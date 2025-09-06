Новини
Връщането на западния бизнес е полезно за Русия

Връщането на западния бизнес е полезно за Русия

Песков: Всяка икономика в света е заинтересована от чуждестранни инвестиции

Русия е заинтересована от завръщането на западните компании, защото всяка икономика се нуждае от нови технологии, компетенции, инвестиции.

„Мисля, че би било грешка да се каже, че не сме заинтересовани от завръщането на тези компании. Всяка икономика в света е заинтересована от чуждестранни инвестиции, интересува се от нови технологии и нови компетенции, идващи в страната. Това е много важно“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на 10-ият Източен икономически форум, който се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Що беее

    12 4 Отговор
    Нали си бяхте добре без макдоналдса

    19:21 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асен

    12 3 Отговор
    Само че икономиката на рашистете е е от крадци няма никаква сигурност за бизнеса.

    19:24 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    11 5 Отговор
    Всички западни компании, както и всички хора на Запад си счупиха краката да тичат
    към русията на хубаво. Как пък нито един БГ русофил не отиде там бе?

    Коментиран от #20

    19:35 06.09.2025

  • 7 пискоф

    6 0 Отговор
    налэ санкций на ползу?

    19:40 06.09.2025

  • 8 Въпрос

    7 1 Отговор
    Внос на тоалетни чинии и перални кога?

    19:46 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    6 2 Отговор
    Още един луд на хоризонта. Забрави ли санкциите отправени към вас от Половината Свят????? КОГА ЩЕ ПРЕКРАТИТЕ ПРОКЛЕТАТА ВОЙНА????? ЗА БИЗНЕС СЕ " ЗАМИСЛИЛ " ЧОВЕЧЕЦА. ХОРАТА УМИРАТ НАИСТИНА ОТ ГЛАД И МИЗЕРИЯ, ТОВА Е МНОГО ПО ВАЖНО ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО.ТВОИТЕ ХЛАПЕТА СА НАХРАНЕНИ И НА ТОПЛО, А ОСТАНАЛИТЕ, КОИТО ЗАГУБИХА РОДИТЕЛИТЕ СИ????? МИСЛИ И СЕ СЕТИ, ЧЕ МИЗЕРИЯТА В СССР Е ГОЛЯМА.🙈🙉🙊🤡🤡🤡

    19:51 06.09.2025

  • 11 Цвете

    3 2 Отговор
    Още един луд на хоризонта. Забрави ли санкциите отправени към вас от Половината Свят????? КОГА ЩЕ ПРЕКРАТИТЕ ПРОКЛЕТАТА ВОЙНА????? ЗА БИЗНЕС СЕ " ЗАМИСЛИЛ " ЧОВЕЧЕЦА. ХОРАТА УМИРАТ НАИСТИНА ОТ ГЛАД И МИЗЕРИЯ, ТОВА Е МНОГО ПО ВАЖНО ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО.ТВОИТЕ ХЛАПЕТА СА НАХРАНЕНИ И НА ТОПЛО, А ОСТАНАЛИТЕ, КОИТО ЗАГУБИХА РОДИТЕЛИТЕ СИ????? МИСЛИ И СЕ СЕТИ, ЧЕ МИЗЕРИЯТА В СССР Е ГОЛЯМА.🙈🙉🙊🤡🤡🤡

    19:53 06.09.2025

  • 12 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какъв Плвдив бе? Алгоритмичните автомати се въртят в сървъри и твоят е в русията

    19:56 06.09.2025

  • 13 Мечтай си руски варварино.

    7 2 Отговор
    Западният бизнес няма да се върне в калната ви безполезна кочина, докато произвеждате само, смърт, разруха, бедност, диктатура и нищета.

    20:08 06.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ,,,,,,

    1 1 Отговор
    Ми то там много земетръсно, какво може да се развива там

    20:16 06.09.2025

  • 16 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе теб санитарите....":

    То ако обръщахме внимание на всеки куку

    20:17 06.09.2025

  • 17 Анджо

    3 0 Отговор
    Нали са комбина с чайниците какво мърмори тоя, запада бяха при вас и избягаха а сега се молиш ,че трябва. Колко са нагли и руснаците и китайците. Китайците се възползваха от запада и ги напълниха с технологии и сега се репчат. Трябва да бъдат ограничени от всякакви технологии и да купуваме най доброто на най ниски цени. Нали русняко и китайчо си направиха Брикс, е сега е момента да станат велики и многополови.

    20:34 06.09.2025

  • 18 Докато Българите си губят времето

    0 0 Отговор
    с Тагарев да заклеймява Китай?

    Бъдещето на Евтината Ядрена Енергия и Енергийна Революция в използването Торий?

    Китай 60 000 години зелена евтина ядрена енергия?

    България ще трябва да се събуди от вековен Колониален Сън или ще изчезне!

    20:35 06.09.2025

  • 19 Анджо

    3 2 Отговор
    А, от русняко не трябва нищо да купуваме.

    20:36 06.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.