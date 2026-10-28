Европа се опитва да изпомпва газ в хранилища на високи цени

В края на октомври европейските страни продължават да изпомпват малки обеми газ в подземни газови хранилища (ПГХ) преди предстоящото студено време, на фона на най-високите цени от четири години. Това е според изчисления на ТАСС, базирани на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

Междувременно редица страни вече втора седмица нетно изтеглят (извличането надвишава инжектирането) газ от европейски ПГХ, което отбелязва постепенното начало на отоплителния сезон в региона.

Към днешна дата Европа е успяла да изпомпва само 75,5% от необходимите обеми в ПГХ за предстоящата зима, или 51 милиарда кубически метра.

Към 26 октомври европейските подземни газови хранилища бяха запълнени на 74,93% (14,65 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години), в сравнение с 82,9% през предходната година. Това остава най-ниското ниво за тази дата от 2011 г. насам. Хранилищата в ЕС съхраняват приблизително 82,1 милиарда кубически метра газ, с 9,4 милиарда кубически метра по-малко от натрупванията през миналата година и най-ниското ниво от 2013 г. „Газпром“ прогнозира, че запасите от газ в европейските подземни газови хранилища може дори да не достигнат 75%, а регионът е изправен пред труден есенно-зимен сезон.

Европа рискува да започне отоплителния сезон с рекордно ниски запаси от газ. Страните от ЕС могат да запълнят хранилищата си само до 70-75% до традиционното начало на есенно-зимния период, което би било абсолютният минимум за начало на отоплителен сезон в историята.

Според изискванията на Европейската комисия страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са запълнени на 90% между 1 октомври и 1 декември всяка година. Допуска се 10% гъвкавост в случай на трудни условия на пълнене. Следователно, нетното инжектиране в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период 2026-2027 г. трябва да достигне поне 68 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за заетост. Въпреки това, с надеждата за много мека зима, Европейската комисия е готова да намали тази цифра до 80% тази година.