Ивелин Михайлов призова да се гласува за Илияна Йотова

Ивелин Михайлов призова привържениците си да гласуват за Илияна Йотова на президентския балотаж на 1 ноември. Той заяви, че лично ще я подкрепи и ще работи до деня на вота за избора ѝ.
Балотажът е между кандидатпрезидентските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров, след като Централната избирателна комисия насрочи втория тур за 1 ноември 2026 г.
Критики към подкрепата за Андрей Гюров
В изказването си Михайлов заяви, че Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Иво Прокопиев и хора, които според него са „продавали България парче по парче“.
Михайлов отправи обвинения към Прокопиев, свързани с енергетиката, соларните мощности, частните пенсионни фондове и Българската фондова борса. Тези твърдения бяха представени от него без посочване на конкретни доказателства.
Той заяви още, че хората около Гюров се възприемат като елит, докато неговите поддръжници били наричани с обидни квалификации. „Ние сме гръбнакът на българската икономика“, каза Михайлов.
Споменатите Румен Радев и „Продължаваме промяната“
В друга част от изказването Михайлов отправи критики към Румен Радев. По думите му Радев не е потърсил контакт с представители на различни обществени групи, за да обсъжда управлението на страната.
Михайлов обвини политически сили около „Продължаваме промяната – Демократична България“ за въвеждането на еврото и поскъпването на храните, както и за подкрепа към Бойко Борисов и Делян Пеевски.
В края на изказването си той заяви, че според него в България има подобрение, откакто „Продължаваме промяната“ е на власт.
Източници: focus-news.net, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
14:20 28.10.2026
2 Антирашист 8311
Коментиран от #15, #21
14:21 28.10.2026
3 Ювелин Цезар
14:21 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе кой беше тоя?
14:22 28.10.2026
6 НаркоПутинисти
14:22 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 зле
14:25 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво
Коментиран от #14, #16
14:27 28.10.2026
13 Крушка
14:27 28.10.2026
14 Цеко
До коментар #12 от "Браво":Аз не съм му последовател, но ще гласувам за Йотова. А ти на 2 ноември ще правиш като вятъра.
Коментиран от #22, #27
14:31 28.10.2026
15 Чичо Хеопс
До коментар #2 от "Антирашист 8311":Чист е като сълза дори прякора му е Тутанкамон - момината сълза да бъде и пребъде във вековете нашият фараон.
14:31 28.10.2026
16 Схемата
До коментар #12 от "Браво":Разбирате ли, че с това се слага край на партия Величие. Вече изпълни своето предназначение. Следва следващия проект Могъщество.
Коментиран от #26
14:31 28.10.2026
17 Я, сериозно?
Изненадата на века!
14:31 28.10.2026
18 Соломон
14:32 28.10.2026
19 Кина
14:32 28.10.2026
20 Гладния
14:33 28.10.2026
21 Киро Брейкденсъра
До коментар #2 от "Антирашист 8311":Да така е... Сълза е, той и цялата му свита.
14:37 28.10.2026
22 Не бе
До коментар #14 от "Цеко":сериозно се радвам, че подкрепи Йотова и то ясно, а не като Костадин с половин уста. Много ясно, че ще гласувам за Йотова
14:38 28.10.2026
23 Овчи Ивче,
Рахлабвайй ластика и се приготви.
Коментиран от #30
14:40 28.10.2026
24 Тошо
Браво !!!
Точно в десятката !!!
14:40 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 човек от народа
До коментар #16 от "Схемата":Не е могъщество ,а МОЩ..Вече е регистрирана Манипулатор Овластен да Щипе
14:44 28.10.2026
27 Цеко, давай гласувай за Йотова
До коментар #14 от "Цеко":И после да не се чудиш защо с заплатата ти даже извън село не можеш излезе? Не знам на каква възраст си, но аз бях жив свидетел на лекарите от Пирогов пред Народното събрания през 1997 с плакати “Заплата 7 долара”. Ако искаш и твоята да е толкоз гласувай за комунягите Йотова, Радев и сие. Преоблякъл се Илия и пак е в тия!
14:44 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха-ха-ха
До коментар #23 от "Овчи Ивче,":БРАВОС! :))
14:47 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Евелин
14:49 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гробар
14:50 28.10.2026
35 Защо и Цънцарова
14:51 28.10.2026
36 оня с коня
14:52 28.10.2026
37 Дедо
14:53 28.10.2026
38 Илиана
14:55 28.10.2026
39 Тоя колко гласа събра на последните
14:56 28.10.2026
40 Конфуций
14:56 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Анонимен
15:06 28.10.2026
43 Биби
15:08 28.10.2026
44 Обратен ефект
15:09 28.10.2026
45 Анонимен
15:09 28.10.2026