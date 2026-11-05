ЕС инвестира 525 млн. EUR в разработването на чипове

Европейският съюз ще мобилизира 525 млн. EUR за подкрепа на стартиращи компании и малки и средни предприятия, занимаващи се с проектиране на полупроводникови чипове. Инициативата е част от усилията на Брюксел да укрепи европейската технологична индустрия и да намали зависимостта от чуждестранни доставчици, съобщава The European Sting, позовавайки се на Европейската комисия.

Новата Европейска платформа за проектиране на чипове (European Chip Design Platform) беше представена на 4 ноември от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен. Проектът е ключов елемент от европейския Законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act).

От общия финансов ресурс 440 млн. EUR са предназначени за безвъзмездна подкрепа на предприятията, а останалите 85 млн. EUR ще бъдат инвестирани в инфраструктурата на платформата, технически услуги и разработването на инструменти с отворен код за проектиране на чипове. Финансирането включва 285 млн. EUR от бюджета на ЕС и 240 млн. EUR от участващите държави.

Според Европейската комисия европейските компании за проектиране на полупроводници формират под 1% от световните приходи в този сегмент. Това поставя континента в неблагоприятна позиция спрямо САЩ и Азия, където са съсредоточени водещите разработчици и производители на съвременни чипове.

Чрез новата платформа европейските предприятия ще получат достъп до специализиран софтуер, технически консултации, готови блокове от интелектуална собственост и производствени мощности. Подобни ресурси обикновено изискват значителни инвестиции, които са трудно достъпни за новосъздадените технологични компании.

Предвидени са грантове до 100 000 EUR за стартиращи предприятия, които разработват първоначални прототипи и проверяват приложимостта на своите технологични идеи. По-напредналите компании ще могат да кандидатстват за финансиране до 16 млн. EUR, предназначено да подпомогне разработването на чипове до етап на комерсиализация.

Допълнителна подкрепа ще предоставя европейската мрежа от центрове за компетентност в областта на полупроводниците. Тя ще подпомага предприятията при кандидатстването, техническото развитие и подготовката за навлизане на пазара.

Платформата ще функционира в облачна среда и ще се управлява от консорциум, ръководен от белгийския изследователски център imec, с подкрепата на съвместното предприятие Chips Joint Undertaking. В инициативата участват и водещи доставчици на инструменти за автоматизирано проектиране на електронни схеми.

Паралелно с това 20 стартиращи компании вече участват в програми за технологично и бизнес развитие, които трябва да им помогнат да превърнат иновативните си разработки в готови за пазара продукти.

Европейската комисия подчертава, че изграждането на нови фабрики за полупроводници няма да бъде достатъчно за укрепване на сектора, ако Европа не развие собствен капацитет за проектиране. Местните разработчици трябва да създават търсене за европейските производствени мощности и да допринасят за развитието на цялата индустриална верига.

Новата инвестиция идва в момент на засилено глобално търсене на чипове, стимулирано от бързото развитие на изкуствения интелект, центровете за данни, автомобилната индустрия и цифровите технологии.

Инициативата е част от по-широката европейска стратегия за технологичен суверенитет. През юни 2026 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки, включващ и нова версия на европейското законодателство за чиповете – Chips Act 2.0, насочена към стимулиране на проектирането, производството и използването на полупроводници в ЕС.

С инвестицията от 525 млн. EUR Брюксел цели да създаде условия за появата на ново поколение европейски технологични компании, които да се конкурират по-успешно на световния пазар и да подкрепят развитието на собствена полупроводникова индустрия.