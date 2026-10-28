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Асен Василев: Бюджет 2027 се крие от българите, защото заплатите се намаляват, а данъците растат
  Тема: Избори

Асен Василев: Бюджет 2027 се крие от българите, защото заплатите се намаляват, а данъците растат

28 Октомври, 2026 14:18 594 24

  • асен василев-
  • бюджет 2027-
  • продължаваме промяната-
  • румен радев-
  • данъци

Лидерът на ПП твърди, че подготвяните мерки ще увеличат данъчната тежест. Премиерът Румен Радев обясни забавянето с подготовката на първия бюджет в евро

Асен Василев: Бюджет 2027 се крие от българите, защото заплатите се намаляват, а данъците растат - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини управляващите, че умишлено забавят представянето на проекта за Бюджет 2027, за да не станат известни предвидените мерки преди изборите. Изявлението му беше направено след поредното непроведено извънредно заседание на Народното събрание заради липса на кворум.

„Крият го. Обикновено, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за бизнеса“, заяви Василев. По думите му все още няма представен бюджет, въпреки че правителството уверява, че в него са заложени положителни мерки.

Спор за данъчните приходи и разговорите с ЕК

Василев каза, че данъчните закони не са окончателно подготвени и внесени в парламента. Според него обаче числата, изпратени до Европейската комисия, показват очаквано увеличение на данъчните приходи с 2 млрд. евро. Той определи това като знак за възможно повишаване на данъчната тежест.

Премиерът Румен Радев обясни забавянето с подготовката на първия бюджет на България в евро. Той заяви, че проектът трябва да премине процедури на съгласуване с Европейската комисия и че има спорни въпроси, които все още се изчистват. Радев посочи, че в рамката са планирани увеличения на майчинските, детските, пенсиите и стипендиите.

Василев оспори определението „преговори“ за отношенията с Европейската комисия. Според него България изпраща проекта, а комисията дава становище. Лидерът на ПП призова управляващите да публикуват документа, за да стане ясно какви мерки предвижда.

Цената на газа и спорът за помилванията

Като друг риск за домакинствата и бизнеса Василев посочи искането на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември. Искането предстои да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Василев заяви, че подобно поскъпване може да се отрази на цените на парното и електроенергията.

В изявлението си той настоя да бъдат публикувани всички документи, свързани с решенията за помилване на осъдени за наркотрафик, включително становищата на компетентните органи и характеристиките на лишените от свобода. Василев каза, че ПП ще поиска ново извънредно заседание след изборите, докато не бъдат изяснени фактите по случая.

Призив преди президентския балотаж

Василев призова избирателите, които не одобряват икономическата политика на кабинета, да подкрепят Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова. Според него изборът на Йотова няма да промени политиката на управляващото мнозинство.

Премиерът Румен Радев заяви отделно, че извънредното заседание на парламента не се е състояло заради липса на кворум и че изпълнителната власт не може да се намесва в работата на Народното събрание. Проектът за Бюджет 2027 предстои да бъде внесен и обсъден в парламента.

Източници: dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отвратен

    28 6 Отговор
    С еврото и еврозоната буквално убихте държвата и народа , а вас само доктор гилотин ще ви излекува !!

    Коментиран от #9, #16

    14:21 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А бе

    13 8 Отговор
    От сутринта голям рев бе кокорчо как си станал сутринта

    14:25 28.10.2026

  • 6 Заплатите на

    11 5 Отговор
    фатмаците са огромни, трябва намаления и съкращаване

    Коментиран от #20

    14:26 28.10.2026

  • 7 Сега и с удара

    12 11 Отговор
    по туризма, морският транспорт, безработицата и земеделието заради затрудненият износ поради руските атаки на крайбрежието ни, съвсем ще ни се стъжни през 2027.
    Благодарим на Йотова, Радев, Митрофанова и най-вече на Путин.

    14:26 28.10.2026

  • 8 Спрете да давате лъжите

    14 7 Отговор
    на тоя гнусен крадец.

    Коментиран от #15, #17

    14:27 28.10.2026

  • 9 Ще те допълня

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "отвратен":

    Асена лъже. Пошлата му сглобка с герберо-пеевските крадци, го направи по лъжлив и от простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    14:27 28.10.2026

  • 10 Не е от еврото

    11 4 Отговор
    От сглобката е

    14:29 28.10.2026

  • 11 Ще го покажат след балотажа

    3 2 Отговор
    Ако е спечилила Йотова, ще го покажат веднага.
    Ако е Гюров, ще го пренаписват, че народната любов е непредсказуема.

    14:34 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 9689

    4 3 Отговор
    Пртивен имамник.

    Коментиран от #22

    14:34 28.10.2026

  • 14 Б.Г. КУКУНДЕЛОВ

    2 2 Отговор
    СЪЩО И ЗАПЛАТИ ПЕНСИЙКИ НА ПОЛВИНА В ЕВРО. А ЦЕНИТЕ СИ ОСТАНАХА СЪЩИТЕ НО В ЕВРО И ТЕ . ЗАТОВА МНОГО БЪЛГАРИ ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ИЗБЕНЕМОГВАТ. А УПРАВНИЦИТЕ И ДР.ДАНАКОЗАПКАТАДЖИЙ ВЗИМИМАТ ЗАПЛАТИ ЗА НЯКАКЪВ ТРУД С ПАЧКИ ХИЛЯДИ.ФАКТ. ПАДАНЕТО НА КАБИНЕТА РАДЕВ И ОСТАВКА Е НЕИЗБЕЖНА. НЯМА ЗАРАДИ ТАКИВА ПОЛИТИЦИ ПОВЕЧЕТО БЪЛГАРИ ДА ЕВРОМИЗЕРСТВАТ. Зимата ще стане още по интересно. НЕ ТРЯБВАШЕ ДА НАМАЛЯВАТ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ НА ПОЛВИНА.ЗАЩОТО ЦЕНИТЕ НЕ СА СЕАЛЕНИ НА ПОЛВИНА СЪЩИТЕ СА СИ САМО ЧЕ В ЕВРО. ФАКТ

    14:35 28.10.2026

  • 15 Ако бяха лъжи, щяха да спрат коментарите

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спрете да давате лъжите":

    Справка: публикациите на Коцето,, Йотова, Радев и Волгин в сайта.

    Коментиран от #19

    14:36 28.10.2026

  • 16 Путин те е преметнал

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "отвратен":

    Икономиката се срина заради войните: неговата и на Тръмп.
    А ние ядем доматите с колците. Аре у Раша да си добруваш там.

    14:38 28.10.2026

  • 17 Подкрепям!

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Спрете да давате лъжите":

    Давайте само лъжите на крадеца Радев!

    Коментиран от #18, #21, #24

    14:43 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От партията на мафията ПП и ДБ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако бяха лъжи, щяха да спрат коментарите":

    друго освен лъжи, не се вижда! Не знам къде намериха толкова лъжлив отпадък.

    14:50 28.10.2026

  • 20 А НА ТИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Заплатите на":

    С ПРАШКИТЕ -----УВЕЛИЧЕНА С ПОМОЩИ ОТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

    14:51 28.10.2026

  • 21 А НА ТИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Подкрепям!":

    И САМО ИСТИНИТЕ СТ ПЕТРОХАН

    14:52 28.10.2026

  • 22 ДА НО СЕ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "9689":

    ЕПИЛИРАЛ

    14:57 28.10.2026

  • 23 Само така

    1 0 Отговор
    Истинска справедливост за тоя овчи народ. Още може, всичко да им вземе дон Боташ, а те ще блеят искаме и бой по главата.

    14:58 28.10.2026

  • 24 В партията на мафията ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Подкрепям!":

    друго освен лъжи, няма!

    15:09 28.10.2026

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