Новини
България »
София »
Промени в Надзорния съвет на НОИ
  Тема: Икономика

Промени в Надзорния съвет на НОИ

28 Октомври, 2026 16:10, обновена 28 Октомври, 2026 16:12 426 2

  • нои-
  • надзорен съвет-
  • правителство-
  • нап

Борислав Петров и Милена Кръстанова влизат в състава, а Валентина Маринова и Боряна Жилова са освободени

Промени в Надзорния съвет на НОИ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Правителството направи промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За нови членове са определени Борислав Петров, главен секретар на Министерството на здравеопазването, и Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

От състава на надзорния орган са освободени доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова. Решението е част от промените в държавната квота, която се определя от Министерския съвет.

Как е структуриран надзорът на НОИ

Надзорният съвет включва представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, както и равен на техния брой членове, определени от правителството.

„Един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите“, се посочва в информацията за промените. Това изискване е свързано с участието на приходната администрация в управлението и контрола на държавното обществено осигуряване.

С назначаването на Милена Кръстанова условието за представител на НАП в държавната квота остава изпълнено. Борислав Петров ще представлява държавата като главен секретар на Министерството на здравеопазването.

Промените засягат държавната квота

Освобождаването на Валентина Маринова и Боряна Жилова прекратява участието им в Надзорния съвет на НОИ, а определянето на Петров и Кръстанова обновява представителството на изпълнителната власт в органа.

Надзорният съвет има правомощия по ключови въпроси за дейността на НОИ, включително по бюджета на държавното обществено осигуряване и контрола върху управлението на института. Новите членове заемат местата си след решението на правителството.

Източници: focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 0 Отговор
    НОИ е измама орешника е решение..!

    16:17 28.10.2026

  • 2 божкееее

    0 0 Отговор
    заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите - защо трябва да има такав длъжност???

    16:20 28.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове