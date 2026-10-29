Кристалина Георгиева сменя заместник в ръководството на МВФ

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обяви промяна в екипа на заместник-управляващите директори. Бо Ли ще напусне фонда на 30 ноември 2026 г., когато изтича мандатът му, а за негов наследник е предложен Мин Ляо, заместник-министър на финансите на Китай. Предложеното назначение трябва да влезе в сила на 1 декември 2026 г.

Формулировката на МВФ е, че Георгиева предлага Ляо за поста, докато китайският финансов заместник-министър вече беше описан като бъдещ заместник-управляващ директор от някои медии. Окончателното назначение следва процедурата на фонда.

„Бо оставя траен отпечатък върху фонда и ще ни липсва много. Лично съм му благодарна за приятелството, мъдрите съвети и отдадеността му към МВФ и неговите членове“, заяви Георгиева.

Бо Ли напуска след пет години в ръководството

Бо Ли заема поста заместник-управляващ директор от 23 август 2021 г. В рамките на мандата си той отговаря за работата на МВФ в около 90 държави членки, както и за широк кръг от политически въпроси.

Сред сферите, по които е работил, са първата политика и пътна карта на фонда за управление на корпоративния риск, модернизирането на рамката за управление на данните, цифровите пари и трансграничните плащания. Ли е ръководил и работата по регулирането на стейбълкойните – цифрови активи, обвързани с традиционни валути или други активи.

По данни, цитирани от МВФ, той е подкрепял ангажимента на институцията към малките развиващи се държави, преструктурирането на дългове по Общата рамка и работата по управлението и борбата с корупцията. В последния етап от мандата му в ресора му влиза и интегрирането на изкуствения интелект в надзора, кредитната дейност и развитието на капацитета.

Мин Ляо идва от китайското финансово управление

Мин Ляо е заместник-министър на финансите на Китай от май 2018 г. До 2023 г. той едновременно е бил заместник-ръководител на службата на Централната комисия по финансови и икономически въпроси. От 2023 г. е член и на Комитета по парична политика на Китайската народна банка.

Преди това Ляо е работил в Китайската народна банка, China Everbright Group и Bank of China. Бил е и генерален директор в Китайската комисия за банково регулиране, както и ръководител на Шанхайското бюро за банков надзор.

Георгиева определи Ляо като политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той има магистърска степен по икономика от Пекинския университет и MBA от Кеймбриджкия университет.

Източници: disruptionbanking.com, scmp.com