Промени в Надзорния съвет на НОИ

Правителството направи промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За нови членове са определени Борислав Петров, главен секретар на Министерството на здравеопазването, и Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

От състава на надзорния орган са освободени доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова. Решението е част от промените в държавната квота, която се определя от Министерския съвет.

Как е структуриран надзорът на НОИ

Надзорният съвет включва представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, както и равен на техния брой членове, определени от правителството.

„Един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите“, се посочва в информацията за промените. Това изискване е свързано с участието на приходната администрация в управлението и контрола на държавното обществено осигуряване.

С назначаването на Милена Кръстанова условието за представител на НАП в държавната квота остава изпълнено. Борислав Петров ще представлява държавата като главен секретар на Министерството на здравеопазването.

Промените засягат държавната квота

Освобождаването на Валентина Маринова и Боряна Жилова прекратява участието им в Надзорния съвет на НОИ, а определянето на Петров и Кръстанова обновява представителството на изпълнителната власт в органа.

Надзорният съвет има правомощия по ключови въпроси за дейността на НОИ, включително по бюджета на държавното обществено осигуряване и контрола върху управлението на института. Новите членове заемат местата си след решението на правителството.

Източници: focus-news.net