Binance разкри подробности за мащабна кибератака

Криптоборсата Binance разкри подробности за мащабна хакерска атака на 29 октомври 2026 г., при която са били засегнати цифрови активи на стойност около 6,34 млрд. USD. Според предварителния доклад на компанията, публикуван на 3 ноември, престъпниците са подготвяли операцията в продължение на месеци, като са проникнали в компютрите на служители и са използвали вътрешен инструмент с изкуствен интелект, за да достигнат до инфраструктурата за управление на криптопортфейли.

Разследването показва, че подготовката е започнала още през юни, когато служител на Binance изтеглил подменен инсталационен файл на софтуера Homebrew, докато се опитвал да инсталира инструмент за програмиране с изкуствен интелект. Системите за сигурност засекли подозрителната активност, но нападателите вече били получили информация за служителите, отговарящи за криптопортфейлите.

През септември друг разработчик бил привлечен към фиктивно интервю за работа. Представящите се за работодатели хакери го убедили да изтегли тестов проект, съдържащ зловреден код. Така получили достъп до служебния му компютър, без защитният софтуер да открие проникването.

На 20 октомври нападателите използвали компрометирания компютър и вътрешен AI инструмент, за да достигнат до устройствата на още двама инженери. Впоследствие се сдобили с необходимите права за внедряване на зловреден софтуер в инфраструктурата на борсата.

Самата атака е извършена на 29 октомври, когато хакерите получили неоторизиран достъп до вътрешна услуга за подписване на криптотранзакции. Само за четири минути от пет онлайн портфейла на Binance били прехвърлени 233,46 млн. XRP. Източени били още приблизително 970 500 SOL, 44,2 млн. OP и 18 270 биткойна.

Нападателите използвали и специфичен механизъм на мрежата Ethereum, който им позволил да запазят възможността за прехвърляне на средства дори след временното спиране на тегленията от борсата. Последната неоторизирана транзакция била потвърдена в блокчейна малко преди полунощ.

ФБР обвини Северна Корея

Американското Федерално бюро за разследване съобщи на 31 октомври, че зад кражбата стоят хакери, свързани със Северна Корея. Според ФБР операцията е част от кибердейността, известна като TraderTraitor, при която престъпниците използват социално инженерство и сложни технически методи за кражба на цифрови активи.

От Binance заявиха, че около 2,85 млрд. USD от засегнатите активи са били замразени или прихванати, като окончателната стойност подлежи на уточняване. Към 31 октомври компанията е възстановила 98% от засегнатите токенови активи и продължава да набавя останалите.

Борсата увери, че ще поеме финансовите последици от инцидента и е заделила достатъчно средства за покриване на загубите. След атаката са били подменени компрометираните устройства, обновени са системите за управление на портфейлите и са засилени мерките за киберсигурност.

Компанията планира и създаването на изследователски фонд за сигурността на изкуствения интелект в блокчейн среда.

Случаят показва как комбинацията от човешки грешки, фалшиви предложения за работа и компрометирани AI инструменти може да застраши дори технологични компании с мащабна инфраструктура за информационна сигурност. Разследването продължава, а публикуваните от Binance заключения остават предварителни.