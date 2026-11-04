Мъск похарчи 474 млн. долара, но загуби ключови битки

Илон Мъск е похарчил най-малко 474 млн. долара за политически групи и кандидати на изборите за Конгрес в САЩ през 2026 г., но подкрепените от него републиканци загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената. Данните са изчислени от „Ню Йорк таймс“ въз основа на документи на Федералната избирателна комисия, данъчни документи и щатски регистри.

Сумата обхваща дарения, направени от 1 януари 2025 г. до средата на октомври 2026 г. Тя вероятно е по-ниска от реалните разходи, тъй като не включва всички средства, насочени чрез непрозрачни политически структури, както и последните седмици от кампанията.

216 млн. долара за America PAC

Най-голямото плащане е приблизително 216 млн. долара към America PAC, супер PAC, създаден от Мъск. Други 168 млн. долара са предоставени на Senate Leadership Fund, който подкрепя републиканските кандидати за Сената.

Около 30 млн. долара са насочени към Congressional Leadership Fund, а други републикански групи и кандидати са получили приблизително 44 млн. долара. Щатските кампании в Тексас, Мичиган и Уисконсин са привлекли около 16 млн. долара.

Разходите в Тексас достигат приблизително 224 млн. долара. Според изчисленията на „Ню Йорк таймс“ около 212 млн. долара от средствата на Мъск са подкрепили Кен Пакстън в надпреварата за Сената.

Загуба в Тексас

Пакстън обаче беше победен от демократа Джеймс Таларико. Така Таларико стана първият демократ, избран за сенатор от Тексас от 1988 г. насам. Демократката Джина Инохоса спечели и губернаторските избори в щата.

Намесата на Мъск беше централен мотив в кампанията на Таларико. „Тексас не се продава“, заявяваше демократът, който обвиняваше милиардера, че се опитва да си осигури „личен сенатор“. След обявяването на резултата Таларико заяви: „Тази вечер победихме Голиат“.

Мъск започна изборния цикъл с намерение да ограничи политическите си дарения. През пролетта на 2025 г. той каза: „Мисля, че направих достатъчно“, след като през 2024 г. беше похарчил около 290 млн. долара в подкрепа на Доналд Тръмп и други републиканци.

Възможни разследвания

След изборите демократи от Конгреса обявиха, че възнамеряват да разследват дейността на Мъск, включително работата му с DOGE, договорите на компаниите му с федералното правителство и евентуални конфликти на интереси.

В Конгреса вече са отправяни искания Мъск да даде показания под клетва. Те са свързани и с доклад на Сметната палата на САЩ, според който обявените от DOGE икономии са били завишени.

Резултатите от изборите означават, че демократите ще разполагат с контрол над двете камари на Конгреса. Това им дава възможност да започнат разследвания и да призоват представители на администрацията и бизнеса на изслушвания.

Източници: nytimes.com, apnews.com, axios.com