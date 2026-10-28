Ивелин Михайлов призова да се гласува за Илияна Йотова

Ивелин Михайлов призова привържениците си да гласуват за Илияна Йотова на президентския балотаж на 1 ноември. Той заяви, че лично ще я подкрепи и ще работи до деня на вота за избора ѝ.

„Аз лично ще гласувам и ще поработя до неделя“, заяви Михайлов.

Балотажът е между кандидатпрезидентските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров, след като Централната избирателна комисия насрочи втория тур за 1 ноември 2026 г.

Критики към подкрепата за Андрей Гюров

В изказването си Михайлов заяви, че Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Иво Прокопиев и хора, които според него са „продавали България парче по парче“.

Михайлов отправи обвинения към Прокопиев, свързани с енергетиката, соларните мощности, частните пенсионни фондове и Българската фондова борса. Тези твърдения бяха представени от него без посочване на конкретни доказателства.

Той заяви още, че хората около Гюров се възприемат като елит, докато неговите поддръжници били наричани с обидни квалификации. „Ние сме гръбнакът на българската икономика“, каза Михайлов.

Споменатите Румен Радев и „Продължаваме промяната“

В друга част от изказването Михайлов отправи критики към Румен Радев. По думите му Радев не е потърсил контакт с представители на различни обществени групи, за да обсъжда управлението на страната.

Михайлов обвини политически сили около „Продължаваме промяната – Демократична България“ за въвеждането на еврото и поскъпването на храните, както и за подкрепа към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В края на изказването си той заяви, че според него в България има подобрение, откакто „Продължаваме промяната“ е на власт.

Източници: focus-news.net, bta.bg