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„Мяра“ очерта профилите на гласувалите на първия тур
  Тема: Избори

„Мяра“ очерта профилите на гласувалите на първия тур

26 Октомври, 2026 18:53 564 21

  • мяра-
  • президентски избори-
  • избирателни профили-
  • избирателна активност-
  • балотаж

Гюров и Кандев са привлекли по-млади и по-образовани избиратели, докато вотът за Йотова и Вълчев е разпределен по-равномерно

„Мяра“ очерта профилите на гласувалите на първия тур - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Мяра“ очерта различията между избирателите, подкрепили двете кандидат-президентски двойки, които стигнаха до балотажа. Според агенцията Андрей Гюров и Георги Кандев са получили по-силна подкрепа сред по-младите, високообразованите и икономически активните граждани от големите градове. Вотът за Илияна Йотова и Кирил Вълчев е бил по-равномерно разпределен между възрастовите групи и населените места.

„По-млади хора, с по-високо образование, живеещи в големите градове, с по-висок социален статус, често пътуващи – те бяха силно мобилизирани от Андрей Гюров и Георги Кандев“, заяви пред БНР Яница Петкова от „Мяра“.

Демобилизация при ГЕРБ и ДПС

По данни на агенцията около 120 хиляди привърженици на ГЕРБ са гласували на първия тур. Близо половината от тях са подкрепили Гюров, а около една пета – Йотова. От ДПС са участвали приблизително 50 хиляди избиратели, като близо половината са дали гласа си за Йотова. Останалите са се разпределили между различни кандидати, сред които се откроява Гюров.

„Мяра“ сравнява тези числа с парламентарния вот през април, когато електоратът на ГЕРБ е надхвърлял 400 хиляди души, а този на ДПС – 200 хиляди. Според агенцията това показва демобилизация на двата електорални корпуса.

Потенциалът преди балотажа

Над 300 хиляди души, които са се самоопределили като гласували за ПП–ДБ през април, са участвали и в президентския вот. Според „Мяра“ Гюров е получил близо половин милион гласа, което показва подкрепа извън традиционните партийни граници на ПП и ДБ.

По-сериозен резерв агенцията вижда при „Прогресивна България“. Около 500 хиляди души, или по-малко от една трета от гласувалите за формацията на 19 април, са участвали в първия тур. Данните са определени като възможност за няколко пункта ръст на балотажа, а не като прогноза за крайния резултат.

Според „Мяра“ около 14% от всички гласували са били на младежка възраст, при приблизително 22% активност в тази група. „Имахме един мобилизиран електорат, който е по-скоро младежки, либерален и градски, и имахме едно демобилизирано общество“, коментира Петкова.

Жените са били мнозинство сред гласувалите

Жените са съставлявали близо 56% от всички гласували, а мъжете – около 44%. Разликата обаче не е била определяща за подкрепата към двете водещи двойки. Сред гласувалите за Йотова и Вълчев близо 44% са мъже и 57% жени. При Гюров и Кандев съотношението е около 42% мъже към 58% жени.

Най-ниска активност е отчетена в райони със смесено население. Петкова свързва това с отсъствието на кандидат-президентски двойки от две политически сили, чиито избиратели традиционно са били мобилизирани чрез партийни структури. По думите ѝ общият им парламентарен вот през април е надхвърлял 600 хиляди гласа.

Данните на „Мяра“ са хипотези, основани на екзитпол от първия тур. Вторият тур между Йотова–Вълчев и Гюров–Кандев е насрочен за 1 ноември.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, dnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дигитален овчар с мастика.!

    1 3 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е СТЕНА. НИЕ СМЕ ТУХЛИТЕ, А ПОЛИТИЦИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ СА ЗИДАРИТЕ. 40 ГОДИНИ ГЛАСУВАМЕ ЗА ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА И РЕЗУЛТАТЪТ Е ВСЕ ПО-СКЪПО И ПО-ГАДНО. НА 31-ВИ ХОРАТА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ, А НА 5-ТИ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ЩЕ ИЗКАРАТ МАШИНИТЕ. ТОВА Е НЕИЗБЕЖНО. ШЕПОТЪТ СЕКВА, РЪКАТА НАМИРА ЧУКА И СТЕНАТА ПАДА. ПОЛИТИКАТА НЕ ДАВА РЕШЕНИЕ – ТЯ ДАВА САМО БАЛОН, КОЙТО СЕ ПУКА И ОСТАВЯ СЪЩАТА СТЕНА. РЕШЕНИЕ ДАВА САМО НАУКАТА. ПОЛИТИКАТА Е ТУМОР, КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ОЛИГАРСИ. СМЕНИЛИ СМЕ САМО ИНСТРУМЕНТИТЕ – ОТ КОПИЕ НА ТАНК, ОТ КОН НА КОЛА. ТОВА НЕ Е ЕВОЛЮЦИЯ, А ПО-БЪРЗ ПЪТ КЪМ УНИЩОЖЕНИЕ. ИСТИНСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ Е, КОГАТО ИНСТРУМЕНТИТЕ ПРОМЕНЯТ ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПО-ДОБРО. ДОКАТО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧИ, НИЕ СМЕ САМО ТУХЛИ, КОИТО ЧАКАТ СВОЯ ЧУК.

    Коментиран от #17

    18:55 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да си кажем истината

    8 3 Отговор
    Тази никаквица, подкрепена от зеленото чорапче , за нищо не става като самото зелено чорапче .

    19:06 26.10.2026

  • 10 Циник

    3 4 Отговор
    Демек, при почти абсолютно пълна мобилизация на софийския демократиат и лумпениат (ако въобще има разлика) и пак не взеха толкова гласове колкото Йотова. Ама нормалните човеци трябва да се мобилизират за балотажа, че втори некадърник като Терзиев, ама вече на много по-висок пост, ще ни дойде много.

    19:06 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Леле!

    2 2 Отговор
    24 000 ГЕРБаджии са гласували за Йотова? Е, не знам вече какво да мисля!

    19:08 26.10.2026

  • 13 аде горчиво да е

    3 2 Отговор
    Горкия радеВ, все сънува гербаджий и депесари , па като са му толкова мили нека да се вземат та да се миряса хвърчилото.

    19:09 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко

    4 2 Отговор
    Ескобарова, като представител на червените е подкрепена от свикналата на мързел и кражби работническо-селска класа.

    19:12 26.10.2026

  • 16 факт

    4 1 Отговор
    Мунчо в паника голяма и апове за нея няма .......

    19:12 26.10.2026

  • 17 Зевс

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дигитален овчар с мастика.!":

    Земеделците не са ли и те олигарси, латинофундисти и феодали?

    19:12 26.10.2026

  • 18 Льотчика

    2 0 Отговор
    Не можа да вдигне самальота

    19:13 26.10.2026

  • 19 Червена бабичка и

    4 1 Отговор
    Полуграмотна мизерна копейка.Йотова е нашият пРезидент!!!

    19:15 26.10.2026

  • 20 много е комичен рундьо

    2 0 Отговор
    Жалния фуражкаджия много го е стегнала околожката ,и се очаква още да го стегне , като наизлязат ония със сопите да му потърсят сметка защо ги излъга на ангро .

    19:16 26.10.2026

  • 21 малко истински факти за иборите

    0 0 Отговор
    Радевия става все по жалък и по жалък със всеки изминал ден , за всичко са му виновни Борисов и Пеевски , с тях ляга с тях става , а на изборите народа му опраска такъв шамар , че вече не знае къде се намира , ха ха хаааааааааа...

    19:20 26.10.2026

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