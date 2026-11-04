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Германски завод открива 130 работни места в Плевен

Германски завод открива 130 работни места в Плевен

4 Ноември, 2026 08:08 866 14

  • плевен-
  • германски инвестиции-
  • нови работни места-
  • инженерна пластмаса-
  • чуждестранни инвестиции

Инвестицията в производството на изделия от инженерна пластмаса е за 10 милиона евро. Компанията планира разширяване през следващите 10 години

Германски завод открива 130 работни места в Плевен - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Германски инвеститор откри завод за изделия от инженерна пластмаса в Плевен. Производството е на стойност 10 милиона евро и се очаква да осигури минимум 130 нови работни места в град, в който безработните са близо 8000 души. Компанията планира да разширява дейността си през следващите 10 години.

Предприятието е разположено в индустриалната зона на Плевен. По думите на Силас Уаап, ръководител „Глобално индустриално инженерство“, България е била предпочетена пред Албания и Турция заради инфраструктурата и логистичните възможности.

„Избрахме България пред Албания и Турция заради добрата инфраструктура. Водещ фактор беше и логистиката, защото амбицията ни е освен в Европа, продукцията ни да достигне до Близкия изток чрез пристанищата във Варна и Бургас“, казва Уаап.

Плановете за износ към Близкия изток зависят и от нормализирането на търговските маршрути. Компанията търси служители с техническо образование и опит в логистиката. Уаап посочва, че разходите за труд в България са по-ниски от тези в Германия, а възнагражденията ще бъдат „разумни“.

Заводът заема мястото на бившо производство

Новият завод е на мястото на друга компания, която преди две години е преместила производството си в Северна Африка заради увеличението на заплатите и осигуровките в България. В предишното предприятие са били заети 2200 души.

„Тук имаше назначени 2200 работни места, които отидоха на борсата, така че има свободна работна сила“, заявява Светослав Богалински, директор „Бизнес развитие“. Според него една инвестиция не е достатъчна, но за Плевен тя ще има значение.

„Дано във всеки един такъв град има по пет-шест такива компании. Това създава конкуренция, вдига стандарта на живот“, казва Богалински.

Новите работни места са важни за местните жители, част от които пътуват до други градове, за да работят. Цветомир Дамяновски е машинен оператор в Севлиево, а съпругата му работи в държавната администрация в Ловеч.

„Няма инвестиции, този град – 80 хиляди човека, колко завода има? Предимно шивашки фирми, малки цехчета“, казва Дамяновски. Друг жител на Плевен, Мартин Филипов, посочва, че предлаганите възнаграждения в града често са около 700 евро или по-ниски.

Германия остава основният чуждестранен инвеститор в България, като през първите шест месеца на годината германски компании са осигурили капитал за над 372 милиона евро.

Източници: bntnews.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    В СЪЩОТО ВРЕМЕ МНОГО ГОЛЯМ ГЕРМАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА АВТОЧАСТИ ЗАКРИВА
    5300 РАБОТНИ МЕСТА
    ...... ДАЖЕ ГЕРМАНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ХРАНЯТ ГЕРМАНЦИ КАТО ИМА ПО - ЕВТИНИ ЕВРОРОБИ

    Коментиран от #7

    08:11 04.11.2026

  • 2 Стига глупости

    13 0 Отговор
    В същото време, германската фирма "Бош" закрива 650 места в София на висококвалифицирани инженери и програмисти.

    Коментиран от #5

    08:15 04.11.2026

  • 3 Междувременно

    11 0 Отговор
    В същото време Фолксваген закриват 100 000 работни места в Германия и затварят два големи завода.

    08:17 04.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор
    Приказки за боядисани врабчета...
    От Плевен било по-удобно за логистика до Близкия изток отколкото Турция 🤔🤔🤔🤔

    08:21 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 късичко именце

    10 0 Отговор
    Искате да кажете, че на тоя дето жена му работи в държавната администрация в Ловеч, жена му ще напъсне там и ще почне в завода за пластмаси като западен роб ли?
    Смешни сте.
    А знаете ли че тоя завод е на мястото на бившото Леони, дето цял Плевен бе пропищял о т условията на труд и робията там? Нали за това и си дигнаха чукалата "инвеститорите", понеже хората избягаха от завода, защото им омръзна да робуват.

    08:22 04.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На РОБОВЛАДЕЛЕЦА не му дреме какви са му робите😉❗

    08:23 04.11.2026

  • 8 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    2200 срещу 180 😁😁😁

    Коментиран от #9

    08:24 04.11.2026

  • 9 0407

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай той Толстой":

    в това число и пазачите и чистачите......това за чуждите инвеститори е "го....ем " хумор......като ББ за оная мечта за нивите с жита и заводите.....

    08:30 04.11.2026

  • 10 Здравко

    7 0 Отговор
    Щом са предпочели България пред Албания и Турция, значи заплатите тук ще бъдат по-ниски от албанските и турските.

    08:30 04.11.2026

  • 11 центавос

    3 0 Отговор
    нещо се обърка опорката за увеличени инвестиции с ойрото,алооо сглобката продажници ко става

    08:31 04.11.2026

  • 12 Да, да

    0 0 Отговор
    Златен дъжд над Плевен!

    08:41 04.11.2026

  • 13 в град който е загубил

    0 0 Отговор
    над 40к население ...

    от тези 130 уж ще се назначат не повече от 50 на минимална ... и това производство няма да изкара много ... с вдигащите се цени на ток, горива, суровини ...

    08:48 04.11.2026

  • 14 А бе друго си е 500€

    0 0 Отговор
    срещу 2000€

    08:50 04.11.2026