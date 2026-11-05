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Рома загуби Ренш за около три седмици

Рома загуби Ренш за около три седмици

5 Ноември, 2026 20:25 393 0

  • девине ренш-
  • рома-
  • контузия-
  • шампионска лига-
  • сасуоло

Нидерландският защитник е с разкъсване на аддуктора на десния крак. Той ще пропусне мача със Сасуоло

Рома загуби Ренш за около три седмици - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рома ще бъде без Дивайн Ренш през следващите около три седмици. Медицинските изследвания са установили разкъсване на аддуктора на десния крак, съобщиха италиански медии. Очакваният период за възстановяване на нидерландския защитник е около 20 дни.

Ренш получи контузия в мача от Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед и напусна терена само няколко минути след началото на срещата. Заради травмата бившият футболист на Аякс няма да бъде на разположение на Джан Пиеро Гасперини за следващите двубои на Рома.

Нидерландецът със сигурност ще пропусне домакинството срещу Сасуоло в събота. Очаква се отсъствието му да обхване и други срещи, докато той се възстановява от мускулната травма. Италианските публикации посочват, че завръщането му е възможно след паузата за националните отбори.

В състава на Рома се очаква да се върнат Пауло Дибала и Ману Коне. Двамата пропуснаха последните седмици заради контузии, но клубът разчита те отново да бъдат на разположение за предстоящия шампионатен мач със Сасуоло.


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