Връщането на западния бизнес е полезно за Русия

Русия е заинтересована от завръщането на западните компании, защото всяка икономика се нуждае от нови технологии, компетенции, инвестиции.
„Мисля, че би било грешка да се каже, че не сме заинтересовани от завръщането на тези компании. Всяка икономика в света е заинтересована от чуждестранни инвестиции, интересува се от нови технологии и нови компетенции, идващи в страната. Това е много важно“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на 10-ият Източен икономически форум, който се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що беее
19:21 06.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Асен
19:24 06.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 си дзън
към русията на хубаво. Как пък нито един БГ русофил не отиде там бе?
Коментиран от #20
19:35 06.09.2025
7 пискоф
19:40 06.09.2025
8 Въпрос
19:46 06.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цвете
19:51 06.09.2025
11 Цвете
19:53 06.09.2025
12 си дзън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Какъв Плвдив бе? Алгоритмичните автомати се въртят в сървъри и твоят е в русията
19:56 06.09.2025
13 Мечтай си руски варварино.
20:08 06.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ,,,,,,
20:16 06.09.2025
16 Ха,ха
До коментар #14 от "Абе теб санитарите....":То ако обръщахме внимание на всеки куку
20:17 06.09.2025
17 Анджо
20:34 06.09.2025
18 Докато Българите си губят времето
Бъдещето на Евтината Ядрена Енергия и Енергийна Революция в използването Торий?
Китай 60 000 години зелена евтина ядрена енергия?
България ще трябва да се събуди от вековен Колониален Сън или ще изчезне!
20:35 06.09.2025
19 Анджо
20:36 06.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.