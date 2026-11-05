Опозицията в Турция: Загубите стигат за 4,5 млн. жилища

Загубите от фондовата криза и последвалия спад на турската борса се равняват на строителната стойност на около 4,5 милиона жилища. Това изчисли заместник-председателят на парламентарната група на опозиционната Народнорепубликанска партия Серкан Саръ.

По думите му около 800 милиарда турски лири са свързани с кризата във фондовете, а загубата от борсовата капитализация достига 8,66 трилиона лири. Сметката е направена чрез сравнение с официалните строителни разходи за 2026 г. за жилище от 100 квадратни метра, без стойността на земята и ДДС.

Според представените от Саръ данни сумата от 800 милиарда лири би покрила изграждането на около 380 000 жилища. Борсовата загуба съответства на още приблизително 4,114 милиона жилища. Така общият размер достига 4,494 милиона жилища.

„Превърнахме се в страна, в която хората вече не мечтаят да имат собствен дом, а мечтаят просто да не бъдат изгонени от жилището, в което живеят под наем“, заяви Серкан Саръ.

Той свърза кризата на капиталовия пазар с растящите разходи за жилища, наеми и ежедневни нужди. Според депутата младите хора обмислят размера на наема още преди да планират брак, а студентите търсят квартира веднага след приемането си в университет.

Разследването обхваща 433 заподозрени

Междувременно разследването на Главната прокуратура в Истанбул продължава. По данни на министъра на правосъдието Акин Гюрлек по случая има 433 заподозрени. 112 от тях са задържани под стража, 186 са поставени под съдебен контрол, а 38 се издирват.

Гюрлек заяви, че разследването не се ограничава до обикновена борсова манипулация и че властите проверяват предполагаема организирана структура, свързана с финансовия сектор и надзора над капиталовите пазари. Тези твърдения са част от текущо разследване и не представляват установена с влязла в сила присъда вина.

Съветът за капиталовите пазари спря операциите на 131 фонда, управлявани от седем дружества за управление на активи, и разпореди ликвидацията им. Кризата засегна около 455 000 инвеститори.

Бивш министър и бивш регулаторен ръководител дадоха показания

В Истанбулската съдебна палата дадоха показания бившият министър на семейството и социалните политики Фатма Бетюл Саян Кая, съпругът ѝ Иляс Кая и бившият председател на Съвета за капиталови пазари Ибрахим Йомер Гьонюл.

Кая и съпругът ѝ са сред имената, споменавани в разследването за предполагаеми печалби от сделки преди срива на пазарите. Турските медии съобщиха, че средствата, свързвани с тези сделки, са били върнати по доброволен механизъм. Обстоятелствата около операциите и евентуалната отговорност на участниците все още се изясняват.

По данни на турските власти около 30 милиарда лири в пари, имоти и акции са върнати чрез доброволен механизъм. Разследването продължава, а окончателната оценка на щетите и отговорността на отделните лица ще зависи от действията на прокуратурата и съда.