзерган.

Депутатът подчерта, че отговорността за резултата не може да бъде търсена единствено от „Прогресивна България“, тъй като кандидатурата на Йотова е подкрепена и от БСП. Тя очаква по-сериозна мобилизация на симпатизантите на формацията на балотажа и припомни, че на парламентарните избори на 19 април партията е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели.

Юзерган посочи още, че позициите на ГЕРБ и ДПС вероятно са повлияли върху активността. По думите ѝ част от избирателите на двете формации може да са били демотивирани да гласуват, включително чрез неофициални партийни указания. Тя отчете и недостатъчно активната кампания на „Прогресивна България“ сред българите в Турция.

Очаква антивоенният вот да отиде при Йотова

За втория тур Юзерган заяви, че очаква антивоенно настроените избиратели да подкрепят Илияна Йотова.

„Антивоенно настроените хора в тази страна ще гласуват за Йотова“, каза тя.

Депутатът постави под въпрос позициите на Андрей Гюров по темата за мира, като припомни подписаното от него като служебен министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна. Тя критикува и предизборни послания на Гюров, свързани с регулирането на цените, като заяви, че те излизат извън конституционните правомощия на президента.

Коментар за случая с кмета на Кърджали

В разговора беше обсъден и случаят с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Юзерган заяви, че той не е бил арестуван, а поканен да даде показания, както и при предишен случай в края на май.

„Кметът на Кърджали не беше арестуван. Както и предишния път, в края на май, той беше поканен да даде показания“, подчерта тя.

По думите на Юзерган Мюмюн е бил призоваван два пъти и е отлагал явяването си пред разследващите органи. Попитана дали подозира, че кметът сам е предизвикал публичното си отвеждане, за да привлече внимание и да повлияе на избирателите на ДПС, тя отговори утвърдително.

Източници: novini.bg