Alibaba спечели съдебна битка срещу Пентагона

Китайският технологичен гигант Alibaba постигна важна съдебна победа срещу Министерството на отбраната на САЩ. Федерален съдия постанови предварителна съдебна забрана, която не позволява на американското правителство да отказва договори с Пентагона на компании само защото използват лобистки фирми, които работят и за Alibaba, съобщава Reuters.

Решението е взето на 26 октомври от федералния съд в Северния окръг на Калифорния и представлява частичен успех за китайската компания в продължаващия ѝ правен спор с американските власти.

Съдебната забрана обхваща както потенциалните изпълнители на поръчки за Пентагона, така и техните компании майки и дъщерни дружества. На практика тя позволява на Alibaba да продължи да използва американски лобистки организации, които едновременно представляват интересите на изпълнители на отбранителни договори.

Защо Alibaba заведе дело срещу САЩ?

През юни 2026 г. Пентагонът включи Alibaba в списъка на компаниите, за които американските власти твърдят, че имат връзки с китайската армия. В него попаднаха и други големи китайски предприятия, включително технологичната компания Baidu и автомобилният производител BYD.

Списъкът, известен като 1260H, е част от американските усилия за ограничаване на участието на компании, свързвани с китайския военно-промишлен комплекс, във веригите за доставки на американската отбранителна индустрия.

Самото включване в него не означава автоматично налагане на пълни икономически санкции, но води до ограничения при сключването на договори с Пентагона. От 2027 г. се предвижда забраните да обхванат и закупуването на определени продукти и услуги чрез посредници.

Alibaba оспори решението на американското Министерство на отбраната, като заяви, че няма връзки с китайските въоръжени сили.

Компанията подчерта, че продуктите и услугите ѝ са предназначени за електронна търговия, логистика и корпоративни технологии, а не за военни или разузнавателни цели.

Съдът установи основания за защита на конституционните права

След включването си в списъка Alibaba е прекратила отношенията си с десетки лобисти във Вашингтон, съобщава Reuters, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Причината е американското законодателство, което ограничава възможността изпълнители на договори с Пентагона да използват лобистки организации, представляващи и компании от въпросния списък.

Китайският технологичен гигант твърди, че тези разпоредби нарушават правата му, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ, включително свободата на изразяване и правото да отправя искания към държавните институции.

Федералният съдия Юми К. Лий приема, че Alibaba е показала достатъчно основания да се очаква успех по иска ѝ срещу прилагането на конкретните ограничения.

Според съдебното решение компанията е претърпяла вреди, тъй като е загубила възможности да представя позициите си пред Конгреса и изпълнителната власт по законодателни и регулаторни въпроси, които засягат дейността ѝ.

Съдът постановява предварителна забрана за прилагане на спорните разпоредби спрямо Alibaba до последващо разпореждане.

Alibaba остава в черния списък на Пентагона

Въпреки съдебната победа Alibaba не е извадена от списъка на компаниите, които Вашингтон определя като свързани с китайската армия.

Съдът отказва на този етап да отмени самото включване, тъй като счита за необходимо първо да разгледа административните доказателства, въз основа на които Пентагонът е взел решението си.

Това означава, че основният правен спор между Alibaba и американското правителство продължава.

Решението обаче премахва съществена пречка пред възможността компанията да защитава интересите си чрез американски лобистки организации.

И други китайски компании оспорват американските ограничения

Alibaba не е единственото китайско предприятие, което води съдебна битка срещу включването си в списъка на Пентагона.

През септември две дъщерни дружества на производителя на електромобили BYD заведоха дело срещу американското Министерство на отбраната заради ограниченията върху използването на лобистки организации.

През август китайският производител на дронове DJI също постигна напредък в съдебното оспорване на статута си, след като апелативен съд разпореди преразглеждане на предходно решение.

През същия месец биотехнологичната компания WuXi AppTec получи предварителна съдебна защита срещу включването си в списъка.

Поредицата от дела показва нарастващото напрежение между Вашингтон и големите китайски технологични и индустриални компании. Американските власти разглеждат ограниченията като инструмент за защита на националната сигурност, докато засегнатите предприятия оспорват правните и фактическите основания за решенията.

Съдебната победа на Alibaba засега има ограничен обхват, но може да се окаже важна за начина, по който американските власти прилагат ограниченията срещу китайски компании и техните партньори.