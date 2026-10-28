Асен Василев: Бюджет 2027 се крие от българите, защото заплатите се намаляват, а данъците растат

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини управляващите, че умишлено забавят представянето на проекта за Бюджет 2027, за да не станат известни предвидените мерки преди изборите. Изявлението му беше направено след поредното непроведено извънредно заседание на Народното събрание заради липса на кворум.
„Крият го. Обикновено, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за бизнеса“, заяви Василев. По думите му все още няма представен бюджет, въпреки че правителството уверява, че в него са заложени положителни мерки.
Спор за данъчните приходи и разговорите с ЕК
Василев каза, че данъчните закони не са окончателно подготвени и внесени в парламента. Според него обаче числата, изпратени до Европейската комисия, показват очаквано увеличение на данъчните приходи с 2 млрд. евро. Той определи това като знак за възможно повишаване на данъчната тежест.
Премиерът Румен Радев обясни забавянето с подготовката на първия бюджет на България в евро. Той заяви, че проектът трябва да премине процедури на съгласуване с Европейската комисия и че има спорни въпроси, които все още се изчистват. Радев посочи, че в рамката са планирани увеличения на майчинските, детските, пенсиите и стипендиите.
Василев оспори определението „преговори“ за отношенията с Европейската комисия. Според него България изпраща проекта, а комисията дава становище. Лидерът на ПП призова управляващите да публикуват документа, за да стане ясно какви мерки предвижда.
Цената на газа и спорът за помилванията
Като друг риск за домакинствата и бизнеса Василев посочи искането на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември. Искането предстои да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Василев заяви, че подобно поскъпване може да се отрази на цените на парното и електроенергията.
В изявлението си той настоя да бъдат публикувани всички документи, свързани с решенията за помилване на осъдени за наркотрафик, включително становищата на компетентните органи и характеристиките на лишените от свобода. Василев каза, че ПП ще поиска ново извънредно заседание след изборите, докато не бъдат изяснени фактите по случая.
Призив преди президентския балотаж
Василев призова избирателите, които не одобряват икономическата политика на кабинета, да подкрепят Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова. Според него изборът на Йотова няма да промени политиката на управляващото мнозинство.
Премиерът Румен Радев заяви отделно, че извънредното заседание на парламента не се е състояло заради липса на кворум и че изпълнителната власт не може да се намесва в работата на Народното събрание. Проектът за Бюджет 2027 предстои да бъде внесен и обсъден в парламента.
Източници: dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отвратен
Коментиран от #9, #16
14:21 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А бе
14:25 28.10.2026
6 Заплатите на
Коментиран от #20
14:26 28.10.2026
7 Сега и с удара
Благодарим на Йотова, Радев, Митрофанова и най-вече на Путин.
14:26 28.10.2026
8 Спрете да давате лъжите
Коментиран от #15, #17
14:27 28.10.2026
9 Ще те допълня
До коментар #1 от "отвратен":Асена лъже. Пошлата му сглобка с герберо-пеевските крадци, го направи по лъжлив и от простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
14:27 28.10.2026
10 Не е от еврото
14:29 28.10.2026
11 Ще го покажат след балотажа
Ако е Гюров, ще го пренаписват, че народната любов е непредсказуема.
14:34 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 9689
Коментиран от #22
14:34 28.10.2026
14 Б.Г. КУКУНДЕЛОВ
14:35 28.10.2026
15 Ако бяха лъжи, щяха да спрат коментарите
До коментар #8 от "Спрете да давате лъжите":Справка: публикациите на Коцето,, Йотова, Радев и Волгин в сайта.
Коментиран от #19
14:36 28.10.2026
16 Путин те е преметнал
До коментар #1 от "отвратен":Икономиката се срина заради войните: неговата и на Тръмп.
А ние ядем доматите с колците. Аре у Раша да си добруваш там.
14:38 28.10.2026
17 Подкрепям!
До коментар #8 от "Спрете да давате лъжите":Давайте само лъжите на крадеца Радев!
Коментиран от #18, #21, #24
14:43 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 От партията на мафията ПП и ДБ
До коментар #15 от "Ако бяха лъжи, щяха да спрат коментарите":друго освен лъжи, не се вижда! Не знам къде намериха толкова лъжлив отпадък.
14:50 28.10.2026
20 А НА ТИЯ
До коментар #6 от "Заплатите на":С ПРАШКИТЕ -----УВЕЛИЧЕНА С ПОМОЩИ ОТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
14:51 28.10.2026
21 А НА ТИЯ
До коментар #17 от "Подкрепям!":И САМО ИСТИНИТЕ СТ ПЕТРОХАН
14:52 28.10.2026
22 ДА НО СЕ Е
До коментар #13 от "9689":ЕПИЛИРАЛ
14:57 28.10.2026
23 Само така
14:58 28.10.2026
24 В партията на мафията ПП и ДБ
До коментар #17 от "Подкрепям!":друго освен лъжи, няма!
15:09 28.10.2026