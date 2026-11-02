Шефът на Истанбулската борса е задържан за подкупи

Генералният директор на Истанбулската фондова борса (Borsa Istanbul) Коркмаз Енес Ергюн е бил задържан по подозрения за подкупи и участие в престъпна организация. Арестът е извършен на 31 октомври в рамките на мащабно разследване на предполагаеми злоупотреби на турския капиталов пазар, съобщава Reuters, позовавайки се на турската държавна агенция Anadolu.

Според информацията на Главната прокуратура в Истанбул Ергюн е заподозрян в членство в организация, създадена с цел извършване на престъпления, както и в корупционни действия. Той заема поста генерален директор на борсата от 2021 г. Към момента на първоначалните съобщения представители на Borsa Istanbul не са коментирали задържането.

Случаят е поредният етап от разследването на скандал, който разтърси турските финансови пазари през септември. Тогава регулаторът на капиталовите пазари (SPK) разпореди ликвидацията на 131 инвестиционни фонда, управлявани от седем дружества, след като част от тях изпаднаха в затруднение да изплащат средствата на инвеститорите.

По данни на Reuters засегнатите фондове са управлявали активи на стойност около 18 млрд. долара, а броят на инвеститорите с дялове в тях е достигал близо 456 хил. души.

В основата на кризата стоят подозрения за изкуствено повишаване на цените на акции чрез концентрирани покупки от инвестиционни фондове. Според Financial Times част от дружествата са натрупвали значителни позиции в компании с ограничен свободно търгуван капитал, което е довело до рязко поскъпване на книжата и увеличаване на отчетната стойност на фондовете. Когато инвеститорите започнали масово да изтеглят средствата си, някои управляващи дружества се оказали неспособни да изпълнят заявките за обратно изкупуване.

Кризата предизвика сериозни сътресения на Истанбулската борса и принуди турските власти да предприемат извънредни мерки за осигуряване на ликвидност и ограничаване на риска за финансовата система.

Според турското издание Hürriyet Daily News в рамките на разследванията вече са арестувани над 110 души. Междувременно властите започнаха поетапно изплащане на средства на засегнатите инвеститори. Към 30 октомври общата сума на извършените плащания е достигнала 97,3 млрд. турски лири, като те са обхванали близо 300 хил. инвеститори в 100 фонда.

Скандалът придоби и политически измерения. В началото на октомври бившият турски министър Фатма Бетюл Саян Кая и съпругът ѝ бяха посочени като заподозрени в разследването. Кая напусна постовете си в управляващата Партия на справедливостта и развитието, за да позволи проверка на обвиненията срещу нея.

На фона на сътресенията президентът Реджеп Тайип Ердоган предприе и кадрови промени във финансовия надзор. С решение, публикувано на 1 ноември, за председател на Комисията за капиталовите пазари беше назначен Мухсин Атджъ, а Ерсин Башар Екмекчи стана негов заместник.

Разрастващото се разследване поставя под допълнителен натиск турските власти, които се опитват да възстановят доверието на международните инвеститори и да стабилизират финансовата система. Според Financial Times скандалът създава нови рискове за икономическата политика на страната и за репутацията на турските капиталови пазари.

Задържането на Ергюн е част от продължаващо разследване, като към момента съобщените подозрения не представляват доказана вина.