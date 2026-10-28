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Ивелин Михайлов призова да се гласува за Илияна Йотова
  Тема: Избори

Ивелин Михайлов призова да се гласува за Илияна Йотова

28 Октомври, 2026 14:19 849 45

  • ивелин михайлов-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • президентски балотаж-
  • андрей гюров

Лидерът на „Величие“ заяви, че лично ще подкрепи Йотова и ще работи за избора ѝ на балотажа

Ивелин Михайлов призова да се гласува за Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивелин Михайлов призова привържениците си да гласуват за Илияна Йотова на президентския балотаж на 1 ноември. Той заяви, че лично ще я подкрепи и ще работи до деня на вота за избора ѝ.

„Аз лично ще гласувам и ще поработя до неделя“, заяви Михайлов.

Балотажът е между кандидатпрезидентските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров, след като Централната избирателна комисия насрочи втория тур за 1 ноември 2026 г.

Критики към подкрепата за Андрей Гюров

В изказването си Михайлов заяви, че Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Иво Прокопиев и хора, които според него са „продавали България парче по парче“.

Михайлов отправи обвинения към Прокопиев, свързани с енергетиката, соларните мощности, частните пенсионни фондове и Българската фондова борса. Тези твърдения бяха представени от него без посочване на конкретни доказателства.

Той заяви още, че хората около Гюров се възприемат като елит, докато неговите поддръжници били наричани с обидни квалификации. „Ние сме гръбнакът на българската икономика“, каза Михайлов.

Споменатите Румен Радев и „Продължаваме промяната“

В друга част от изказването Михайлов отправи критики към Румен Радев. По думите му Радев не е потърсил контакт с представители на различни обществени групи, за да обсъжда управлението на страната.

Михайлов обвини политически сили около „Продължаваме промяната – Демократична България“ за въвеждането на еврото и поскъпването на храните, както и за подкрепа към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В края на изказването си той заяви, че според него в България има подобрение, откакто „Продължаваме промяната“ е на власт.

Източници: focus-news.net, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    20 14 Отговор
    Слава на фараона.

    14:20 28.10.2026

  • 2 Антирашист 8311

    13 21 Отговор
    Ивелин Михайлов е чист човек. Не е като онези подлоги на Тиквата – Костадинка Костадинова и Радостина Василева.

    Коментиран от #15, #21

    14:21 28.10.2026

  • 3 Ювелин Цезар

    28 15 Отговор
    Истинското лице на слугинпето мафиотче. От същата семка е това недоразумение. Да му вярват наивните, заблудените и опростачените.

    14:21 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе кой беше тоя?

    21 17 Отговор
    Защо още не е при бай Ставри?

    14:22 28.10.2026

  • 6 НаркоПутинисти

    20 16 Отговор
    Измамниците се подкрепят!

    14:22 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зле

    13 13 Отговор
    Майко мила, дъното е официално пробито! На тоя свят вече всичко е възможно – схеджии, дето оплитат бабички и им прибират имотите, сега ще ни стават президенти и ще ни говорят за морал и държавност! Същите тези лица от едно и също ляво-номенклатурно гнездо, дето ни доведоха до Жан-Виденовата мизерия, купони и фалити, сега се прегръщат в обща схема с новопоявилите се „спасители“ за поредното разпределение на баницата.

    14:25 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво

    13 14 Отговор
    За разлика от последователите си Ивелин не е луд

    Коментиран от #14, #16

    14:27 28.10.2026

  • 13 Крушка

    11 10 Отговор
    Може ли по-ниско да паднат?

    14:27 28.10.2026

  • 14 Цеко

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    Аз не съм му последовател, но ще гласувам за Йотова. А ти на 2 ноември ще правиш като вятъра.

    Коментиран от #22, #27

    14:31 28.10.2026

  • 15 Чичо Хеопс

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист 8311":

    Чист е като сълза дори прякора му е Тутанкамон - момината сълза да бъде и пребъде във вековете нашият фараон.

    14:31 28.10.2026

  • 16 Схемата

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    Разбирате ли, че с това се слага край на партия Величие. Вече изпълни своето предназначение. Следва следващия проект Могъщество.

    Коментиран от #26

    14:31 28.10.2026

  • 17 Я, сериозно?

    7 2 Отговор
    Не може да бъде!
    Изненадата на века!

    14:31 28.10.2026

  • 18 Соломон

    7 13 Отговор
    Не се вълнувайте, клепаре. На 1 ноември Йотова ще спечели изборите.

    14:32 28.10.2026

  • 19 Кина

    6 1 Отговор
    Олигархията ще падне скоро..!

    14:32 28.10.2026

  • 20 Гладния

    5 1 Отговор
    Да си хапнеш хубаво от баничката.

    14:33 28.10.2026

  • 21 Киро Брейкденсъра

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист 8311":

    Да така е... Сълза е, той и цялата му свита.

    14:37 28.10.2026

  • 22 Не бе

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко":

    сериозно се радвам, че подкрепи Йотова и то ясно, а не като Костадин с половин уста. Много ясно, че ще гласувам за Йотова

    14:38 28.10.2026

  • 23 Овчи Ивче,

    9 0 Отговор
    Радев преметна Нинова, която го издигна, че тебе ли няма...
    Рахлабвайй ластика и се приготви.

    Коментиран от #30

    14:40 28.10.2026

  • 24 Тошо

    3 5 Отговор
    Подкрепата е точно на време от Ивелин , а другите нека да си лаят колкото си искат!!!
    Браво !!!
    Точно в десятката !!!

    14:40 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 човек от народа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Схемата":

    Не е могъщество ,а МОЩ..Вече е регистрирана Манипулатор Овластен да Щипе

    14:44 28.10.2026

  • 27 Цеко, давай гласувай за Йотова

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко":

    И после да не се чудиш защо с заплатата ти даже извън село не можеш излезе? Не знам на каква възраст си, но аз бях жив свидетел на лекарите от Пирогов пред Народното събрания през 1997 с плакати “Заплата 7 долара”. Ако искаш и твоята да е толкоз гласувай за комунягите Йотова, Радев и сие. Преоблякъл се Илия и пак е в тия!

    14:44 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Овчи Ивче,":

    БРАВОС! :))

    14:47 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Евелин

    2 1 Отговор
    и Костадин уж бореха статуквото!?

    14:49 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гробар

    0 2 Отговор
    Хаха. Оправяйте се. Еврашистите да седнат и да се разберат по селски. Все пак изповядват една идеология. За крадене ще има за всички.

    14:50 28.10.2026

  • 35 Защо и Цънцарова

    1 0 Отговор
    да не е бъдещ президент?

    14:51 28.10.2026

  • 36 оня с коня

    6 1 Отговор
    "Грабвайте телата,някойси изкряска и трупове мъртви литнаха завчаска"...Ето тая Строфа на великия Поет е вдъхновила Радевата партия да замеря с ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУПОВЕ конкуренцията!Машалла за находчивостта:)

    14:52 28.10.2026

  • 37 Дедо

    2 2 Отговор
    Помня момиченцето сричащо новини!Какво израстване!!!

    14:53 28.10.2026

  • 38 Илиана

    2 1 Отговор
    се овековечи в исторически ци..ъъъ парк!

    14:55 28.10.2026

  • 39 Тоя колко гласа събра на последните

    4 3 Отговор
    избори, че получи право да се обажда?

    14:56 28.10.2026

  • 40 Конфуций

    2 0 Отговор
    Не гледай кандидата,гледай подкрепящите го!

    14:56 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анонимен

    2 0 Отговор
    Кво пишете бе, Факти?! Не разбрах кой е на власт - ПП ли?!!!

    15:06 28.10.2026

  • 43 Биби

    0 0 Отговор
    Браво,нека,кой им вотира на Идийотова нема сбърка деа! Шо инък Пембен нема да оспее у отличното си мандадстване занапреде! Внетен ли сме?

    15:08 28.10.2026

  • 44 Обратен ефект

    1 0 Отговор
    Хилядите измамени от пирамидата на фараона ще гласуват напук за Гюров

    15:09 28.10.2026

  • 45 Анонимен

    1 0 Отговор
    ФАКТИТЕ РАДЕВ ПЛАЩА ЗДРАВО ТУКДА СЕЕ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ ОБИДИ КЛЕВЕТИ ЧЕИ ЗАПЛАШВА РАДЕВ ОСТАВКА СИ НИТО СИ СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ НИТО СИ ЦАР ТУК ЕГАТИ БЕЗОЧИЕТО НАГЛОСТТА АЛЧНОСТТА И НАЙ ВАЖНОТО С ДРАГОЙЧЕВА СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    15:09 28.10.2026

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