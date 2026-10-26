„Мяра“ очерта профилите на гласувалите на първия тур

„Мяра“ очерта различията между избирателите, подкрепили двете кандидат-президентски двойки, които стигнаха до балотажа. Според агенцията Андрей Гюров и Георги Кандев са получили по-силна подкрепа сред по-младите, високообразованите и икономически активните граждани от големите градове. Вотът за Илияна Йотова и Кирил Вълчев е бил по-равномерно разпределен между възрастовите групи и населените места.

„По-млади хора, с по-високо образование, живеещи в големите градове, с по-висок социален статус, често пътуващи – те бяха силно мобилизирани от Андрей Гюров и Георги Кандев“, заяви пред БНР Яница Петкова от „Мяра“.

Демобилизация при ГЕРБ и ДПС

По данни на агенцията около 120 хиляди привърженици на ГЕРБ са гласували на първия тур. Близо половината от тях са подкрепили Гюров, а около една пета – Йотова. От ДПС са участвали приблизително 50 хиляди избиратели, като близо половината са дали гласа си за Йотова. Останалите са се разпределили между различни кандидати, сред които се откроява Гюров.

„Мяра“ сравнява тези числа с парламентарния вот през април, когато електоратът на ГЕРБ е надхвърлял 400 хиляди души, а този на ДПС – 200 хиляди. Според агенцията това показва демобилизация на двата електорални корпуса.

Потенциалът преди балотажа

Над 300 хиляди души, които са се самоопределили като гласували за ПП–ДБ през април, са участвали и в президентския вот. Според „Мяра“ Гюров е получил близо половин милион гласа, което показва подкрепа извън традиционните партийни граници на ПП и ДБ.

По-сериозен резерв агенцията вижда при „Прогресивна България“. Около 500 хиляди души, или по-малко от една трета от гласувалите за формацията на 19 април, са участвали в първия тур. Данните са определени като възможност за няколко пункта ръст на балотажа, а не като прогноза за крайния резултат.

Според „Мяра“ около 14% от всички гласували са били на младежка възраст, при приблизително 22% активност в тази група. „Имахме един мобилизиран електорат, който е по-скоро младежки, либерален и градски, и имахме едно демобилизирано общество“, коментира Петкова.

Жените са били мнозинство сред гласувалите

Жените са съставлявали близо 56% от всички гласували, а мъжете – около 44%. Разликата обаче не е била определяща за подкрепата към двете водещи двойки. Сред гласувалите за Йотова и Вълчев близо 44% са мъже и 57% жени. При Гюров и Кандев съотношението е около 42% мъже към 58% жени.

Най-ниска активност е отчетена в райони със смесено население. Петкова свързва това с отсъствието на кандидат-президентски двойки от две политически сили, чиито избиратели традиционно са били мобилизирани чрез партийни структури. По думите ѝ общият им парламентарен вот през април е надхвърлял 600 хиляди гласа.

Данните на „Мяра“ са хипотези, основани на екзитпол от първия тур. Вторият тур между Йотова–Вълчев и Гюров–Кандев е насрочен за 1 ноември.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, dnes.bg