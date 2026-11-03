Хакът срещу Binance е предупреждение и за банките

Хакерската атака срещу Binance, при която бяха откраднати цифрови активи за около 6,3 млрд. долара, предизвика предупреждения, че киберрискът вече засяга не само криптоплатформите, но и традиционните банки и инвестиционни дружества. Атаката е извършена на 29 октомври, а групата TraderTraitor е посочвана от американски власти и компании за анализ на блокчейн като вероятен извършител. Оценките сочат, че около 3 млрд. долара от откраднатите активи са били замразени.

Binance е разполагала с достатъчно финансови резерви, за да ограничи непосредствените загуби за клиентите си. Това обаче поставя въпроса какво би се случило при подобен пробив в компания с по-слаба финансова позиция и без възможност да възстанови откраднатите средства.

„Нито една финансова институция не е имунизирана“

„Няма причина хората да изпадат в паника или да приемат, че парите им в традиционните банки и инвестиционните платформи внезапно са изложени на риск заради успешна атака срещу криптоборса“, казва Джеймс Брумхол, старши сътрудник в Grosvenor Law, който работи в областта на финансовите престъпления.

Той подчертава, че банките и регулираните инвестиционни дружества работят при изисквания за оперативна устойчивост и защита на клиентските активи. В същото време Брумхол предупреждава, че „нито една финансова институция не е имунизирана срещу кибератака“. Според него решаващият въпрос е дали конкретната банка или инвестиционна компания разполага с достатъчно надеждни системи и контролни механизми.

Брайън Денехи, управляващ директор на Dennehy Wealth, отправя по-широка критика към криптоактивите. По думите му те привличат престъпници, млади инвеститори и хора, изкушени от обещанието за бързо забогатяване, но нямат надеждна основа за оценка, а цените им се движат основно от настроения и спекулации.

Изкуственият интелект ускорява атаките

„Тази последна криза е навременно напомняне, че криптовалутите не са стабилни, сигурни или убежище“, казва Денехи.

Ричард Хорн, ръководител на британския Национален център за киберсигурност, предупреждава, че устойчивостта на Великобритания срещу хакерски атаки „не е там, където трябва да бъде“. Той очаква враждебни държави като Китай и Русия да използват изкуствен интелект за атаки срещу критичната инфраструктура, в която попадат и финансовите услуги.

Найджъл Грийн, главен изпълнителен директор на de Vere Group, смята, че защитата на богатството навлиза в нов етап. „Изкуственият интелект позволява на нападателите да планират и нанасят удари с машинна скорост, така че защитата на парите трябва да се движи също толкова бързо“, казва той.

Темата вече е във фокуса на финансовите регулатори и централните банки. Управителят на Банката на Англия Андрю Бейли предупреждава: „Ако нямаме доверие в парите, не можем да функционираме като общество.“ Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева от своя страна посочва, че недостатъчният отговор срещу киберизмамите може да накара хората да държат спестяванията си в брой.

Във Великобритания вече са отчетени рекордни тегления от банкомати. Част от тях се свързват със страхове след атаката срещу Binance, а друга причина е кампанията „Be Ready“, която насърчава домакинствата да се подготвят за война, природно бедствие или тежка кибератака.