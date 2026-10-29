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Николов: България остава с равно ДДС и през 2027 година

Николов: България остава с равно ДДС и през 2027 година

29 Октомври, 2026 16:11 525 8

  • ддс-
  • цени на храните-
  • богомил николов-
  • активни потребители-
  • конкуренция

Председателят на „Активни потребители“ Николов свърза високите цени с липсата на конкуренция и слабото местно производство

Николов: България остава с равно ДДС и през 2027 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България ще запази единната ставка на ДДС от 20% и през 2027 г., ако не бъде приета законова промяна. Това заяви Богомил Николов от „Активни потребители“ в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR, коментирайки проверките за цените на храните. Николов свърза проблемите по щандовете с липсата на достатъчно конкуренция и с отслабването на местното производство. „Като нямате конкуренция, се получават тези дефекти в табелките“, каза той. По думите му Комисията за защита на конкуренцията е направила анализ, който показва структурни проблеми на пазара. Николов подчерта, че надценките сами по себе си не са забранени и че потребителят трябва да има избор между повече оферти, вместо държавата да определя цените.

Производството на домати намалява

Според Николов засетите площи с домати са се свили от 25 000 декара през миналата година до 14 000 декара през тази. Той определи спада като сериозен проблем за предлагането на българска продукция.

Председателят на „Активни потребители“ отхвърли обяснението, че големите търговски вериги просто не допускат малките производители. По думите му търговските вериги трудно работят с производители, които предлагат малки количества. Николов настоя за промени в политиката на субсидиране и за насърчаване на кооперативите и директните продажби.

Той даде пример и с качеството на някои храни. „Плащаш скъпа вода“, каза Николов по повод твърдението си, че част от по-ниските цени се постигат чрез продукти с по-голямо водно съдържание.

Дания подготвя промяна, но не от 1 януари

В интервюто Николов заяви, че от 1 януари България ще остане последната държава в Европейския съюз с равно ДДС и че Дания ще въведе нулева ставка за плодовете и зеленчуците. Проверените данни показват по-различен график за датската мярка.

Дания действително е единствената държава в ЕС, освен България, която прилага единна основна ставка без обща намалена ставка за храните. Стандартният ДДС там е 25%, а в България стандартната ставка е 20%.

Датското правителство и няколко партии постигнаха споразумение да заделят 6 млрд. датски крони годишно от 2028 г. за намаляване на ДДС върху храните или за премахването му при плодовете и зеленчуците. Конкретният модел все още не е окончателно определен, а промяната не е планирана за 1 януари 2027 г.

Предложение за връщане на данъка

Като алтернатива на общото намаляване на ДДС Николов предложи данъкът да се възстановява на най-нуждаещите се потребители. По думите му това може да става чрез карта или код, при който сумата се връща в края на месеца след покупките.

Той подчерта, че целта на потребителската защита не е чиновник да изчислява колко трябва да струват хлябът или доматите, а купувачът да получава ясна информация и да не бъде подвеждан.

Източници: dnes.bg, old-news.bnr.bg, danishnews.cphpost.dk


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    1 2 Отговор
    За какво ви е диференцирано ДДС, да вдигнат цените още повече търгашите? Ганчо трябва да разбере, че в условията на пазарна икономика, търговецът са му развързани ръцете да си слага, каквито цени иска. Радевисти трябва да национализират веригите, иначе измъкване няма.

    Коментиран от #7

    16:14 29.10.2026

  • 3 1111

    1 0 Отговор
    Слави Трифонов се оказа прав със заключението- "Обикновените хора спукаха от бой насипната партия на Радев".
    Цифрите показват че е мит и фантазия че ДПС са подкрепили Гюров. От малкото гласували избиратели на ДПС 39% са подкрепили Йотова,18% Гюров.
    В Турция активността в изборния ден беше ниска,гласували там са малко над 7 хил.човека. 61% от тях са подкрепили Йотова ,12% Гюров а другите за някой от останалите 25 кандидати. В страните от ЕС навсякъде печели Гюров.
    59% от гласувалите общо за Йотова са с основно и по ниско образование. Та фактите показват че тези слабо образовани граждани не са гласували безвъзмездно. И наистина е прав Слави Трифонов че партията на Радев е насипна. Партия вече без електорат и подкрепа. Народа бързо за 6 месеца ги разкри- радевата клика е на тежката и крадлива червена ДС олигархия ,за това време удариха обикновените хора тежко и зловещо - цени ,данъци ,застраховки ,винетки ,горива ,цигари, ток ,газ а в същото време взеха на гърба на трудовия народ 9 млрд.евро нови заеми които незнайно къде потънаха но не и при хората.
    В неделя ги приключваме и след това наказателна и съдебна отговорност.

    16:20 29.10.2026

  • 4 икономист

    0 2 Отговор
    Ако искат да се борят с инфлацията, трябва да го свалят на 9% за горива, защото бизнеса разчита на дизел за доставки, другото, което е, хората от съседните държави ще имат интерес да посещават българските бензиностанции и магазини и да разохдват парите си тук.

    16:21 29.10.2026

  • 5 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Обезценяването на Еврото на световните пазари допълнително ще увеличи инфлацията в България заради цените на енергоресурсите ,които са в долари.Идат вълчи времена за ЕС и периферията от буферни държавици от бившия соц.лагер

    16:21 29.10.2026

  • 6 Диви територии

    2 0 Отговор
    Дрането на населението се запазва и толерантността към веригите, също. На Маяма трябва костюм на Батман да ѝ подарим, та ха дано вдене, кой е главният злодей.

    16:27 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    А докога хотелите ще са с преференциални условия за ДДС-то от пандемията?

    17:03 29.10.2026