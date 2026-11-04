Германски завод открива 130 работни места в Плевен

Германски инвеститор откри завод за изделия от инженерна пластмаса в Плевен. Производството е на стойност 10 милиона евро и се очаква да осигури минимум 130 нови работни места в град, в който безработните са близо 8000 души. Компанията планира да разширява дейността си през следващите 10 години.

Предприятието е разположено в индустриалната зона на Плевен. По думите на Силас Уаап, ръководител „Глобално индустриално инженерство“, България е била предпочетена пред Албания и Турция заради инфраструктурата и логистичните възможности.

„Избрахме България пред Албания и Турция заради добрата инфраструктура. Водещ фактор беше и логистиката, защото амбицията ни е освен в Европа, продукцията ни да достигне до Близкия изток чрез пристанищата във Варна и Бургас“, казва Уаап.

Плановете за износ към Близкия изток зависят и от нормализирането на търговските маршрути. Компанията търси служители с техническо образование и опит в логистиката. Уаап посочва, че разходите за труд в България са по-ниски от тези в Германия, а възнагражденията ще бъдат „разумни“.

Заводът заема мястото на бившо производство

Новият завод е на мястото на друга компания, която преди две години е преместила производството си в Северна Африка заради увеличението на заплатите и осигуровките в България. В предишното предприятие са били заети 2200 души.

„Тук имаше назначени 2200 работни места, които отидоха на борсата, така че има свободна работна сила“, заявява Светослав Богалински, директор „Бизнес развитие“. Според него една инвестиция не е достатъчна, но за Плевен тя ще има значение.

„Дано във всеки един такъв град има по пет-шест такива компании. Това създава конкуренция, вдига стандарта на живот“, казва Богалински.

Новите работни места са важни за местните жители, част от които пътуват до други градове, за да работят. Цветомир Дамяновски е машинен оператор в Севлиево, а съпругата му работи в държавната администрация в Ловеч.

„Няма инвестиции, този град – 80 хиляди човека, колко завода има? Предимно шивашки фирми, малки цехчета“, казва Дамяновски. Друг жител на Плевен, Мартин Филипов, посочва, че предлаганите възнаграждения в града често са около 700 евро или по-ниски.

Германия остава основният чуждестранен инвеститор в България, като през първите шест месеца на годината германски компании са осигурили капитал за над 372 милиона евро.

Източници: bntnews.bg