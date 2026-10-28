Асен Василев: Бюджет 2027 се крие от българите, защото заплатите се намаляват, а данъците растат

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини управляващите, че умишлено забавят представянето на проекта за Бюджет 2027, за да не станат известни предвидените мерки преди изборите. Изявлението му беше направено след поредното непроведено извънредно заседание на Народното събрание заради липса на кворум.

„Крият го. Обикновено, когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за бизнеса“, заяви Василев. По думите му все още няма представен бюджет, въпреки че правителството уверява, че в него са заложени положителни мерки.

Спор за данъчните приходи и разговорите с ЕК

Василев каза, че данъчните закони не са окончателно подготвени и внесени в парламента. Според него обаче числата, изпратени до Европейската комисия, показват очаквано увеличение на данъчните приходи с 2 млрд. евро. Той определи това като знак за възможно повишаване на данъчната тежест.

Премиерът Румен Радев обясни забавянето с подготовката на първия бюджет на България в евро. Той заяви, че проектът трябва да премине процедури на съгласуване с Европейската комисия и че има спорни въпроси, които все още се изчистват. Радев посочи, че в рамката са планирани увеличения на майчинските, детските, пенсиите и стипендиите.

Василев оспори определението „преговори“ за отношенията с Европейската комисия. Според него България изпраща проекта, а комисията дава становище. Лидерът на ПП призова управляващите да публикуват документа, за да стане ясно какви мерки предвижда.

Цената на газа и спорът за помилванията

Като друг риск за домакинствата и бизнеса Василев посочи искането на „Булгаргаз“ за 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември. Искането предстои да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране. Василев заяви, че подобно поскъпване може да се отрази на цените на парното и електроенергията.

В изявлението си той настоя да бъдат публикувани всички документи, свързани с решенията за помилване на осъдени за наркотрафик, включително становищата на компетентните органи и характеристиките на лишените от свобода. Василев каза, че ПП ще поиска ново извънредно заседание след изборите, докато не бъдат изяснени фактите по случая.

Призив преди президентския балотаж

Василев призова избирателите, които не одобряват икономическата политика на кабинета, да подкрепят Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова. Според него изборът на Йотова няма да промени политиката на управляващото мнозинство.

Премиерът Румен Радев заяви отделно, че извънредното заседание на парламента не се е състояло заради липса на кворум и че изпълнителната власт не може да се намесва в работата на Народното събрание. Проектът за Бюджет 2027 предстои да бъде внесен и обсъден в парламента.

Източници: dnes.bg