Николов: България остава с равно ДДС и през 2027 година

България ще запази единната ставка на ДДС от 20% и през 2027 г., ако не бъде приета законова промяна. Това заяви Богомил Николов от „Активни потребители“ в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR, коментирайки проверките за цените на храните. Николов свърза проблемите по щандовете с липсата на достатъчно конкуренция и с отслабването на местното производство. „Като нямате конкуренция, се получават тези дефекти в табелките“, каза той. По думите му Комисията за защита на конкуренцията е направила анализ, който показва структурни проблеми на пазара. Николов подчерта, че надценките сами по себе си не са забранени и че потребителят трябва да има избор между повече оферти, вместо държавата да определя цените.

Производството на домати намалява

Според Николов засетите площи с домати са се свили от 25 000 декара през миналата година до 14 000 декара през тази. Той определи спада като сериозен проблем за предлагането на българска продукция.

Председателят на „Активни потребители“ отхвърли обяснението, че големите търговски вериги просто не допускат малките производители. По думите му търговските вериги трудно работят с производители, които предлагат малки количества. Николов настоя за промени в политиката на субсидиране и за насърчаване на кооперативите и директните продажби.

Той даде пример и с качеството на някои храни. „Плащаш скъпа вода“, каза Николов по повод твърдението си, че част от по-ниските цени се постигат чрез продукти с по-голямо водно съдържание.

Дания подготвя промяна, но не от 1 януари

В интервюто Николов заяви, че от 1 януари България ще остане последната държава в Европейския съюз с равно ДДС и че Дания ще въведе нулева ставка за плодовете и зеленчуците. Проверените данни показват по-различен график за датската мярка.

Дания действително е единствената държава в ЕС, освен България, която прилага единна основна ставка без обща намалена ставка за храните. Стандартният ДДС там е 25%, а в България стандартната ставка е 20%.

Датското правителство и няколко партии постигнаха споразумение да заделят 6 млрд. датски крони годишно от 2028 г. за намаляване на ДДС върху храните или за премахването му при плодовете и зеленчуците. Конкретният модел все още не е окончателно определен, а промяната не е планирана за 1 януари 2027 г.

Предложение за връщане на данъка

Като алтернатива на общото намаляване на ДДС Николов предложи данъкът да се възстановява на най-нуждаещите се потребители. По думите му това може да става чрез карта или код, при който сумата се връща в края на месеца след покупките.

Той подчерта, че целта на потребителската защита не е чиновник да изчислява колко трябва да струват хлябът или доматите, а купувачът да получава ясна информация и да не бъде подвеждан.

Източници: dnes.bg, old-news.bnr.bg, danishnews.cphpost.dk