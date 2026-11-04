Кои са фаворитите за наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ

Кристин Лагард ще напусне поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. – около осем месеца преди края на осемгодишния ѝ мандат. Предсрочното оттегляне откри процедура за избор на наследник, в която се преплитат икономически възгледи, национални интереси и бъдещото разпределение на влиянието в еврозоната.

Лагард е посочила, че иска свободата да говори „по непарични въпроси“ и да подкрепя каузи, които са близки до нея. Европейската централна банка потвърди, че тя ще освободи поста на 7 февруари 2027 г. Решението дава възможност на лидерите на Европейския съюз да изберат наследник преди президентските избори във Франция през 2027 г.

Двама водещи кандидати

Сред основните претенденти са нидерландецът Клаас Кнот и испанецът Пабло Ернандес де Кос. Кнот, който е на 59 години, беше управител на Нидерландската централна банка от 2011 до 2025 г. Той е свързван с по-твърд подход към паричната политика заради позициите си по време на гръцката дългова криза и критиките си към отрицателните лихви на ЕЦБ.

Ернандес де Кос, на 55 години, ръководеше Испанската централна банка между 2018 и 2024 г. Той е определян като представител на по-мек подход, но анализатори, цитирани от Файненшъл таймс, смятат, че разделението на „ястреби“ и „гълъби“ не описва напълно гъвкавите позиции на двамата кандидати.

Изборът обаче не е предрешен. Икономистът Хенри Кук от „Ем Ю Еф Джи Банк“ прогнозира „обичайните пазарлъци и разговори зад кулисите“, като подчертава, че фаворитите „невинаги са имали успех“.

Решението минава през сложен вот

Страните от еврозоната трябваше да представят кандидатури, а финансовите министри ще ги обсъдят на 9 ноември. За да бъде избран президент на ЕЦБ, кандидатът трябва да получи подкрепата на най-малко 16 от 21-те държави от еврозоната. Тези държави трябва да представляват поне 65% от населението на валутния съюз.

Това правило позволява да се формират блокиращи малцинства. Германия, която е най-голямата икономика в еврозоната, никога не е имала свой представител начело на ЕЦБ. Канцлерът Фридрих Мерц вече е разговарял и с Кнот, и с Ернандес де Кос, което показва значението на избора за Берлин.

Смяната засяга и други постове

Изборът на президент е част от по-широко пренареждане в ръководството на банката. Предстои освобождаването на мястото на германката Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет, а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича.

Френският президент Еманюел Макрон може да настоява за поста главен икономист. Това би усложнило подкрепата за Ернандес де Кос, тъй като северните държави вероятно няма да приемат и двете ключови позиции да бъдат заети от представители на Южна Европа.

Ако националните позиции блокират двамата фаворити, преговорите могат да насочат избора към компромисен кандидат. Окончателното решение ще бъде взето от Европейския съвет след препоръка и консултации в рамките на процедурата за назначаване на ръководството на ЕЦБ.