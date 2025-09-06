Връщането на западния бизнес е полезно за Русия

Русия е заинтересована от завръщането на западните компании, защото всяка икономика се нуждае от нови технологии, компетенции, инвестиции.

„Мисля, че би било грешка да се каже, че не сме заинтересовани от завръщането на тези компании. Всяка икономика в света е заинтересована от чуждестранни инвестиции, интересува се от нови технологии и нови компетенции, идващи в страната. Това е много важно“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков по време на 10-ият Източен икономически форум, който се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“.