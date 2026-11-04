Казахстан и Китай изграждат цифров мост за търговията

Казахстан и Китай предприемат нова стъпка към задълбочаване на икономическото и технологичното си сътрудничество чрез създаването на обща инфраструктура за обмен на данни. Инициативата има за цел да улесни международната търговия, да подпомогне развитието на изкуствения интелект и да създаде нови възможности за бизнеса, съобщава The Astana Times.

На 31 октомври, по време на международната конференция Global Data Ecosystem Conference 2026 в Шанхай, платформите Astana Data Exchange (ADX) и Shanghai Data Exchange (SDE) започнаха работа по съвместното предлагане на цифрови продукти и услуги, базирани на данни.

Проектът предвижда доставчици от двете държави да могат да предлагат свои продукти на общ пазар при съгласувани правила за сигурност и защита на информацията.

В първия етап участват 11 международни доставчици на данни, чиито услуги обхващат финансите, бизнес информацията, логистиката, научните изследвания и изкуствения интелект.

Токаев предложи инициативата през юли

Сътрудничеството е продължение на инициативата за цифров мост между Казахстан и Китай, предложена от президента Касъм-Жомарт Токаев по време на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай през юли 2026 г.

Тогава държавният глава призова за по-тясна интеграция на цифровите икономики на двете страни и разширяване на сътрудничеството в областта на изкуствения интелект.

Казахстан вече разполага с развита система за електронно управление. Над 90% от обществените услуги в страната са достъпни онлайн, а през 2025 г. безкасовите плащания и преводи са представлявали 98,3% от общия брой лични финансови трансакции.

Страната заема 24-то място сред 193 държави в индекса на ООН за развитие на електронното управление за 2024 г.

Новата стратегия Digital Qazaqstan предвижда до 2029 г. по-широко използване на изкуствения интелект в промишлеността, публичната администрация и финансовия сектор.

Целта е търговия за 100 млрд. USD

Инициативата има и пряко икономическо значение.

Според китайските митнически данни двустранната търговия между Казахстан и Китай е достигнала 48,7 млрд. долара през 2025 г. Двете държави си поставят за цел да увеличат стокообмена до 100 млрд. долара.

Очаква се цифровият обмен на проверена информация да улесни митническите процедури, да ускори обработката на товарите и да намали административните разходи за компаниите.

Например китайски износител ще може по-лесно да проверява надеждността на казахстански търговски партньор, а вносителите ще получават достъп до информация за произхода на стоките и необходимите сертификати.

Общите платформи могат да подпомогнат и инвестиционните решения чрез предоставяне на пазарни анализи, статистически данни и информация за потребителското търсене.

Изкуственият интелект ще използва общи масиви от данни

Друга важна цел е развитието на съвместни технологични проекти.

Свързването на цифровите платформи ще позволи на компании и научни организации от Казахстан и Китай да използват по-широк набор от данни за обучение на модели с изкуствен интелект и създаване на нови услуги.

Особено значение се отдава на сигурността. Казахстанският Цифров кодекс, който е в сила от юли 2026 г., позволява обмен на информационни продукти чрез регистрирани платформи, но изисква те да не съдържат лични данни, чрез които могат да бъдат идентифицирани отделни граждани.

Китай от своя страна развива национална система за регистрация на права върху данни и изгражда специализирани пазари за тяхната търговия.

В бъдеще сътрудничеството може да обхване и оценяването на цифровите активи, включително възможността права върху определени информационни продукти да се използват като обезпечение при финансиране.

Според инициаторите проектът може да се превърне в модел за трансграничен обмен на данни и за други държави от Централна Азия.

Реализирането му ще зависи от създаването на общи технически стандарти, надеждна защита на информацията и взаимно признаване на правилата за използване на цифровите ресурси.