Хакери източиха поне 2,6 млн. долара от Polymarket

Хакери са източили най-малко 2,6 млн. долара от потребители на платформата за прогнози Polymarket, съобщава The Wall Street Journal. Средствата са били прехвърлени към криптопортфейл, свързван с нападателите, чрез повече от 900 трансакции.

Атаката е извършена на 29 октомври. Според анализа на блокчейн данните, цитиран от американския вестник, портфейлът е получил над 2,5 млн. долара от акаунти на потребители. Данните на Arkham сочат, че в него са се намирали активи за около 2,65 млн. долара в токени POL.

Отделно разследване на Bitquery проследява около 2,73 млн. долара, източени от 737 акаунта в рамките на приблизително един час. Разликата между оценките се дължи на използваните методи и на движението на средствата между различни криптовалути и портфейли. Polymarket не е обявила собствена окончателна оценка на загубите.

Външен доставчик е бил компрометиран

Polymarket временно е спряла търговията на международната си платформа и е ограничила операциите до режим „само за анулиране“. Потребителите са могли да отменят вече поставени поръчки, но не и да сключват нови сделки. Спрени са били и действията на релеъра, който обработва трансакциите в платформата.

„Един от нашите външни доставчици е бил компрометиран и предадохме случая на съответните правоприлагащи органи“, заяви Polymarket. Компанията посочи, че е установила и отстранила проблема, а търговията е възстановена приблизително час след спирането.

Polymarket допълни: „Ще поправим това и напълно ще обезщетим всички засегнати търговци.“ Не са обявени срокове и конкретен механизъм за възстановяване на средствата.

Злонамерен скрипт е получил достъп до активни сесии

Изследователи от Hudson Rock са свързали атаката с JavaScript код, разпространяван чрез инфраструктурата на DebugBear — компания, която предлага инструменти за наблюдение на производителността на уебсайтове.

Според анализа на кода скриптът е можел да разпознава дали потребителят е влязъл в Polymarket, да проверява наличностите и отворените му позиции, да продава договори и да прехвърля криптоактиви към предварително зададен портфейл. BleepingComputer съобщи, че кодът е използвал съществуващите функции на платформата за извършване на операциите.

DebugBear е потвърдила, че е засегната от „текущ инцидент със сигурността“, и е посъветвала клиентите, които използват продукта ѝ RUM, да премахнат вградения код от своите сайтове.

Компанията не е посочила публично как е бил компрометиран доставчикът. Не е известен и окончателният брой на засегнатите акаунти. Polymarket е предала случая на британските власти, тъй като DebugBear е базирана във Великобритания.

Източници: apnews.com, bleepingcomputer.com, new.streetinsider.com