Новини
Бизнес »
ЕС инвестира 525 млн. EUR в разработването на чипове

ЕС инвестира 525 млн. EUR в разработването на чипове

5 Ноември, 2026 12:53 540 7

  • ес-
  • инвестиции-
  • чипове-
  • технологични компании-
  • платформа

Европейската комисия стартира нова платформа за подпомагане на технологични компании, която трябва да намали зависимостта на Европа от чуждестранни производители на полупроводници и да засили конкуренцията със САЩ и Китай

ЕС инвестира 525 млн. EUR в разработването на чипове - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще мобилизира 525 млн. EUR за подкрепа на стартиращи компании и малки и средни предприятия, занимаващи се с проектиране на полупроводникови чипове. Инициативата е част от усилията на Брюксел да укрепи европейската технологична индустрия и да намали зависимостта от чуждестранни доставчици, съобщава The European Sting, позовавайки се на Европейската комисия.

Новата Европейска платформа за проектиране на чипове (European Chip Design Platform) беше представена на 4 ноември от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен. Проектът е ключов елемент от европейския Законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act).

От общия финансов ресурс 440 млн. EUR са предназначени за безвъзмездна подкрепа на предприятията, а останалите 85 млн. EUR ще бъдат инвестирани в инфраструктурата на платформата, технически услуги и разработването на инструменти с отворен код за проектиране на чипове. Финансирането включва 285 млн. EUR от бюджета на ЕС и 240 млн. EUR от участващите държави.

Според Европейската комисия европейските компании за проектиране на полупроводници формират под 1% от световните приходи в този сегмент. Това поставя континента в неблагоприятна позиция спрямо САЩ и Азия, където са съсредоточени водещите разработчици и производители на съвременни чипове.

Чрез новата платформа европейските предприятия ще получат достъп до специализиран софтуер, технически консултации, готови блокове от интелектуална собственост и производствени мощности. Подобни ресурси обикновено изискват значителни инвестиции, които са трудно достъпни за новосъздадените технологични компании.

Предвидени са грантове до 100 000 EUR за стартиращи предприятия, които разработват първоначални прототипи и проверяват приложимостта на своите технологични идеи. По-напредналите компании ще могат да кандидатстват за финансиране до 16 млн. EUR, предназначено да подпомогне разработването на чипове до етап на комерсиализация.

Допълнителна подкрепа ще предоставя европейската мрежа от центрове за компетентност в областта на полупроводниците. Тя ще подпомага предприятията при кандидатстването, техническото развитие и подготовката за навлизане на пазара.

Платформата ще функционира в облачна среда и ще се управлява от консорциум, ръководен от белгийския изследователски център imec, с подкрепата на съвместното предприятие Chips Joint Undertaking. В инициативата участват и водещи доставчици на инструменти за автоматизирано проектиране на електронни схеми.

Паралелно с това 20 стартиращи компании вече участват в програми за технологично и бизнес развитие, които трябва да им помогнат да превърнат иновативните си разработки в готови за пазара продукти.

Европейската комисия подчертава, че изграждането на нови фабрики за полупроводници няма да бъде достатъчно за укрепване на сектора, ако Европа не развие собствен капацитет за проектиране. Местните разработчици трябва да създават търсене за европейските производствени мощности и да допринасят за развитието на цялата индустриална верига.

Новата инвестиция идва в момент на засилено глобално търсене на чипове, стимулирано от бързото развитие на изкуствения интелект, центровете за данни, автомобилната индустрия и цифровите технологии.

Инициативата е част от по-широката европейска стратегия за технологичен суверенитет. През юни 2026 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки, включващ и нова версия на европейското законодателство за чиповете – Chips Act 2.0, насочена към стимулиране на проектирането, производството и използването на полупроводници в ЕС.

С инвестицията от 525 млн. EUR Брюксел цели да създаде условия за появата на ново поколение европейски технологични компании, които да се конкурират по-успешно на световния пазар и да подкрепят развитието на собствена полупроводникова индустрия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Европейците не ядат чипове ,а "халал",но ако се наложи ще проядат.

    12:58 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 златен кенеф

    3 0 Отговор
    Да не свършиха пералните та ще разработват чипове.

    13:00 05.11.2026

  • 4 Розовите понита ще правят чипове

    4 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    А ще бъдат ли ЕКО?
    Те Японци, Корейци, Китайци, Тайванци и Американци са спали до сега и им трябват европейски розови чипове.Я Европа да не си вре носа при големите батковци да няма шамари, а да си прави чушкопеците на въглища и да се концентрира в санкциите.И как розовите урсули ще бъдат конкурент с цени.Неможачи!

    13:09 05.11.2026

  • 5 Чип и Дейл

    2 0 Отговор
    Вероятно защото китайските чипове нарочно им изключиха фризерите.

    13:13 05.11.2026

  • 6 Бреййй

    3 0 Отговор
    Много щедро са се разхарчили от Брюксел....цели 500 млн за европейската икономика....пак като намериха и толкова след като наляха в Украйна 300 млрд , после 90 млрд а сега подготвят и нови 70 млрд!! Къде ли щеше да е полупроводниковата и Попова и дустрия на ЕС ако бяха вкарали само половината от тези 400 млрд,?!

    13:18 05.11.2026

  • 7 Феникс

    1 0 Отговор
    Абе да попитам коя е тази държава ЕС и кой ще печели основн от тези чипове?

    13:27 05.11.2026