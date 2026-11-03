Хакът срещу Binance е предупреждение и за банките

Хакерската атака срещу Binance, при която бяха откраднати цифрови активи за около 6,3 млрд. долара, предизвика предупреждения, че киберрискът вече засяга не само криптоплатформите, но и традиционните банки и инвестиционни дружества. Атаката е извършена на 29 октомври, а групата TraderTraitor е посочвана от американски власти и компании за анализ на блокчейн като вероятен извършител. Оценките сочат, че около 3 млрд. долара от откраднатите активи са били замразени.
Binance е разполагала с достатъчно финансови резерви, за да ограничи непосредствените загуби за клиентите си. Това обаче поставя въпроса какво би се случило при подобен пробив в компания с по-слаба финансова позиция и без възможност да възстанови откраднатите средства.
„Нито една финансова институция не е имунизирана“
„Няма причина хората да изпадат в паника или да приемат, че парите им в традиционните банки и инвестиционните платформи внезапно са изложени на риск заради успешна атака срещу криптоборса“, казва Джеймс Брумхол, старши сътрудник в Grosvenor Law, който работи в областта на финансовите престъпления.
Той подчертава, че банките и регулираните инвестиционни дружества работят при изисквания за оперативна устойчивост и защита на клиентските активи. В същото време Брумхол предупреждава, че „нито една финансова институция не е имунизирана срещу кибератака“. Според него решаващият въпрос е дали конкретната банка или инвестиционна компания разполага с достатъчно надеждни системи и контролни механизми.
Брайън Денехи, управляващ директор на Dennehy Wealth, отправя по-широка критика към криптоактивите. По думите му те привличат престъпници, млади инвеститори и хора, изкушени от обещанието за бързо забогатяване, но нямат надеждна основа за оценка, а цените им се движат основно от настроения и спекулации.„Тази последна криза е навременно напомняне, че криптовалутите не са стабилни, сигурни или убежище“, казва Денехи.
Изкуственият интелект ускорява атаките
Ричард Хорн, ръководител на британския Национален център за киберсигурност, предупреждава, че устойчивостта на Великобритания срещу хакерски атаки „не е там, където трябва да бъде“. Той очаква враждебни държави като Китай и Русия да използват изкуствен интелект за атаки срещу критичната инфраструктура, в която попадат и финансовите услуги.
Найджъл Грийн, главен изпълнителен директор на de Vere Group, смята, че защитата на богатството навлиза в нов етап. „Изкуственият интелект позволява на нападателите да планират и нанасят удари с машинна скорост, така че защитата на парите трябва да се движи също толкова бързо“, казва той.
Темата вече е във фокуса на финансовите регулатори и централните банки. Управителят на Банката на Англия Андрю Бейли предупреждава: „Ако нямаме доверие в парите, не можем да функционираме като общество.“ Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева от своя страна посочва, че недостатъчният отговор срещу киберизмамите може да накара хората да държат спестяванията си в брой.
Във Великобритания вече са отчетени рекордни тегления от банкомати. Част от тях се свързват със страхове след атаката срещу Binance, а друга причина е кампанията „Be Ready“, която насърчава домакинствата да се подготвят за война, природно бедствие или тежка кибератака.
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