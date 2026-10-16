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UniCredit получи зелена светлина от ЕЦБ за Commerzbank

UniCredit получи зелена светлина от ЕЦБ за Commerzbank

16 Октомври, 2026 09:03 521 0

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  • европейска централна банка-
  • банков сектор

Италианската банка ще може да премине прага от 30% и да увеличава дела си без ограничение

UniCredit получи зелена светлина от ЕЦБ за Commerzbank - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Италианската UniCredit получи разрешение от Европейската централна банка да придобие контрол върху германската Commerzbank. Решението позволява на банката да премине прага от 30% участие и да увеличава дела си без горна граница, съобщи UniCredit.

Одобрението е важна регулаторна стъпка, но не означава, че придобиването вече е приключило. След приключването на търговото предложение през юли UniCredit е достигнала дял от 48% в Commerzbank. Италианската банка очаква да получи около 50% от правата на глас и да поеме контрола до края на 2026 г., след изпълнението на оставащите процедури и условия.

„Решението представлява важен етап в придобиването на Commerzbank“, заяви UniCredit, като определи разрешението като потвърждение за оценката на Европейската централна банка към сделката и за финансовата позиция на италианската група.

Сделка за около 45 млрд. евро

UniCredit се нуждаеше от разрешението, за да получи акциите на Commerzbank, предложени в търговото предложение, оценено на около 45 млрд. евро. Сделката би била най-голямата трансгранична банкова операция в Европа след световната финансова криза, според Ройтерс.

Италианската банка започна да изгражда позиция в Commerzbank преди повече от две години. През юли тя събра достатъчно акции, за да може да влияе върху решенията на обикновеното събрание на акционерите, но остана под прага от 50%, който би задействал задължение за изкупуване на акциите на малцинствените инвеститори в полската банка mBank.

Съпротива в Германия

Придобиването среща съпротива от ръководството на Commerzbank и от германското правителство. Федералната държава притежава малко над 12% от акциите на кредитора и настоява централата да остане във Франкфурт, а работните места и финансирането за германския бизнес да бъдат защитени.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел е представил план за повишаване на печалбата на Commerzbank от началото на следващия период, но отлага пълното сливане за 2029-2030 г. След получаването на акциите той може да поиска извънредно събрание на акционерите и промени в надзорния съвет и управлението, без да изчаква редовното събрание през следващата година.

Commerzbank продължава да заявява, че предпочита конструктивен диалог и запазване на собствената си стратегия. Прехвърлянето на предложените акции и свързаните с тях права на глас остава обвързано с изпълнението на регулаторните изисквания.

Източници: reuters.com, investing.com, tagesschau.de


Германия
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