Анталия се подготвя да приеме COP31 през ноември

Анталия ще приеме 31-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата – COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. Домакин ще бъде Antalya EXPO Center в района Аксу, където за срещата се преустройва теренът на бившето EXPO 2016.

Конференцията ще събере правителствени делегации, представители на международни организации, бизнеса и гражданското общество. Според Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата основният акцент ще бъде върху прилагането на климатичните решения и напредъка към глобален енергиен преход.

Бившият изложбен терен става домакин на преговорите

Проектът за адаптация на мястото е разработен от SP Architects. Вместо да бъде изградена изцяло нова площадка, съществуващата инфраструктура на EXPO 2016 ще бъде съчетана с нови постоянни и временни структури. Така теренът ще бъде използван за мащабното международно събитие, без да губи възможността да приема други прояви след края на конференцията.

На мястото ще бъдат обособени две основни зони. Синята зона, управлявана от ООН, ще бъде предназначена за официалните климатични преговори, срещите на делегациите и акредитираните съпътстващи събития. Достъпът до нея ще бъде разрешен само на акредитирани участници.

Зелената зона ще бъде отворена за обществеността. В нея ще се провеждат изложби, публични дискусии и събития, свързани с климатичните решения и иновациите. Разделението между двете пространства ще позволи официалните преговори и общественият дебат да се провеждат едновременно на един и същ терен.

Кои ще ръководят COP31

Турция ще бъде домакин на конференцията, а Мурад Курум е определен за президент на COP31. Австралийският министър по въпросите на климата и енергетиката Крис Боуен ще ръководи преговорите. Домакинството на Турция беше потвърдено след договореност с Австралия, която първоначално също беше кандидат за домакин на срещата.

Срещата на световните лидери е насрочена за 11 и 12 ноември. Тя трябва да даде политически тласък на преговорите и да постави началото на обсъжданията по конкретни ангажименти за ограничаване на климатичните промени.

От ООН подчертават, че „нито една COP не може да реши климатичната криза сама“. Очакването е срещата в Анталия да надгради досегашните решения и да насочи вниманието към тяхното изпълнение. След приключването на COP31 теренът на бившето EXPO 2016 е предвидено да продължи да се използва за панаири, концерти и други обществени събития.