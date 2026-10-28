БСК: МФ увеличава данъчни санкции без достатъчна обосновка

Българската стопанска камара възразява срещу планираното увеличение на санкциите в данъчните закони, което според организацията не е достатъчно обосновано. В интервю за БНР заместник-председателят на БСК Станислав Попдончев заяви, че в част от проектите се предвижда числовата стойност на глобите да остане същата, но думата „лева“ да бъде заменена с „евро“.

„Не подкрепяме немотивираното увеличение на санкциите чрез формална замяна на „лева“ с „евро““, каза Попдончев.

По думите му Министерството на финансите е възприело хоризонтален подход за увеличение на санкциите във всички проекти на данъчни закони, представени и обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той уточни, че увеличението не е навсякъде двукратно, но в редица случаи не е свързано само с превалутирането.

Когато числовата стойност на санкцията се запази, а валутата се промени от левове на евро, размерът ѝ на практика нараства значително. Попдончев посочи, че в някои случаи това означава приблизително 96% увеличение.

БСК иска анализ на размера на глобите

БСК е изразила възраженията си във всяко свое становище по данъчните законопроекти. Според Попдончев аргументът, че част от санкциите не са променяни отдавна, сам по себе си не е достатъчен, за да бъде определен нов размер.

„Смисълът на санкцията не е да събира глоби в бюджета, а да възпрепятства нарушения и да намалява броя на нарушенията“, заяви заместник-председателят на камарата.

Той каза, че от Министерството на финансите са посочили, че е направен анализ на санкциите. По думите му обаче този анализ не се вижда в мотивите към отделните законопроекти, не е публичен и не е предоставян на БСК.

Камарата настоява всяко същинско увеличение да бъде обосновано с данни за практиката, необходимостта и пропорционалността на санкциите. Министерството на финансите представи пакет от промени в седем данъчни закона, по които предстои да продължи законодателната процедура.

Бизнесът очаква решение и за цената на тока

В интервюто Попдончев коментира и разходите за електроенергия на предприятията. Според него при действащия механизъм част от по-високите цени на тока за бизнеса може да се пренесе в крайните цени на стоките и услугите.

„Предстои да разберем ще има ли промяна в този механизъм и дали има ресурс, с който да бъдат изплащани компенсации към бизнеса“, каза той.

Източници: bnrnews.bg